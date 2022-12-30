25 примеров домашнего уюта, бессмысленного и беспощадного

"Я не уверена, что плетеный диван сочетается со стульями. А они, в свою очередь, со столиком в псевдоколониальном стиле, стоящим рядом с сувенирными идолами Тики. Но покрывало и подушка в горошек на диване действительно объединяют этот ансамбль в единое целое".