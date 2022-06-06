Из "Аквамена-2" хотят удалить сцены с Эмбер Хёрд

Пока предложили, чтобы она умерла во время родов. А ещё ранее, Хёрд сама рассказывала, что долго упрашивала Warner Bros., чтобы её оставили во второй части "Аквамена", так как компания хотела вообще убрать её персонажа. В итоге, по словам актрисы, она появилась в фильме только на 10 минут.