Загадочное исчезновение Ребекки Ройш. Дело, потрясшее всю Германию

Прошло более трёх лет со дня бесследного исчезновения 15-летней школьницы Ребекки Ройш, но это нераскрытое дело по-прежнему остаётся у всех на слуху. Хотя, на данный момент, следователи считают, что это было убийство, её семья не теряет надежды и верит в возвращение девушки домой.
Ребекка Ройш, которую позже друзья будут называть "Бекки", родилась 21 сентября 2003 года в Берлине и жила там вместе со своими родителями и двумя старшими сёстрами.
О её жизни известно немного. У неё были неплохие оценки в школе, хотя тягой к учёбе она не выделялась. Она любила проводить время с подругами, но при этом иногда ссорилась с ними. Как рассказывает ее отец, однажды дело дошло до того, что из-за насмешек одноклассников Ребекка удалила свой профиль в социальной сети. Но в целом на 2019 год она была самым обычным 15-летним подростком.
В последние месяцы перед исчезновением она сильно сблизилась со своей 27-летней сестрой, Джессикой, которая была замужем и растила дочь. Ребекка любила заходить к ним после школы и нянчиться со своей племянницей. Она часто рассказывала сестре о том, что после окончания школы мечтает стать стюардессой или моделью.
Но все её мечты и планы внезапно оборвало исчезновение, которое даже сейчас остаётся одним из самых обсуждаемых в Германии.
Хронология
17 февраля 2019 года было воскресеньем, и Ребекка решила провести весь день и ночь в доме своей старшей сестры, который располагался в районе Бритц. Флориан, муж Джессики, накануне уехал на выездной корпоратив и должен был вернуться только 18 февраля, поэтому они остались втроём.
День прошёл спокойно, Ребекка в основном играла со своей 2-летней племянницей, а Джессика убиралась в доме. Потом они уложили ребёнка, а сами, посмотрев фильм, отправились спать около 23:00 (Бекка спала на диване в гостиной).
Под утро (между 5 и 6 часами утра) вернулся Флориан и сразу отправился в свою спальню. Примерно в это же время проснулась Джессика и начала собирать дочь в ясли. В 07:00 она вышла из дома, чтобы отвезти ребёнка в детский сад, а уже в 08:00 она была на работе. Джессика была последней, кто видел Ребекку, в то время девушка еще мирно спала на диване в гостиной их дома.
В 07:15 Бриджит, мать Ребекки, звонит дочери, чтобы разбудить ее в школу, но телефон девушки оказывается выключенным. Это выглядит странно, так как позже выяснится, что телефон школьницы в последний раз подключался к домашнему Wi-Fi в 08:02 утра.
Бриджит подумала, что её дочь уже проснулась и собирается в школу. Но выключенный телефон Ребекки не на шутку встревожил мать девушки, так как это было не типичным для подростка. Поэтому в 08:25 она решает позвонить зятю, Флориану, чтобы тот проверил ушла ли Ребекка в школу.
Флориан, который всё это время спал, идёт проверить Ребекку, но не находит её на диване. Кроме того, исчез её школьный рюкзак и фиолетовый плед, на котором она спала.
Надо сразу сказать, что когда полиция проверила телефон Флориана, то нашла косвенные доказательства того, что он пользовался устройством между 07:30 и 08:00. Хотя на его телефоне не был установлен пароль, поэтому им мог воспользоваться кто угодно.
В 08:42 Бриджит пишет следующее сообщение дочери:
- Здравствуй, моя дорогая, надеюсь, ты придёшь в школу вовремя. Я никак не могу до тебя дозвониться.
Оно будет доставлено, но не прочитано. Вероятно, сообщение отобразилось в виде пуш-уведомления, потому что в 08:43 телефон будет выключен и больше никогда не появится в сети. Что до местоположения мобильника, то по непонятным причинам отследить его так и не удалось.
Накануне Ребекка планировала пойти в школу, но в то злополучное утро она в ней так и не появилась. Родители начали беспокоиться только после того, как девушка не вернулась из школы. Они обзвонили всех друзей и знакомых Ребекки, но 18 февраля её никто не видел и не знал о её местонахождении.
