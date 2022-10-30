Трагическая история женщины, ставшей первой в истории жертвой ДТП

Мэри с детства интересовалась наукой, что было настоящим подвигом для первой половины 19 века. Тогда считалось, что женщины не могут всерьез претендовать на успех в этой области человеческой деятельности. Но Мэри Уорд жила в окружении известнейших ученых Великобритании, не нуждалась в деньгах и могла посвятить себя тому, к чему чувствовала неподдельный интерес.

В какой-то момент она была всего одной из трех женщин, значившихся в списке рассылок Королевского астрономического общества. Помимо неё это были астроном из США и ни много ни мало королева Виктория.

В юности Мэри увлекалась наблюдениями за природой, в связи с чем получила в подарок от отца микроскоп – чрезвычайно дорогую по тем временам вещь. Когда ей исполнилось 17 лет, она самостоятельно построила самый большой телескоп в Ирландии, хотя по другим свидетельствам это сделал все-таки её брат.

Однако дальнейшая научная карьера у Мэри Уорд не сложилась. К 40 годам её материальное положение сильно ухудшилось из-за, прямо скажем, неудачного брака. Она вышла замуж за аристократа, считавшего, что настоящий дворянин не должен утруждать себя работой. Вдобавок ко всему пара произвела на свет несколько отпрысков, которых нужно было кормить, обучать и обеспечивать.

В августе 1869 года Мэри Уорд в компании родственников отправилась за город в гости к кузине – на семейном паровом автомобиле. Желающих прокатиться было много, поэтому они облепили машину со всех сторон, создав все необходимые предпосылки для первой в истории трагедии на транспортном средстве этого типа. Что произошло дальше, не совсем понятно.