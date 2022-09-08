Загадочное исчезновение Ребекки Ройш. Дело, потрясшее всю Германию

В последние месяцы перед исчезновением она сильно сблизилась со своей 27-летней сестрой, Джессикой, которая была замужем и растила дочь. Ребекка любила заходить к ним после школы и нянчиться со своей племянницей. Она часто рассказывала сестре о том, что после окончания школы мечтает стать стюардессой или моделью.

Но все её мечты и планы внезапно оборвало исчезновение, которое даже сейчас остаётся одним из самых обсуждаемых в Германии.

Хронология

17 февраля 2019 года было воскресеньем, и Ребекка решила провести весь день и ночь в доме своей старшей сестры, который располагался в районе Бритц. Флориан, муж Джессики, накануне уехал на выездной корпоратив и должен был вернуться только 18 февраля, поэтому они остались втроём.

День прошёл спокойно, Ребекка в основном играла со своей 2-летней племянницей, а Джессика убиралась в доме. Потом они уложили ребёнка, а сами, посмотрев фильм, отправились спать около 23:00 (Бекка спала на диване в гостиной).