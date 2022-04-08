Торжество безвкусицы: 30 примеров странного и откровенно безумного декора

753
31
На вкус и цвет фломастеры разные, верно? Кому-то подавай строгий минимализм с белыми стенами, а кому-то будет скучно и во дворце, от пола до потолка уставленного сияющими предметами роскоши. Последнее, конечно, чаще балансирует на грани безвкусицы, но ведь и смотреть на такие шедевры гораздо веселее!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20 необычных деталей интерьера, которые не стоит повторять в своём доме
- 17 примеров дизайна, усложняющего жизнь
- Ночные кошмары обеспечены: 35 спален с "угрожающей аурой"
- Кто так строит? Неудачные решения проектировщиков и дизайнеров
- Чудовищный вкус, отличное исполнение: 25 странных, нелепых и уродливых вещиц
19
Понравилось19
Новости партнёров
Вообще супер штука, летом в деревне или на даче, кто не мечтал поспать под открытом небом:)
Зато если ночью пойдет дождик не надо судорожно просыпаться и сломя голову бежать в дом:)
От ванной комнаты (№15) аж глаз зачесался.