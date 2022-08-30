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Первая клоунесса СССР, которая погибла на цирковой арене

Первая клоунесса СССР, которая погибла на цирковой арене

Автор:
30 августа 2022 18:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   СССР   биография   знаменитости   интересное   трагедия   цирк   
2544
10
Ириска (Ирина Асмус) была удивительно смешной. Она несла радость и детям, и взрослым, а вот её реальную жизнь назвать счастливой было сложно...
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Источник:

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Метки: Жизнь   СССР   биография   знаменитости   интересное   трагедия   цирк   
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7  комментариев
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114
Мирлан Дононбаев Час назад
----Чтобы получить достойную пенсию для оплаты лечения сына Асмус шла на самые опасные трюки----
____________________________
Вот оно истинное лицо капитализма, когда люди ради того, чтобы оплатить лечение своих близких вынуждены рисковать жизнью, зарабатывая лишнюю копейку.
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9k
Василенко Татьяна 24 минуты назад
Я немножко не по теме. Правда, из детства Ириску помню - светлая ей память...Но вот вопрос - только у меня раскрашенные морды клоунов вызывают ужас? Причем с детства и до сих пор? (из-за этого не терплю цирк)?
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