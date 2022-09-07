Японская газировка со вкусом пельменей стала культовым напитком

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Газированная вода со вкусом пельменей — вероятно, самый странный безалкогольный напиток, который только можно придумать. Но японский производитель прохладительных напитков Nagai Garden, видимо, считает иначе. Компания выпустила газировку со вкусом пельменей гёдза. Те, кто её уже попробовал, поделились своими впечатлениями.
Традиционные жареные пельмени гёдза являются одним из основных продуктов японской кухни. Блюдо вкусное и у него много поклонников.
Безалкогольный напиток "Сидр гёдза" или "Газировка гёдза", детище компании Nagai Garden, впервые появился ещё в 2019 году, но до сих пор регулярно попадает в заголовки новостей и вызывает множество споров в социальных сетях. Уж слишком пельменный у него вкус!
Безалкогольный напиток "Сидр гёдза" или "Газировка гёдза", детище компании Nagai Garden, впервые появился ещё в 2019 году, но до сих пор регулярно попадает в заголовки новостей и вызывает множество споров в социальных сетях. Уж слишком пельменный у него вкус!
Говорят, что когда открываешь бутылку этой газировки, сразу чувствуешь резкий запах. Его можно описать как смесь чили, уксуса, соевого соуса, чеснока и имбиря. Запах настолько сильный, что производитель напитка советует открывать бутылку на открытом воздухе.
Судя по всему, создатели этой безумной микстуры даже не пытались сделать её хоть сколько-нибудь приятной и удобоваримой. Всё, что они хотели, — это максимально точно воспроизвести вкус и аромат гёдза, ну и вызвать у людей любопытство с помощью агрессивного маркетинга. Их план сработал: за три года на рынка напиток приобрёл статус культового. Выпить "сидр гёдза" — нечто вроде большой жертвы или подвига, и чаще всего люди развлекаются этим в компании друзей.
Судя по всему, создатели этой безумной микстуры даже не пытались сделать её хоть сколько-нибудь приятной и удобоваримой. Всё, что они хотели, — это максимально точно воспроизвести вкус и аромат гёдза, ну и вызвать у людей любопытство с помощью агрессивного маркетинга. Их план сработал: за три года на рынка напиток приобрёл статус культового. Выпить "сидр гёдза" — нечто вроде большой жертвы или подвига, и чаще всего люди развлекаются этим в компании друзей.
Смельчаки-дегустаторы обычно заявляют, что это самая отвратительная газировка, которую они когда-либо пробовали. Запах сравнивают с несвежим запахом изо рта. Кто-то говорит, что чесночный и имбирный вкус пельменей "бьет в горло" и пить это невозможно. Кто-то признается, что его вырвало.
Судя по всему, на вкус этот напиток действительно оставляет желать лучшего и рекомендовать его можно только врагу или как способ выяснить, насколько крепкий у вас желудок. Пельмени в жидкой газированной форме — это даже звучит мерзко.
К сожалению, газировку с вкусом гёдза в настоящее время можно купить только в Японии, но иногда она встречается в онлайн-магазинах японских импортных товаров. Хотя в этом случае её чаще всего нет в наличии. Видимо, молниеносно раскупают.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Экзотический напиток газировка гёдза и такое бывает необычно ну и ну пельмени жареные продукты питания япония япония-шопинг
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