В Индии школьники привязали учителя математики к дереву и избили за плохие оценки

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В одной из индийских школ-интернатов ученики 9 класса устроили суд Линча над учителем математики и еще парой сотрудников школы. Инцидент произошёл после того, как некоторые из школьников получили плохие оценки на экзамене.
Сообщается, что учащиеся 9 класса школы-интерната Scheduled Tribe Residential School в Думке (штат Джаркханд) заманили своего учителя математики и двух школьных администраторов в кампус под предлогом обсуждения оценок на недавнем экзамене. Обсуждения не получилось. Мужчин привязали к дереву и избили битами.
Самого избиения на видео, которое гуляет по Сети, не видно, но полиция установила, что жертвы действительно подверглись физическому насилию. Один из них после экзекуции давал показания с забинтованной головой.
Самого избиения на видео, которое гуляет по Сети, не видно, но полиция установила, что жертвы действительно подверглись физическому насилию. Один из них после экзекуции давал показания с забинтованной головой.
Бурная реакция учеников была вызвана рядом очень плохих оценок, которые некоторые из них получили на экзамене по математике в 9-м классе. Издание India Times сообщает, что 11 учеников получили оценку DD, что эквивалентно провалу, и это вызвало всеобщий гнев.
Учащиеся возложили ответственность на учителя математики Сумана Кумара и администратора Сонерама Чауре, загружавшего оценки на школьный веб-сайт, и отомстили им.
«Студенты позвонили нам под предлогом проведения собрания и сказали, что их результаты испорчены, — рассказал Суман Кумар агентству печати ANI. — Это произошло потому, что их практические оценки не были включены в результаты. Это должен был сделать директор. Поэтому мы не могли предпринять никаких шагов в этом отношении».
Однако разгневанные ученики не стали слушать объяснения жертв, привязали их к дереву и избили палками и битами. Согласно продолжающемуся полицейскому расследованию, большинство из 200 учеников школы-интерната Scheduled Tribe были замешаны в инциденте.
Несмотря на вопиющие факты и доказательства, собранные полицией, администрация школы решила не подавать официальных жалоб на школьников, причастных к линчеванию, потому что «это может испортить карьеру учеников», — заявил начальник полицейского участка Гопикандара Нитьянанд Бхокта журналистам. Потерпевшие поначалу также не предпринимали никаких действий, но после того, как дело приобрело огласку, в итоге подали жалобу на 11 нападавших. Видимо, какое-то наказание всё-таки будет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Индия групповое избиение и такое бывает ну и ну попытка самосуда расправа самосуд школьные годы
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Был и у нас такой фрухт - если прийдёшь на экзамен без его книжки, на чистой титульной странице которой он "дарит" тебе свой автограф, больше тройки не надейся. А если в зачётке ничего не положено, но и на взятие экзамена не надейся. Его били, сбрасывали с моста в реку, он нанимал частных охранников... ничего не помогло ему исправится. Да и лекции его были бред сумасшедшего, а в учебнике полно ощибок. Дело сделали первокурсницы (со связями), которые обвинили его в приставании. По итоге ему дали 5 лет и хотя и выпустили после 3-х, больше оно не преподаёт нигде. Увы, одно такое гав#о способно отбить тягу к знаниям целого выпуска.
В Китае, родители могли отдать свое чадо в школу пекинской оперы. Помимо пения, ученики выполняли трюки. Дисциплина была жесткая. Со школой обязательно подписывался договор и в одном из пунктов было прописано: "ежели чадо не выполняет надлежащим образом указаний наставника,ленится,хамит и т д, то наставник имеет право бить ученика палкой, вплоть до летального исхода наказуемого."
Академик Н.Н Зинин являлся признанным мастером в области органического синтеза. Он был одним из организаторов Русского химического общества и первым его Президентом с 1868 по 1877 год. Ко всем прочим заслугам у Зинина было могучее телосложение. По правилам того времени, преподаватель так же мог применить физическую силу к студенту. Нарушавших дисциплину, заснувших или просто занятых посторонним делом на его лекции, Зинин мог спокойно поднять за шиворот и выволочь из аудитории.
Знакомый преподаватель математики одной из школ ставил оценки объективно - не знаешь или не правильно, то получи плохую оценку. Через него не могли просочиться вытягиваемые на золотую медаль за уши отличнички. Косил - не милосердно. Имея дружбу с кем-то из чиновников был огражден от протестов и нападок директоров. Поэтому был с тёплыми руками, умной головой и чистой совестью.Воспитанный при стройке социализма взяток не брал, взяточников брал на прицел, как врагов народа.
Насколько я могу судить, это "золотая" молодежь, которой "весь мир должен".
Малолетние ублюдки.
Папе на письменный стол положил,
Сын на могиле просил написать:
"Нечего было за "двойку" ругать".
Учителя к дереву ей привязал
Быстро костер у ног догорал
Бедный учитель не долго кричал)
С этим предметом в школу пришли
Долго смеялись вожатый и дети
Лысый директор висит в туалете