Чудовищный вкус, отличное исполнение: 25 странных, нелепых и уродливых вещиц

1418
26
Бывает, видишь какую-то вещь, и удивляешься: как кто-то настолько талантливый мог сотворить нечто настолько уродливое? Ну так это классический случай, когда от плохого вкуса не спасают даже умелые руки, и вот целая подборка таких примеров.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 30 спорных шедевров от мастеров с отсутствием вкуса
- 30 смешных и безвкусных фото из объявлений о продаже недвижимости
- Это не лечится: 30 творений чудо-мастеров с заметным отсутствием вкуса
- 30 раз, когда дизайнеры ресторанов потерпели сокрушительное фиаско
- 30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY
22
Понравилось22
Новости партнёров
Так справа же..