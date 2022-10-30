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Трагическая история женщины, ставшей первой в истории жертвой ДТП

Трагическая история женщины, ставшей первой в истории жертвой ДТП

Автор:
30 октября 2022 10:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: авто   дтп   история   люди   трагедия   факты   фото   
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Ежегодно в мире в результате ДТП погибают примерно 1.35 миллиона людей. Это около 3700 трагедий в день, что в итоге дает нам восьмую строчку в списке причин человеческой смертности.

Естественно, настолько большое количество объясняется тем, что автомобили заполонили весь мир. Каждый день они довозят по тому или иному назначению миллиарды людей. Однако во времена, когда они только начинали входить в моду, ими пользовались единичные счастливчики.

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Дороги были предназначены для пешеходов и лошадей, а правил движения не существовало в природе. История сохранила имя первого человека, погибшего под колесами автомобиля. Это была женщина, причем неординарная. Она занималась наукой в то время, когда среди представительниц её пола это было совершенно не принято.

Считается, что первый автомобиль был сооружен в 1769 году французским инженером Николя-Жозе Кюньо. В течение следующего столетия множество энтузиастов строили безлошадные экипажи собственной конструкции, работавшие на паровой тяге, электричестве и бензине. Одними из представителей этой плеяды были члены семьи Парсонс, которые развивали автомобильное направление технологической мысли вслед за «патриархом рода», построившим повозку с паровым двигателем. Близкой родственницей им приходилась Мэри Уорд, о печальной судьбе которой, собственно, и пойдет речь.

Мэри с детства интересовалась наукой, что было настоящим подвигом для первой половины 19 века. Тогда считалось, что женщины не могут всерьез претендовать на успех в этой области человеческой деятельности. Но Мэри Уорд жила в окружении известнейших ученых Великобритании, не нуждалась в деньгах и могла посвятить себя тому, к чему чувствовала неподдельный интерес.

В какой-то момент она была всего одной из трех женщин, значившихся в списке рассылок Королевского астрономического общества. Помимо неё это были астроном из США и ни много ни мало королева Виктория.

В юности Мэри увлекалась наблюдениями за природой, в связи с чем получила в подарок от отца микроскоп – чрезвычайно дорогую по тем временам вещь. Когда ей исполнилось 17 лет, она самостоятельно построила самый большой телескоп в Ирландии, хотя по другим свидетельствам это сделал все-таки её брат.

Однако дальнейшая научная карьера у Мэри Уорд не сложилась. К 40 годам её материальное положение сильно ухудшилось из-за, прямо скажем, неудачного брака. Она вышла замуж за аристократа, считавшего, что настоящий дворянин не должен утруждать себя работой. Вдобавок ко всему пара произвела на свет несколько отпрысков, которых нужно было кормить, обучать и обеспечивать.

В августе 1869 года Мэри Уорд в компании родственников отправилась за город в гости к кузине – на семейном паровом автомобиле. Желающих прокатиться было много, поэтому они облепили машину со всех сторон, создав все необходимые предпосылки для первой в истории трагедии на транспортном средстве этого типа. Что произошло дальше, не совсем понятно.

В какой-то момент автомобиль то ли слишком резко повернул, то ли подпрыгнул на кочке, и Мэри Уорд вылетела под него. Колесо проехало по голове несчастной женщины. К моменту прибытия врача она уже не подавала признаков жизни. Если верить слухам, семья потомственных ученых позже разобрала машину-убийцу и закопала её, чтобы никто больше не мог на ней ездить.

К моменту смерти Мэри Уорд была измученной невзгодами многодетной матерью, пытающейся свести концы с концами. Но если бы её жизнь сложилась иначе, она могла войти в историю не как первый человек, ставший жертвой автомобиля, а как женщина, внесшая вклад в науку. До того как погрузиться в семейные проблемы, она опубликовала книгу «Зарисовки под микроскопом». Это была коллекция рисунков, сделанных после сеансов работы увеличительным прибором.

Жестокая ирония судьбы заключается в том, что через несколько лет после гибели Мэри ее муж унаследовал титул пэра и, наконец, разбогател. Дети перестали в чем бы то ни было нуждаться, и если бы не глупая смерть под колесами автомобиля, женщина могла бы вновь заняться наукой.

Если Мэри Уорд почти наверняка является первым человеком, погибшим в результате несчастного случая с участием движущегося автомобиля, то первое смертельное ДТП «классического» вида, то есть связанное со столкновением двух независимых друг от друга субъектов, произошло в 1896 году.

Интересно, что жертвой в данном случае тоже стала женщина. Книга рекордов Гиннесса сообщает, что некто Бриджит Дрисколл была сбита автомобилем, двигавшимся со скоростью всего около 7 километров в час во время демонстрационного проезда в Лондоне. Непосредственной причиной смерти здесь тоже стала черепно-мозговая травма.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   дтп   история   люди   трагедия   факты   фото   
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