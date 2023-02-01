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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7197 постов • 829 подписчиков подписаться
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Последние слова известных людей

Последние слова известных людей

Автор:
01 февраля 2023 18:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: афоризмы   знаменитости   интересное   люди   слова   смерть   фразы   
1701
21
Эпикур когда-то сказал: "Не бойся смерти: пока ты жив - её нет, когда она придёт, тебя не будет."
Вечный покой - это неизбежное, что было, есть и скорее всего будет. Но почему-то мы всё-равно боимся смерти и стараемся сделать всё, чтобы оттянуть миг последних слов (желательно в окружении родных, без боли и страданий).
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Метки: афоризмы   знаменитости   интересное   люди   слова   смерть   фразы   
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7  комментариев
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3k
MPEG-8 Час назад
Один старый еврей прославился на всю округу тем, что умел заваривать самый вкусный и ароматный чай. И вот, уже перед смертью, собрал он своих друзей и родственников. Тогда один из них сказал:
Дядя Соломон, вы всегда готовили такой вкусный чай. Но вы никогда ни с кем не делились его рецептом. Раскройте нам этот секрет хотя бы теперь.
Тогда старик, не поднимая головы с подушки, жестом попросил всех, кто стоял у его кровати склониться к нему, прямо к его губам. И когда они приблизились, дядя Соломон прошептал:
Не жалейте заварки!
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5k
5 копеек Минуту назад
Не знаю, что и сказать. Такая тема... для меня она очень личная. Простите...
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29k
Григорий Полчаса назад
Фёдор Михайлович конечно переживал за жену и детей, но в послдение годы своей жизни смог сильно улучшить финансовый фон своей семьи. Очень сильно по отношению к прошлым годам. Не бедствовали.
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6k
Андрей Крылов 37 минут назад
Не знаю как великие, но мне пришлось наблюдать смерть своего отца. Очень тяжелая смерть . От рака лёгких. Врагу не пожелать такого!. И последние его связанные слова были к жене, моей маме: - "Фая, я всю жизнь любил тебя одну..." Мама отца пережила на много лет. Но теперь они рядом своим прахом, надеюсь, что и в мире горнем тоже рядом. Конечно, если их желание было обоюдным. Тут у меня есть некоторые сомнения. Но не мне решать. Самому уже почти пора готовиться "к земле"...
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2k
Vadim Balabanov 38 минут назад
Потом окажется, что все это фейки. Хотя несколько я уже слышал.
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11k
Женя 47 минут назад
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1k
Тордион Час назад
Прощание с жизнью не требует проявлений оригинальности. Полагаю смерть достойна большего.
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Галочка, которая умерла

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