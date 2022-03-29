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Чудовищный вкус, отличное исполнение: 25 странных, нелепых и уродливых вещиц

Чудовищный вкус, отличное исполнение: 25 странных, нелепых и уродливых вещиц (26 фото)

Автор:
29 марта 2022 21:50
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Фотоподборка   Юмор   безвкусица   плохой дизайн   странные вещи   
1418
26

Бывает, видишь какую-то вещь, и удивляешься: как кто-то настолько талантливый мог сотворить нечто настолько уродливое? Ну так это классический случай, когда от плохого вкуса не спасают даже умелые руки, и вот целая подборка таких примеров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Фотоподборка   Юмор   безвкусица   плохой дизайн   странные вещи   
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Артём Суханов 9 минут назад
Привет всем!
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Владимир Полчаса назад
>> 7. Только унитаза там не хватает
Так справа же..
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