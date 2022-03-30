Как выглядит самый длинный в мире язык

Пару лет назад Правину удалось попасть в Книгу рекордов Азии за то, что он касался носа языком 219 раз в минуту. По-видимому, он также научился выполнять необычную практику йоги Кхечари-мудра, в соответствии с которой он вставляет свой огромный язык в носовую полость через нёбо. Он называет это приемом "невидимого языка".



Рекорд Гиннесса за самый длинный в мире язык в настоящее время принадлежит Нику Стоберлу из Салинаса, Калифорния, его официальная длина составляет 10,1 сантиметра. Это на 7 мм короче, чем у К. Правина. Поэтому индийский студент планирует собрать средства и обратиться в международную организацию по установлению рекордов, чтобы его официально признали рекордсменом.