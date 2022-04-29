17 фантастических макрофото, доказывающих, что рядом с нами живут монстры

К сожалению, человек многое не может увидеть собственными глазами. Некоторые вещи настолько крошечные, что рассмотреть их реально только под микроскопом. Современное оборудование позволяет учёным погрузиться в другой мир, который населяют существа, невероятно похожие на фантастических монстров. Удивительные создания живут с нами бок о бок. Некоторые из них совершенно безвредны для людей, другие — не прочь слегка насолить им.

Бархатный клещ