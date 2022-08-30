Первая клоунесса СССР, которая погибла на цирковой арене

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Ириска (Ирина Асмус) была удивительно смешной. Она несла радость и детям, и взрослым, а вот её реальную жизнь назвать счастливой было сложно...
Ирина Асмус родилась 28 апреля 1941 года в Ленинграде. Её детство пришлось на военные и тяжёлые послевоенные годы, но девочка не теряла присутствия духа и была амбициозна - мечтала стать артисткой. К концу школы Асмус зарекомендовала себя и как певица, и как актриса, и как цирковая артистка. Нужно было выбирать.
Она решила поступить в хореографическое училище Большого театра, где ей прямо сказали, что примой ей никогда не стать, уж больно рост маловат. И тогда она решила пойти учиться в Государственное училище циркового и эстрадного искусства.
Там она овладела всеми профессиональными навыками: хождение по канату/проволоке, эквилибристике, акробатике, трюкам на мотоцикле. Остановить свой выбор Ирина решила на эквилибристике и в 19 лет стала работать в паре с Леонидом Костюком.
Там она овладела всеми профессиональными навыками: хождение по канату/проволоке, эквилибристике, акробатике, трюкам на мотоцикле. Остановить свой выбор Ирина решила на эквилибристике и в 19 лет стала работать в паре с Леонидом Костюком.
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Они вместе репетировали опасный номер: будучи верхним эквилибристом Ирина поднималась под самый купол цирка по шесту и там, на высоте исполняла разные трюки. Но одна из тренировок закончилась печально - Ирина упала с огромной высоты, её голова была серьёзно травмирована. Врачи сказали, что её карьера эквилибриста закончена.
Ирина была уверена, что её карьера в цирке пришла к концу и поступила в драматическую студию при ленинградском ТЮЗе - сразу на второй курс.
Там она познакомилась со своим первым мужем - актёром Александром Хочинским. Они поженились через два месяца после знакомства, но также быстро и разошлись.
Там она познакомилась со своим первым мужем - актёром Александром Хочинским. Они поженились через два месяца после знакомства, но также быстро и разошлись.
В театре Асмус играла в основном для детей и в какой-то момент от этого просто выгорела. Ей повезло, что на неё обратил внимание театр Комиссаржевской, куда она с радостью перешла.
Через несколько спектаклей талантливую актрису стали приглашать сниматься в кино. Тем временем 27-летняя Ирина вышла замуж уже в третий раз, за Михаила Сычёва. Они вместе растили сына Андрея.
Через несколько спектаклей талантливую актрису стали приглашать сниматься в кино. Тем временем 27-летняя Ирина вышла замуж уже в третий раз, за Михаила Сычёва. Они вместе растили сына Андрея.
Асмус была успешна и в кино, и в театре, но её всегда тянуло в цирк. Она стала иногда выступать на арене, в редкие свободные дни. Обычно она играла пионера Вольку ибн Алёшу из "Старика Хоттабыча", старуху Шапокляк или задиристого Незнайку. Тогда же к ней навсегда приклеилось прозвище Ириска, которое она сделала своим сценическим псевдонимом и осталась в цирке, так и не сумев расстаться с огнями и ареной. Вот только она не знала чем заниматься и канатоходец Владимир Волжанский предложил ей попробовать себя в качестве клоунессы. В те годы клоунами были только мужчины и идея стать в этом деле первой привлекла Ирину. И не прогадала! Зрители влюбились в неё с первого же выступления.
В 37 лет Асмус полюбила вся страна. В 70-е на телевидении появилась детская познавательная передача "АБВГДейка", ведущими которой стали клоуны Клёпа и Ириска. На Шаболовку для Ириски пришло просто огромное количество писем (около 2 млн).
Но через несколько лет. в 1985 году 44-летнюю актрису заменили, а зрителям сказали что Ириска "выросла, выучилась и ушла".
Но через несколько лет. в 1985 году 44-летнюю актрису заменили, а зрителям сказали что Ириска "выросла, выучилась и ушла".
Асмус вернулась в цирк. Она планировала уйти на пенсию в апреле 1986 года, когда ей исполнится 45 лет (пенсионный возраст артистов цирка) и посвятить своё время 19-летнему сыну, который боролся с наркозависимостью.
Чтобы получить достойную пенсию для оплаты лечения сына Асмус шла на самые опасные трюки. Как раз вот таким и был "Старушка на абажуре".
Чтобы получить достойную пенсию для оплаты лечения сына Асмус шла на самые опасные трюки. Как раз вот таким и был "Старушка на абажуре".
15 марта 1986 года Ирина приехала с гастролями в белорусский Гомель.
Ириска под гром аплодисментов вышла исполнять знаменитый номер: взмыла под купол, потом переодела петлю с шеи на ногу и отстегнула страховку, так как она мешала выполнять трюк. Асмус начала кружиться и вдруг полетела вниз на арену с 12-метровой высоты.
Работники тут же унесли артистку за кулисы, зрители ничего не успели понять.
Приехавшие медики лишь констатировали смерть...
Ириска под гром аплодисментов вышла исполнять знаменитый номер: взмыла под купол, потом переодела петлю с шеи на ногу и отстегнула страховку, так как она мешала выполнять трюк. Асмус начала кружиться и вдруг полетела вниз на арену с 12-метровой высоты.
Работники тут же унесли артистку за кулисы, зрители ничего не успели понять.
Приехавшие медики лишь констатировали смерть...
"Я был против того, чтобы Ира исполняла номер "Старушка на абажуре". Ей все-таки было 44 года, а в этом возрасте на такую высоту уже не лезут. Мне очень жаль, что я не смог проявить настойчивость в воспитании сына и отвадить его от этой пагубной привычки. Всё-таки Ира ради того, чтобы вылечить Андрея, решилась выполнить смертельный трюк. А если бы он не пристрастился к наркотикам, то она не стремилась бы рано выйти на пенсию и, возможно, была бы жива по сей день..." - рассказывал вдовец.
Любимую всеми Ириску похоронили на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.
Любимую всеми Ириску похоронили на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь СССР биография знаменитости интересное трагедия цирк
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