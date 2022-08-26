FISHKINET
Сообщество Юмор 15465 постов • 3005 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
30 примеров дикого и неудачного дизайна

30 примеров дикого и неудачного дизайна

Автор:
26 августа 2022 17:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   безвкусица   забавно   неудачный дизайн   плохой дизайн   фейлы   человеческая глупость   
1091
31

Порой кажется, что некоторые дизайнеры страдают не только плохим вкусом, но и полным отсутствием здравого смысла. Иначе как объяснить все эти шедевры, тщательно отобранные аж из трех Reddit-сообществ, посвященных ужасному дизайну?

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   безвкусица   забавно   неудачный дизайн   плохой дизайн   фейлы   человеческая глупость   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
SHAGREEN 6 часов назад
Бесконечьность не предел, детка.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
V2.Smirnov 3 часа назад
Что есть "демон сонного паралича"?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 4 часа назад
Ну как бы логично.Была бы дырка,девой бы не назвали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Егор 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63334



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей
Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей
Набирающие популярность в сообществах
17 отличных сериалов, о которых мало говорят
17 отличных сериалов, о которых мало говорят
А у вас "биг мани" газ? Чисто английское энергоубийство: как лето – завершить, и зиму – пережить
А у вас "биг мани" газ? Чисто английское энергоубийство: как лето – завершить, и зиму...
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Буква "Ю"

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#в мире#интересное#история#сарказм#Приколы#фотографии#фильм#Китай
#Юмор#факты#автомобили#дтп#аварии#кино#сатира#Разное#актеры#новости
#интересно#картинки#животные#автомир#люди#авто аварии#СССР#подборка#забавно#Жизнь
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) 30 примеров лестниц с ужасным дизайном 30 примеров лестниц с ужасным дизайном 20 человек, чей день явно не задался 20 человек, чей день явно не задался 20 человек, чей день определенно не задался 20 человек, чей день определенно не задался Торжество безвкусицы: 30 примеров странного и откровенно безумного декора Торжество безвкусицы: 30 примеров странного и откровенно безумного декора 17 примеров ужасного и абсурдного дизайна 17 примеров ужасного и абсурдного дизайна

На что жалуетесь?

Вернуться