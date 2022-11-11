27 страшных и нелепых зданий, которым поможет только пожар

1422
28
Людям свойственно ошибаться, и немалая доля этих ошибок происходит на работе. Часто их можно легко исправить и благополучно о них забыть уже через пару минут, но в случае архитекторов всё не так просто — их ошибки еще очень долго будут маячить у всех на виду.
×
×
17. Как будто все, кто участвовал в строительстве дома, ни разу друг с другом не заговорили
18. Банк международных расчетов в Базеле, Швейцария. Казалось бы, могут себе позволить покрасить стены и поставить одинаковые окна...
23. "Знаю об этом здании только то, что оно находится в округе Лос-Анджелес и строится уже более 5 лет"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- За вкус извини: 40 примеров совершенно дикого и нелепого дизайна
- 30 примеров дикого и неудачного дизайна
- Торжество безвкусицы: 30 примеров странного и откровенно безумного декора
- Чудовищный вкус, отличное исполнение: 25 странных, нелепых и уродливых вещиц
- 30 примеров лестниц с ужасным дизайном
Новости партнёров
реклама