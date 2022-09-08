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За вкус извини: 40 примеров совершенно дикого и нелепого дизайна

За вкус извини: 40 примеров совершенно дикого и нелепого дизайна

Автор:
08 сентября 2022 15:49
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Юмор   безвкусица   дизайн интерьера   мебель   нелепые вещи   плохой дизайн   
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Ликуйте, онлайн-детективы — сегодня вам предстоит расследовать не одно, не два, а целую пачку преступлений против хорошего вкуса и здравого смысла! Тут вам и жуткие столики на курьих ножках, и диванчики в стиле «мечта таксидермиста», и ванные, будто спроектированные Губкой Бобом: в общем, скучать не придется.

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Источник:

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Метки: Юмор   безвкусица   дизайн интерьера   мебель   нелепые вещи   плохой дизайн   
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8  комментариев
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48k
dima423 Час назад
В основном офигенские вещи) Автор зануда тухлая...
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
нууу так себе...
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1k
Виктор Глущенко 8 минут назад
4 и 11 мне нравится .
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1k
SHAGREEN 36 минут назад
Да тут в основном примеры ох.ительного дизайна, не считая срущей собаки, которую мне уже полгода пытается продать яндекс, хоть я каждый раз нажимаю "не интересует".
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6k
Tim_G 58 минут назад
кроме овечек и дивана-пантеры спайдермена, очень даже неплохие вещи

особенно наливные полы, и конечно столики
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48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
стол отличный)) беру!
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53
Sata33 2 часа назад
Да ладно , это как посмотреть и геде использовать , некоторые - просто шедевры
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