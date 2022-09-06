В Индии школьники привязали учителя математики к дереву и избили за плохие оценки

Сообщается, что учащиеся 9 класса школы-интерната Scheduled Tribe Residential School в Думке (штат Джаркханд) заманили своего учителя математики и двух школьных администраторов в кампус под предлогом обсуждения оценок на недавнем экзамене. Обсуждения не получилось. Мужчин привязали к дереву и избили битами.



Самого избиения на видео, которое гуляет по Сети, не видно, но полиция установила, что жертвы действительно подверглись физическому насилию. Один из них после экзекуции давал показания с забинтованной головой.