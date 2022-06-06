Из "Аквамена-2" хотят удалить сцены с Эмбер Хёрд

579
5
После скандального суда с Джонни Деппом на Хёрд, которая надеялась испортить бывшему мужу жизнь, обрушилась волна критики.
Из нового "Аквамена" , после суда с Деппом захотели убрать его экс-супругу Эмбер Хёрд. Это решение было принято во время встречи руководителей Warner Bros. Они подумали, что было бы неплохо убить героиню Меру в самом начале фильмов.
Пока предложили, чтобы она умерла во время родов. А ещё ранее, Хёрд сама рассказывала, что долго упрашивала Warner Bros., чтобы её оставили во второй части "Аквамена", так как компания хотела вообще убрать её персонажа. В итоге, по словам актрисы, она появилась в фильме только на 10 минут.
×
×
1 июня был закончен судебный процесс между Джонни Деппом и его экс-супругой, которую теперь все знают, как "ту, что наложила в постель капитану Воробью", Эмбер Хёрд.
Актриса назвала себя жертвой домашнего насилия в статье в The Washington Post, что оказалось клеветой.
Актриса назвала себя жертвой домашнего насилия в статье в The Washington Post, что оказалось клеветой.
Она требовала 100 млн долларов за "побои" и психологическое насилие в браке. На принятие решения у присяжных ушло два дня и, исходя из всех доказательств, они встали на сторону Деппа. Статья Хёрд была признана клеветнической и теперь уже она должна бывшему мужу 15 млн долларов.
Она не только оклеветала Деппа, практически уничтожив его карьеру, но она также своими поступками дискредитировала настоящих жертв домашнего насилия, которые годами пытаются добиться наказания для тех, от кого они пострадали и добиться того, чтобы им верили. Возможно, Хёрд заслужила большего наказания, нежели расторжения контрактов. Ну хотя бы психиатрическую экспертизу пройти. Как считаете?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Джонни Депп возвращается на экраны
- Фейковые слёзы и плохая игра: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
- "Она хочет, чтобы её унизили... Она это получит": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
- Странные эксперты и поддержка коллег: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
- "Упрощать-это врать": Ролан Быков - актёр с детской душой
Новости партнёров
Сейчас она раскачивается как маятник, но скоро придёт в норму. Человек, который совершает преступления (в том числе клевету), особенно публичный, должен подвергаться некоторому остракизму, но не посмертно, как те лидеры, про которых вы говорите, а здесь и сейчас. Чисто мое мнение, конечно.
"Культуре отмены" нужно дать время, потому что все-таки, она учит и тому, чтобы люди думали, что говорят и делают. Есть в этом смысл.