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Из "Аквамена-2" хотят удалить сцены с Эмбер Хёрд

Из "Аквамена-2" хотят удалить сцены с Эмбер Хёрд

Автор:
06 июня 2022 19:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джонни Депп   Эмбер Хёрд   знаменитости   интересное   кино   люди   новости   слава   суд   
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После скандального суда с Джонни Деппом на Хёрд, которая надеялась испортить бывшему мужу жизнь, обрушилась волна критики.
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Источник:

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Метки: Джонни Депп   Эмбер Хёрд   знаменитости   интересное   кино   люди   новости   слава   суд   
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7  комментариев
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2k
Natalia Полчаса назад
Расплата финансами за такие вещи (тем более для нее) - нелепость. Ложные обвинения не просто клевета - это сильнейшая психологическая травма для нормального человека, прессинг, конец карьеры, а в некоторых случаях и жизни. Таких дамочек сажать надо далеко и надолго, чтобы другие понимали, что за слова отвечать придется.
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1k
greesevold Полчаса назад
Маятник качнулся в обратную сторону. Всё-таки они там идиоты, кино-то в чём виновато? И так большинство действа притянуто за уши, вот давайте вырежем неугодных, будет ещё запутанней. Не напоминает вырезание/закрашивание портретов опальных деятелей в учебниках нашего давнего прошлого? Мы вроде от этого оправились, а пиндосы сами лезут в "тоталитаризьм", которым они не так давно всех стращали?
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4k
kleyman 36 минут назад
У богатых свои причуды. А вот кого с такой распухшей физией будет теперь играть Депп, реально интересно.
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