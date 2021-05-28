Каракал по кличке Гоша

Гоша в качестве героя мемов стал появляться в соцсетях ещё в конце 2019 и начале 2020 года, и с тех пор его популярность не уменьшается, а наоборот растёт. Каракал стал популярен среди англоязычных пользователей под именем Big Floppa или Floppa, а в русскоязычном сегменте интернета он известен как Гоша, он же Флоппа, он же Большой Шлёпа, он же большой русский кот Шлёпа или просто Шлёпа.

Почему именно большой? Да вы просто посмотрите на него!