Поиски
В надежде на то, что девочка всё же объявится, родные Ребекки подождали до вечера, но около 18:00 всё же обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери.
Следователи выяснили, что вместе с девушкой исчез не только её рюкзак, но и многие личные вещи, включая те, что хранились в родительском доме. Среди них был телефон, бумажник, фотокамера и сумка. Получалось, что она или планировала своё исчезновение, или кто-то тщательно его подстроил?
Ещё одна деталь, вызвавшая много вопросов - фиолетовый плед, пропавший из дома её сестры. Он был довольно толстым и большим, поэтому девушке не было никакого смысла брать его с собой. Так куда же он исчез? Может быть на нём остались какие-то компрометирующие следы, и его уничтожил Флориан?
Полиция пыталась всеми силами найти Ребекку, проводя массовые обыски во всех мыслимых местах, начиная с хостелов и баров, заканчивая ночлежками в гетто, где жили наркоманы и преступники.
Однако, несмотря на то, что у властей были сотни наводок, а расследование вышло за пределы страны (одно время её искали в Польше и Болгарии), Ребекка, казалось, словно растворилась в воздухе. Но может быть разгадка её исчезновения находится гораздо ближе к дому?
Несоответствия
С самого начала главным подозреваемым в деле был зять Ребекки, Флориан. На самом деле, его допрашивали десятки раз и даже два раза арестовывали, пытаясь доказать его причастность к исчезновению Ребекки. Но, не отыскав надёжных доказательств, через короткое время его снова отпускали.
Флориан, конечно же, отвергает все обвинения, заявляя, что он не смог бы навредить Ребекке. Кстати, семья девушки поддерживает мужчину, так как считает его очень добрым и приятным человеком, за которым никто и никогда не замечал грубого слова.
И всё же в отношении алиби Флориана и его показаний есть некоторые несоответствия. Как упоминалось выше, он сказал, что спал в то время, когда пропала Ребекка, но активность в его телефоне говорит об обратном.
Мнение полиции
Хотя правоохранительные органы так и не нашли никаких следов, они говорят, что единственное возможное объяснение исчезновению девушки, которое основано на имеющихся сведениях, заключается в том, что Ребекка никогда не покидала дом своей сестры живой.
А так, как было установлено, что 18 февраля около 10:00 Флориан уехал на восток на своем Renault Twingo, а вернулся обратно поздним вечером 19 февраля, то это наводит на определённые мысли. Он никогда не упоминал о цели своей поездки в СМИ, ограничившись лишь этими словами:
- Всё это не связано с делом, но мне не разрешено об этом кому-либо говорить.
Ходили слухи, что Флориан занимался наркобизнесом и потому часто ездил в Польшу, но доказательств этому никогда не было. Хотя прокурор, Мартин Стелтнер, в недавнем интервью рассказал, что "мы продолжаем расследование в отношении зятя пропавшей девушки".
Другие теории
Вначале существовала версия о том, что Ребекка покинула дом сестры по своей воле и пропала где-то по дороге в школу. Даже нашёлся свидетель, утверждавший, что он видел Ребекку в день её исчезновения на автобусной остановке около 09:00. Он был лично знаком с Ройш и поэтому уверенно сказал: "Это была Ребекка".
Между прочим, эта теория могла быть связана с интернет-другом Ребекки, которого звали Макс. Хотя последовавшее расследование полиции показало, что он не имеет никакого отношения к пропаже школьницы, так как жил слишком далеко и даже никогда с ней не виделся.
Так или иначе, позиция полиции, неоднократно заявлявшей о том, что девушки, по всей видимости, нет в живых, наводит на определённые размышления: возможно они не раскрывают всех деталей дела. Тело Ребекки так и не было обнаружено.
Семья Ребекки продолжает надеяться, что их дочь и сестра вернётся домой. Вивьен, вторая сестра пропавшей девушки, однажды сказала в интервью:
- Уже на пятый день после её исчезновения полицейские сказали нам, что она, вероятно, мертва. Я в это не верю. Каждый раз, когда я думаю об этом, мне становится дурно... Мы все ждём, что Ребекка однажды войдёт и скажет: "Привет, соскучились?"
Источник:
АНТИФИШКИ
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