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27 страшных и нелепых зданий, которым поможет только пожар

27 страшных и нелепых зданий, которым поможет только пожар

Автор:
11 ноября 2022 22:40
Сообщество : Юмор
Метки: Фотоподборка   Юмор   архитектура   безвкусица   здания   плохой дизайн   
1422
28

Людям свойственно ошибаться, и немалая доля этих ошибок происходит на работе. Часто их можно легко исправить и благополучно о них забыть уже через пару минут, но в случае архитекторов всё не так просто — их ошибки еще очень долго будут маячить у всех на виду.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   Юмор   архитектура   безвкусица   здания   плохой дизайн   
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3  комментария
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9k
kirpal 2 часа назад
Музей в Орландо на International Drive если не ошибаюсь, сколько раз проезжали, ни разу так и не зашли. Может быть следующий раз.
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7k
Zhora 42 секунды назад
Зато канализация не нужна)

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857
gon991 48 минут назад
долбанутый автор поста
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