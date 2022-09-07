19 занимательных макрофото, приоткрывающие тайны мира, который невидим для человеческих глаз

Для этого они используют не только особое оборудование. Чтобы показать глубину микроскопических миров требуется находчивость и творческий подход. Только в этом случае они заиграют особыми красками, ведь в них будет достаточно художественного блеска и визуальных деталей. Предлагаем вам погрузиться в некоторые из них и насладиться удивительным зрелищем.

Световая микрофотография коловраток