Необычная история Тейлор Мул, в теле которой живут два человека

Обе части тела по разному реагировали на укусы насекомых. Если "телесная" реагировала традиционно, то на второй половине всё распухало.

На этом приключения не закончились. У Мул вырос двойной зуб. А в дальнейшем у нее обнаружили аллергию более чем на 150 продуктов!

Девушка долгое время мучилась со своим родимым пятном. Тейлор даже пыталась вывести пятно лазером, но по её собственным словам “Это оказалось слишком больно”.

В 2009 году Тейлор узнала, что у неё химеризм. То есть у неё два набора ДНК, каждый из которых содержит генетический код для отдельного человека. По сути, в ее теле соседствуют два человека.

Это редкое состояние может произойти во время развития плода. У Мул, скорее всего, был близняшка, которую она поглотила в утробе матери.

Это могло произойти вполне гуманно. Например, если один эмбрион умирает на ранних сроках беременности, и часть его клеток "поглощается" другим близнецом. Такое случается только в случае с разнояйцевыми близнецами.