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25 примеров домашнего уюта, бессмысленного и беспощадного

25 примеров домашнего уюта, бессмысленного и беспощадного

Автор:
30 декабря 2022 15:28
Сообщество : Юмор
Метки: Отсутствие вкуса   Юмор   безвкусица   декор   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   доска позора   как не надо   не надо так   нет вкуса   
1719
26
Каждый украшает свой дом как хочет, в соответствии с собственным вкусом. В этом и проблема... И если родные и друзья похвалят "уникальный стиль", то незнакомые люди в Интернете точно рубанут правду-матку!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отсутствие вкуса   Юмор   безвкусица   декор   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   доска позора   как не надо   не надо так   нет вкуса   
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5  комментариев
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17k
Александр 2 часа назад
Вот же странные люди, не посоветовались с автором топика, как сделать квартиру, чтобы ему нравилось, а сделали так, чтобы нравится им.
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12k
Мистер Фикс 38 минут назад
Рабочее место автора

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27k
Ваня 38 минут назад
насчет люстр - может коллекционер?..
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956
Андрей Час назад
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3k
Wolf 2 часа назад
Чем здесь не угодили? Может не сильно удобно, а так интересно. И полы легко мыть

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