Как выглядит самый длинный в мире язык

255
3
1
У индийского студента К. Правина очень длинный язык! Согласно Книге рекордов Индии, его длина составляет 10,8 сантиметров. Это на 7 мм длиннее показателя, зафиксированного ранее Книгой рекордов Гиннесса.
По данным Эдинбургского университета, средняя длина языка у мужчин составляет около 8,5 см. Теперь представьте язык, который на 2,5 см длиннее...
21-летний студент-робототехник уже давно развлекает друзей и родственников тем, что показывает "языковые" фокусы: он может достать языком до кончика носа, до локтя и чуть ли не до собственных глаз. Кроме того, он умеет удерживать на языке некоторые предметы, в том числе карандаш и кисть, чтобы писать и рисовать.
21-летний студент-робототехник уже давно развлекает друзей и родственников тем, что показывает "языковые" фокусы: он может достать языком до кончика носа, до локтя и чуть ли не до собственных глаз. Кроме того, он умеет удерживать на языке некоторые предметы, в том числе карандаш и кисть, чтобы писать и рисовать.
Пару лет назад Правину удалось попасть в Книгу рекордов Азии за то, что он касался носа языком 219 раз в минуту. По-видимому, он также научился выполнять необычную практику йоги Кхечари-мудра, в соответствии с которой он вставляет свой огромный язык в носовую полость через нёбо. Он называет это приемом "невидимого языка".
Рекорд Гиннесса за самый длинный в мире язык в настоящее время принадлежит Нику Стоберлу из Салинаса, Калифорния, его официальная длина составляет 10,1 сантиметра. Это на 7 мм короче, чем у К. Правина. Поэтому индийский студент планирует собрать средства и обратиться в международную организацию по установлению рекордов, чтобы его официально признали рекордсменом.
Рекорд Гиннесса за самый длинный в мире язык в настоящее время принадлежит Нику Стоберлу из Салинаса, Калифорния, его официальная длина составляет 10,1 сантиметра. Это на 7 мм короче, чем у К. Правина. Поэтому индийский студент планирует собрать средства и обратиться в международную организацию по установлению рекордов, чтобы его официально признали рекордсменом.
"Несмотря на то, что мои достижения были зарегистрированы в Индии, я стремлюсь распространить свой талант по всему миру, — говорит он. — Это было бы возможно, если бы только правительство штата Тамил Наду оказало мне помощь, поскольку я не могу пока демонстрировать свои достижения по всему миру из-за отсутствия средств".
Сейчас студент-робототехник тренируется касаться языком век. Он думает, что это значительно повысит его шансы на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
Сейчас студент-робототехник тренируется касаться языком век. Он думает, что это значительно повысит его шансы на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Жительница Замбии подала в суд на своего парня за то, что он встречался с ней 8 лет без брака
- 17 картинок, вызывающих недоумение и оторопь
- Стоматолог из США оказался мошенником, который специально портил зубы пациентам
- 40 человек, которых фотографы застигли в самых нелепых позах
- Итальянский падре украл церковные деньги и спустил их на наркотики и гей-вечеринки
Метки: Ynews Самые странные и интересные рекорды длинный язык забавно и такое бывает ну и ну рекордсмен рекорды самый длинный язык
12
Понравилось12
Новости партнёров