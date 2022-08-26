30 примеров дикого и неудачного дизайна

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Порой кажется, что некоторые дизайнеры страдают не только плохим вкусом, но и полным отсутствием здравого смысла. Иначе как объяснить все эти шедевры, тщательно отобранные аж из трех Reddit-сообществ, посвященных ужасному дизайну?
1. "Заказал для своей девушки значок на основе фотографии, на которой я делаю ей предложение. Не этого я ожидал..."
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6. Ах, если бы только существовал более дешевый и приятный глазу способ укрыться от солнца...
11. "Отверстия в перечнице для хлопьев чили недостаточно большие, чтобы хоть одна штука могла пролезть"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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