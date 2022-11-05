Необычная история Тейлор Мул, в теле которой живут два человека

Тейлор Мул - американская певица с детства была особенной. И у нее на животе была идеальная линия, которая контрастно разделяла тело на две части. Обычного телесного цвета и ярко-розового.
Обе части тела по разному реагировали на укусы насекомых. Если "телесная" реагировала традиционно, то на второй половине всё распухало.
На этом приключения не закончились. У Мул вырос двойной зуб. А в дальнейшем у нее обнаружили аллергию более чем на 150 продуктов!
Девушка долгое время мучилась со своим родимым пятном. Тейлор даже пыталась вывести пятно лазером, но по её собственным словам “Это оказалось слишком больно”.
В 2009 году Тейлор узнала, что у неё химеризм. То есть у неё два набора ДНК, каждый из которых содержит генетический код для отдельного человека. По сути, в ее теле соседствуют два человека.
Это редкое состояние может произойти во время развития плода. У Мул, скорее всего, был близняшка, которую она поглотила в утробе матери.
Это могло произойти вполне гуманно. Например, если один эмбрион умирает на ранних сроках беременности, и часть его клеток "поглощается" другим близнецом. Такое случается только в случае с разнояйцевыми близнецами.
Химерами в биологии называют животных, которые состоят из разнородных клеток из нескольких зигот, то есть клеток, возникших в результате оплодотворения. Редкое явление.
Химеризм бывает не только у людей. Самцы черепаховых кошек часто являются химерами. Их раздвоенная окраска является результатом слияния двух разных эмбрионов. Чаще всего они не плодовиты. Это происходит потому, что дополнительная ДНК, которую они получают, связывает признак их окраса с бесплодием. Но не только у людей и животных бывает химеризм
Интересный факт: Химеры человека и животных могут иметь одновременно две разные группы крови. При этом количество каждой группы крови может быть одинаковым. Например, в одном случае у химеры кровь состояла на 61 процент из первой группы и на 39 процентов из четвертой группы.
Такое возможно и у растений и это их свойство активно используется селекционерами. Они получаются путем прививки генетически разных родителей, разных сортов или разных видов (которые могут принадлежать к разным родам). Ткани могут частично срастаться после прививки, образуя единый растущий организм, который сохраняет оба типа тканей в одном побеге.
Химер пытаются получить и искусственно у животных, однако их организация гораздо сложнее. Клетки между разными видами не так просто приживаются. Например, попытка сделать химеру обезьяны и свиньи путем пересадки клеток обезьяны привела к нарушению пропорций. У свинью на каждые 10 тысяч своих клеток осталась лишь 1 от обезьяны.
В случаях, когда имеются разные наборы половых хромосом (XX и XY), это может повлиять на внутренние и внешние половые органы человека. Например, это может привести к тому, что человек будет гермафродитом.
Химеризм Тейлор Мул из Калифорнии привел к аутоиммунному заболеванию, потому что ее организм воспринимает ДНК близнеца как "чужую" и реагирует на нее. У нее есть ряд аллергий на продукты питания, лекарства, добавки, украшения и укусы насекомых.
Но если Тейлор повезло понять почему это происходит, то другая история - с Лидией Фэрчайлд звучит как сумасшествие.
Она была беременна третьим ребенком, когда она разошлась с мужем Джейми Таунсендом. В 2002 году Фэйрчайлд подала заявление на взыскание алиментов. В рамках этого она прошла процедуру доказательства отцовства.
Результаты потрясли. ДНК тест показал, что Таунсенд, безусловно, является отцом детей. Но результат исключил возможность того, что Лидия является их матерью. Тест показал лишь, что есть родство детей с их бабушкой - мамой Лидии.
Фэйрчайлд обвинялась в мошенничестве, требуя пособия на чужих детей или участвуя в афере с суррогатным материнством, а записи о ее предыдущих рождениях были поставлены под сомнение.
Прокуроры требовали отобрать у нее двоих детей, считая, что они ей не принадлежат. Когда пришло время рожать третьего ребенка, судья распорядился, чтобы при родах присутствовал наблюдатель, чтобы у ребенка и Фэрчайлд немедленно взяли образцы крови и чтобы они были готовы дать показания. Две недели спустя тесты ДНК показали, что она также не является матерью этого ребенка.
Прорыв произошел, когда ее защитник Алан Тинделл узнал о Карен Киган - женщине-химере из Бостона. И предположил, что у Фэрчайлд может быть такая же возможность.
Хотя ДНК в коже и волосах Фэйрчайлд не совпала с ДНК ее детей, ДНК, полученная при анализе мазка с шейки матки, совпала. Фэйрчайлд несла два разных набора ДНК, что является определяющей характеристикой химеризма.
Источник:
АНТИФИШКИ
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