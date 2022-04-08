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Торжество безвкусицы: 30 примеров странного и откровенно безумного декора

Торжество безвкусицы: 30 примеров странного и откровенно безумного декора (31 фото)

Автор:
08 апреля 2022 20:06
Сообщество : Юмор
Метки: Фотоподборка   Юмор   безвкусица   декор   дорого богато   интерьер   плохой дизайн   
753
31

На вкус и цвет фломастеры разные, верно? Кому-то подавай строгий минимализм с белыми стенами, а кому-то будет скучно и во дворце, от пола до потолка уставленного сияющими предметами роскоши. Последнее, конечно, чаще балансирует на грани безвкусицы, но ведь и смотреть на такие шедевры гораздо веселее!

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Источник:

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Метки: Фотоподборка   Юмор   безвкусица   декор   дорого богато   интерьер   плохой дизайн   
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7  комментариев
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1k
tonic_guru 56 минут назад
А тут то что не так?
Вообще супер штука, летом в деревне или на даче, кто не мечтал поспать под открытом небом:)
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56k
Татьяна Юсова 12 секунд назад
Остановка в виде клубнички (№8) – очень удачный дизайн.
От ванной комнаты (№15) аж глаз зачесался.
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8k
Garpia121 14 минут назад
Ничего безвкусного в №20 не вижу. Очень приятная штуковина.
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44k
dima423 18 минут назад
ну вот это окуенно помоему)
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15k
А.Берестенко Час назад
А че с коврами не так?!
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