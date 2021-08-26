Фотограф запечатлел необычный момент, когда лев обнимал дерево в Кении.

На недавно сделанном снимке изображена большая кошка весом 226 кг, которая обнимает дерево.
Этот необычный кадр в Национальном парке Амбосели в Кении сделал фотограф из Бразилии Джулиус Дадалти (Julius Dadalti).
«Я думаю, что он метил свою территорию», — сказал мужчина.
«Я следил за красивым прайдом, в котором несколько детенышей играли с двумя мамами.»
«Король же лежал и вёл себя лениво, после же он решил прогуляться.»
«Через несколько секунд лев вернулся и начал играть с пальмой.»
«Это было забавное и совершенно красивое зрелище, потому что оно походило на шоу, иногда он даже смотрел на меня.»
«Львы Амбосели великолепны в это время года», — добавил он.
«Нет никаких сомнений в том, что это удивительные животные.»
Источник:
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Кот обнимает дерево, кот обнимает диван и пр.
А может они все просто точат когти?