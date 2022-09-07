Японская газировка со вкусом пельменей стала культовым напитком

Говорят, что когда открываешь бутылку этой газировки, сразу чувствуешь резкий запах. Его можно описать как смесь чили, уксуса, соевого соуса, чеснока и имбиря. Запах настолько сильный, что производитель напитка советует открывать бутылку на открытом воздухе.



Судя по всему, создатели этой безумной микстуры даже не пытались сделать её хоть сколько-нибудь приятной и удобоваримой. Всё, что они хотели, — это максимально точно воспроизвести вкус и аромат гёдза, ну и вызвать у людей любопытство с помощью агрессивного маркетинга. Их план сработал: за три года на рынка напиток приобрёл статус культового. Выпить "сидр гёдза" — нечто вроде большой жертвы или подвига, и чаще всего люди развлекаются этим в компании друзей.