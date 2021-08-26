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Фотограф запечатлел необычный момент, когда лев обнимал дерево в Кении

Фотограф запечатлел необычный момент, когда лев обнимал дерево в Кении (5 фото)

Автор:
26 августа 2021 08:45
Сообщество : Животные
Метки: животные   кения   красота   лев   милота   природа   фото   
219
5

На недавно сделанном снимке изображена большая кошка весом 226 кг, которая обнимает дерево.

Этот необычный кадр в Национальном парке Амбосели в Кении сделал фотограф из Бразилии Джулиус Дадалти (Julius Dadalti).


Фотограф запечатлел необычный момент, когда лев обнимал дерево в Кении.


«Я думаю, что он метил свою территорию», — сказал мужчина.


«Я следил за красивым прайдом, в котором несколько детенышей играли с двумя мамами.»


Фотограф запечатлел необычный момент, когда лев обнимал дерево в Кении.



Фотограф запечатлел необычный момент, когда лев обнимал дерево в Кении.


«Король же лежал и вёл себя лениво, после же он решил прогуляться.»


«Через несколько секунд лев вернулся и начал играть с пальмой.»


«Это было забавное и совершенно красивое зрелище, потому что оно походило на шоу, иногда он даже смотрел на меня.»


Фотограф запечатлел необычный момент, когда лев обнимал дерево в Кении.


«Львы Амбосели великолепны в это время года», — добавил он.


«Нет никаких сомнений в том, что это удивительные животные.»



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Метки: животные   кения   красота   лев   милота   природа   фото   
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5  комментариев
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18k
Юрий 46 минут назад
Ага... Обнимает....

Кот обнимает дерево, кот обнимает диван и пр.
А может они все просто точат когти?
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22k
Сибиряк Полчаса назад
Ссылка vk.com
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24k
Батончик с маком Полчаса назад
Иногда так приспичит, что любое дупло подойдёт
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9k
Andrey Полчаса назад
Просто в пятницу вечером шел домой))))
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13k
Sergey Nike 58 минут назад
Симба детство вспомнил!
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