Змеи, которые своим очарованием развеивают миф о том, что они — жуткие существа

Но никому из нас и в голову не придёт, что в категорию мимишных животных могут попасть и пресмыкающиеся. Милые змеи? Звучит, как что-то из мира фантастики. Но мы хотим развеять этот миф и показать вам 13 фотографий, на которых коварные змейки примерили на себя маску настоящих очаровашек. Приятного просмотра!

Арабский песчаный удавчик