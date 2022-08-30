Первая клоунесса СССР, которая погибла на цирковой арене

Асмус была успешна и в кино, и в театре, но её всегда тянуло в цирк. Она стала иногда выступать на арене, в редкие свободные дни. Обычно она играла пионера Вольку ибн Алёшу из "Старика Хоттабыча", старуху Шапокляк или задиристого Незнайку. Тогда же к ней навсегда приклеилось прозвище Ириска, которое она сделала своим сценическим псевдонимом и осталась в цирке, так и не сумев расстаться с огнями и ареной. Вот только она не знала чем заниматься и канатоходец Владимир Волжанский предложил ей попробовать себя в качестве клоунессы. В те годы клоунами были только мужчины и идея стать в этом деле первой привлекла Ирину. И не прогадала! Зрители влюбились в неё с первого же выступления.