27 страшных и нелепых зданий, которым поможет только пожар

Людям свойственно ошибаться, и немалая доля этих ошибок происходит на работе. Часто их можно легко исправить и благополучно о них забыть уже через пару минут, но в случае архитекторов всё не так просто — их ошибки еще очень долго будут маячить у всех на виду.