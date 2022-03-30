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Как выглядит самый длинный в мире язык

Как выглядит самый длинный в мире язык (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 09:15
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Самые странные и интересные рекорды   длинный язык   забавно   и такое бывает   ну и ну   рекордсмен   рекорды   самый длинный язык   
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У индийского студента К. Правина очень длинный язык! Согласно Книге рекордов Индии, его длина составляет 10,8 сантиметров. Это на 7 мм длиннее показателя, зафиксированного ранее Книгой рекордов Гиннесса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Самые странные и интересные рекорды   длинный язык   забавно   и такое бывает   ну и ну   рекордсмен   рекорды   самый длинный язык   
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13k
Сергей 2 часа назад
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23k
Сибиряк 2 часа назад
Как выглядит самый длинный в мире языкПосмотреть
Как выглядит самый длинный в мире язык
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14k
Вася 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Вот так выглядит женская радость, а это все индийское баловство!
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