17 фантастических макрофото, доказывающих, что рядом с нами живут монстры

После увиденных фото вы наверняка будете благодарить вселенную за то, что она не сделала их гигантами, а оставила практически невидимыми, иначе жизнь человечества на планете сложилась бы совсем по-другому.
К сожалению, человек многое не может увидеть собственными глазами. Некоторые вещи настолько крошечные, что рассмотреть их реально только под микроскопом. Современное оборудование позволяет учёным погрузиться в другой мир, который населяют существа, невероятно похожие на фантастических монстров. Удивительные создания живут с нами бок о бок. Некоторые из них совершенно безвредны для людей, другие — не прочь слегка насолить им.
Бархатный клещ
Получил своё название за счёт тонких волосков, которые покрывают всё его тело, придавая бархатный вид.
Личинка моли
Паук-скакун
Имеет огромные глаза и невероятно маленькие размеры. Один из немногих видов пауков, которые не плетут паутину, а охотятся за добычей при помощи прыжков.
Муравей
Одна из разновидностей коллемболы
Коллемболы — маленькие букашки, живущие в лишайниках и мхах. Питаются разлагающимися органическими веществами. Являются представителями доисторического мира.
Ногохвостка
Живёт в лесной растительности. Невероятно прыгуча. Одним прыжком может преодолеть расстояние, которое в 100 раз больше длинны её тела.
Личинка жука-плавунца
Личинка жука-плавунца является хищником и часто охотится на себе подобных.
Голубянка Икар — стадия гусеницы
Личинка кожееда Смирнова
Личинка жука кожееда похожа на забавного буйвола. Взрослая особь любит селиться в домах и музеях, питаясь всем, что попадется ей на пути: дерево, ткань, картон, ковровые покрытия, продукты питания и даже бетон.
Кошачья блоха
Гроза всех кошек. Именно это создание ответственно за появление зуда у вашего питомца.
Стрекоза огнетелка
У стрекозы невероятно развито зрение. Гигантские глаза позволяют ей замечать добычу, которая находится в десятках метров от неё.
Жёлтолихорадочный комар
Распространён в тропиках. Личинки этого вида комаров развиваются во влажной среде, а не в воде.
Личинка толстохоботного комара
Вид комаров, который не питается кровью. Личинка обитает в водоёмах, где она прячется от хищников.
Собачья блоха
Собачья блоха — вид паразита, который может появиться у домашних и бездомных собак. Является переносчиком ряда инфекций, поэтому от него стоит своевременно избавляться.
Цикада
Проживает в местности с тёплым и влажным климатом.
Павлинний клещ
Человеческая вошь
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АНТИФИШКИ
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Такой грустный и замученный .