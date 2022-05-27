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16 макрофото, показывающих, что фантазию природы не догнать даже гениям фантастики

16 макрофото, показывающих, что фантазию природы не догнать даже гениям фантастики

Автор:
27 мая 2022 09:40
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   микроскоп   насекомые   под микроскопом   природа   удивительно   фото   
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Прямо по соседству с нами живут настоящие монстры, вот только из-за строения своего глаза человек не способен их разглядеть. К счастью, технологии способны открыть нам невиданный мир этих крошечных существ.

Пожалуй, и хорошо, что они настолько маленькие, иначе наша жизнь была бы куда чаще полна сюрпризов. Окунувшись в дивный макроскопический мир, посмотрите, кто обитает прямо под нашим носом и даже иногда вредничает.


Бархатный клещ

Его туловище и правда напоминает бархат из-за многочисленных тоненьких волосков.

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Детеныши моли

Эти личинки с удовольствием отведают ваши шубки и прочие вещи, хранящиеся в шкафу.

Необычайно выразительный взгляд паука-скакуна

Он не плетет паутину, зато активно охотится с помощью прыжков.

Мордочка муравья

В реальности санитары леса, регулирующие численность вредных насекомых, выглядят довольно странно.

В лесных мхах обитают такие малюсенькие букашечки

Зовутся они коллемболами. Они едят органику и являются настоящими представителями доисторического мира планеты.

Прыгучая ногохвостка, проживающая в травке

За раз она может прыгнуть на такое расстояние, которое будет в сотню раз длиннее, чем она сама.

Потомство жуков плавунцов

Детеныши ведут хищный образ жизни. И могут съесть даже своих сородичей.

Гусеница бабочки

Вскоре она преобразится в дневную бабочку голубянку Икар.

Крошечный бык

На самом деле это личинки жука кожееда. Обитают эти создания в людских зданиях и едят практически все. Облюбовали старинные дома и музеи. Так, они с аппетитом съедят как органику, так и дерево, картон, ткани, ковры и даже бетон.

Так выглядит блоха, живущая на кошках

Она даже так и называется — кошачья.

А блохи, обитающие на собаках, выглядят совсем иначе

Уничтожать их необходимо вовремя, так как они являются разносчиками различных болезней.

Стрекоза огнетелка с рождения наделена отличным зрением

Что не удивительно, с такими-то глазами! Она способна разглядеть свою добычу за несколько десятков метров.

В тропиках можно встретить желтолихорадочного комара

Его личинкам не нужна вода, чтобы выжить, они отлично развиваются в местах с большой влажностью.

Толстохоботный комар

В его рацион питания не входит кровь, он предпочитает зоопланктон.

Певчие цикады

Многие обожают слушать стрекотание цикад летними вечерами, но выглядят они не столь романтично.

Павлиний клещ, который обитает на цитрусовых растениях

А вы как считаете, к лучшему, что наши глаза не способны увидеть столь маленьких обитателей?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   красота   микроскоп   насекомые   под микроскопом   природа   удивительно   фото   
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