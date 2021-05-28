Мемом в интернете может стать что и кто угодно — для этого достаточно просто полюбиться публике.
Один из последних примеров — это каракал по кличке Гоша, который в соцсетях стал известен под именем Шлёпа. Шлёпу рисуют, делают с ним мемы, отправляют его фотографии родственникам и вообще любят от всей души. Всё потому, что он — большой русский кот.
Каракал по кличке Гоша сейчас — чуть ли не главный герой соцсетей
Гоша в качестве героя мемов стал появляться в соцсетях ещё в конце 2019 и начале 2020 года, и с тех пор его популярность не уменьшается, а наоборот растёт. Каракал стал популярен среди англоязычных пользователей под именем Big Floppa или Floppa, а в русскоязычном сегменте интернета он известен как Гоша, он же Флоппа, он же Большой Шлёпа, он же большой русский кот Шлёпа или просто Шлёпа.
Почему именно большой? Да вы просто посмотрите на него!
Шлёпа так понравился пользователям соцсетей, что тут же превратился в мем
Кот быстро обрёл бешеную популярность
Шлёпа даже стал героем картин
Фанаты Шлёпы решили познакомить с котом своих родителей и начали отправлять им его снимки с одинаковой подписью
Пользователи сети устроили небольшой флешмоб: они стали отправлять фотографии Шлёпы своим родственникам (чаще всего мамам), дополнив снимок фразой «Мама, смотри, это Шлёпа, большой русский кот». Реакцию своих собеседников люди выкладывают в соцсети.
Что делать, если дети, родственники или друзья отправили вам фотографию Шлёпы и попросили его оценить? Придумайте забавный ответ, чтобы люди потом могли похвастаться им в соцсетях.
В итоге мемом стал и флешмоб «Мама, это Шлёпа»
Если собрать в одной картинке всё, что нужно знать о Шлёпе, то получится следующее
Если мемы со Шлёпой не пришлись вам по душе, а вот сам Шлёпа — очень даже, то следить за его жизнью можно в его Инстаграме.
Источник:
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-...это так не работает.
Я вообще впервые вижу этого кошака.