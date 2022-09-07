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Японская газировка со вкусом пельменей стала культовым напитком

Японская газировка со вкусом пельменей стала культовым напитком

Автор:
07 сентября 2022 17:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Экзотический напиток   газировка   гёдза   и такое бывает   необычно   ну и ну   пельмени жареные   продукты питания япония   япония-шопинг   
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Газированная вода со вкусом пельменей — вероятно, самый странный безалкогольный напиток, который только можно придумать. Но японский производитель прохладительных напитков Nagai Garden, видимо, считает иначе. Компания выпустила газировку со вкусом пельменей гёдза. Те, кто её уже попробовал, поделились своими впечатлениями.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Экзотический напиток   газировка   гёдза   и такое бывает   необычно   ну и ну   пельмени жареные   продукты питания япония   япония-шопинг   
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6  комментариев
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Какая мерзость.
Лучше уж тогда огуречный рассол попить.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Минуту назад
Это примерно тоже самое..как отработку масла из ресторана попить из бутылки...в котором жарили картошку фри раз 30-ть....канцероген полнейший...примерно такой же вкус наверное
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776
basil pupkin 7 минут назад
Хуже только пельмени со вкусом колы.
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2k
Трям 17 минут назад
От одного описания чуть не срыгнул!
В молодости мать слила какой-то жир или масло в бутылку из-под йогурта... Сначала отец глотнул, а потом и я приложился. А ей смешно было ))
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27k
Квантовый переход 20 минут назад
Япошки вечные извращенцы.Пусть теперь сделают газировку со вкусом говна.
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18k
Corvus Corax 23 минуты назад
Вопрос.. гедза с самой разной начинкой, аффтару об этом, как понимаю, неизвестно, в школе этого не говорят.. Все ж какой именно вкус?
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