За вкус извини: 40 примеров совершенно дикого и нелепого дизайна

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Ликуйте, онлайн-детективы — сегодня вам предстоит расследовать не одно, не два, а целую пачку преступлений против хорошего вкуса и здравого смысла! Тут вам и жуткие столики на курьих ножках, и диванчики в стиле «мечта таксидермиста», и ванные, будто спроектированные Губкой Бобом: в общем, скучать не придется.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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