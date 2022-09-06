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В Индии школьники привязали учителя математики к дереву и избили за плохие оценки

В Индии школьники привязали учителя математики к дереву и избили за плохие оценки

Автор:
06 сентября 2022 12:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   групповое избиение   и такое бывает   ну и ну   попытка самосуда   расправа   самосуд   школьные годы   
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В одной из индийских школ-интернатов ученики 9 класса устроили суд Линча над учителем математики и еще парой сотрудников школы. Инцидент произошёл после того, как некоторые из школьников получили плохие оценки на экзамене.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   групповое избиение   и такое бывает   ну и ну   попытка самосуда   расправа   самосуд   школьные годы   
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7  комментариев
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4k
Babangdida 4 часа назад
Если один студент тупит, он тупой. Если все студенты тупят, препода надо гнать пинками в шею!
Был и у нас такой фрухт - если прийдёшь на экзамен без его книжки, на чистой титульной странице которой он "дарит" тебе свой автограф, больше тройки не надейся. А если в зачётке ничего не положено, но и на взятие экзамена не надейся. Его били, сбрасывали с моста в реку, он нанимал частных охранников... ничего не помогло ему исправится. Да и лекции его были бред сумасшедшего, а в учебнике полно ощибок. Дело сделали первокурсницы (со связями), которые обвинили его в приставании. По итоге ему дали 5 лет и хотя и выпустили после 3-х, больше оно не преподаёт нигде. Увы, одно такое гав#о способно отбить тягу к знаниям целого выпуска.
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25k
SerGProS 2 часа назад
Было время били розгами по филейной части нерадивых учеников. И девочек и мальчиков. (возможно потому и учились раздельно). При всем классе, размоченными в солевом растворе.

В Китае, родители могли отдать свое чадо в школу пекинской оперы. Помимо пения, ученики выполняли трюки. Дисциплина была жесткая. Со школой обязательно подписывался договор и в одном из пунктов было прописано: "ежели чадо не выполняет надлежащим образом указаний наставника,ленится,хамит и т д, то наставник имеет право бить ученика палкой, вплоть до летального исхода наказуемого."

Академик Н.Н Зинин являлся признанным мастером в области органического синтеза. Он был одним из организаторов Русского химического общества и первым его Президентом с 1868 по 1877 год. Ко всем прочим заслугам у Зинина было могучее телосложение. По правилам того времени, преподаватель так же мог применить физическую силу к студенту. Нарушавших дисциплину, заснувших или просто занятых посторонним делом на его лекции, Зинин мог спокойно поднять за шиворот и выволочь из аудитории.

Знакомый преподаватель математики одной из школ ставил оценки объективно - не знаешь или не правильно, то получи плохую оценку. Через него не могли просочиться вытягиваемые на золотую медаль за уши отличнички. Косил - не милосердно. Имея дружбу с кем-то из чиновников был огражден от протестов и нападок директоров. Поэтому был с тёплыми руками, умной головой и чистой совестью.Воспитанный при стройке социализма взяток не брал, взяточников брал на прицел, как врагов народа.
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17k
Наталья 4 часа назад
Вообще, трэш трэшовый.
Насколько я могу судить, это "золотая" молодежь, которой "весь мир должен".
Малолетние ублюдки.
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2k
pinbalist 4 часа назад
Индийские школьники насмотрелись АД'ока на фишках? :)
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32k
ACU900 4 часа назад
Мальчик в конверт запечатал тротил,
Папе на письменный стол положил,
Сын на могиле просил написать:
"Нечего было за "двойку" ругать".
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