Фотограф запечатлел необычный момент, когда лев обнимал дерево в Кении.

Этот необычный кадр в Национальном парке Амбосели в Кении сделал фотограф из Бразилии Джулиус Дадалти (Julius Dadalti).

«Я думаю, что он метил свою территорию», — сказал мужчина.

«Я следил за красивым прайдом, в котором несколько детенышей играли с двумя мамами.»

«Король же лежал и вёл себя лениво, после же он решил прогуляться.»

«Через несколько секунд лев вернулся и начал играть с пальмой.»

«Это было забавное и совершенно красивое зрелище, потому что оно походило на шоу, иногда он даже смотрел на меня.»

«Львы Амбосели великолепны в это время года», — добавил он.

«Нет никаких сомнений в том, что это удивительные животные.»