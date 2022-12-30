25 примеров домашнего уюта, бессмысленного и беспощадного

1719
26
Каждый украшает свой дом как хочет, в соответствии с собственным вкусом. В этом и проблема... И если родные и друзья похвалят "уникальный стиль", то незнакомые люди в Интернете точно рубанут правду-матку!
1. "Все, что я знаю, это то, что когда-нибудь эта маленькая девочка вырастет, и я не хотела бы на нее работать"
×
×
2. "Самое приятное в журнальном столике то, что кровь с поцарапанных ног легко вытирается"
"Я не уверена, что плетеный диван сочетается со стульями. А они, в свою очередь, со столиком в псевдоколониальном стиле, стоящим рядом с сувенирными идолами Тики. Но покрывало и подушка в горошек на диване действительно объединяют этот ансамбль в единое целое".
17. "Не знаю, что беспокоит меня больше — эти обои или это трапециевидное зеркало, которое сюда совершенно не вписывается"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 дизайнерских решений для дома от людей с альтернативным чувством прекрасного
- 30 спорных шедевров от мастеров с отсутствием вкуса
- Торжество безвкусицы: 30 примеров странного и откровенно безумного декора
- Это не лечится: 30 творений чудо-мастеров с заметным отсутствием вкуса
- 25 преступлений против хорошего вкуса, совершенных дизайнерами интерьера
Метки: Отсутствие вкуса Юмор безвкусица декор дизайн интерьера дизайн интерьера дома доска позора как не надо не надо так нет вкуса
Новости партнёров
реклама