Торжество безвкусицы: 30 примеров странного и откровенно безумного декора

На вкус и цвет фломастеры разные, верно? Кому-то подавай строгий минимализм с белыми стенами, а кому-то будет скучно и во дворце, от пола до потолка уставленного сияющими предметами роскоши. Последнее, конечно, чаще балансирует на грани безвкусицы, но ведь и смотреть на такие шедевры гораздо веселее!