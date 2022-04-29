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17 фантастических макрофото, доказывающих, что рядом с нами живут монстры

17 фантастических макрофото, доказывающих, что рядом с нами живут монстры

Автор:
29 апреля 2022 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: макрофото   насекомые   под микроскопом   природа   удивительно   фото   
1741
18

После увиденных фото вы наверняка будете благодарить вселенную за то, что она не сделала их гигантами, а оставила практически невидимыми, иначе жизнь человечества на планете сложилась бы совсем по-другому.

К сожалению, человек многое не может увидеть собственными глазами. Некоторые вещи настолько крошечные, что рассмотреть их реально только под микроскопом. Современное оборудование позволяет учёным погрузиться в другой мир, который населяют существа, невероятно похожие на фантастических монстров. Удивительные создания живут с нами бок о бок. Некоторые из них совершенно безвредны для людей, другие — не прочь слегка насолить им.


Бархатный клещ

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Получил своё название за счёт тонких волосков, которые покрывают всё его тело, придавая бархатный вид.


Личинка моли

Паук-скакун

Имеет огромные глаза и невероятно маленькие размеры. Один из немногих видов пауков, которые не плетут паутину, а охотятся за добычей при помощи прыжков.


Муравей

Одна из разновидностей коллемболы

Коллемболы — маленькие букашки, живущие в лишайниках и мхах. Питаются разлагающимися органическими веществами. Являются представителями доисторического мира.


Ногохвостка

Живёт в лесной растительности. Невероятно прыгуча. Одним прыжком может преодолеть расстояние, которое в 100 раз больше длинны её тела.


Личинка жука-плавунца

Личинка жука-плавунца является хищником и часто охотится на себе подобных.


Голубянка Икар — стадия гусеницы

Личинка кожееда Смирнова

Личинка жука кожееда похожа на забавного буйвола. Взрослая особь любит селиться в домах и музеях, питаясь всем, что попадется ей на пути: дерево, ткань, картон, ковровые покрытия, продукты питания и даже бетон.


Кошачья блоха

Гроза всех кошек. Именно это создание ответственно за появление зуда у вашего питомца.


Стрекоза огнетелка

У стрекозы невероятно развито зрение. Гигантские глаза позволяют ей замечать добычу, которая находится в десятках метров от неё.


Жёлтолихорадочный комар

Распространён в тропиках. Личинки этого вида комаров развиваются во влажной среде, а не в воде.


Личинка толстохоботного комара

Вид комаров, который не питается кровью. Личинка обитает в водоёмах, где она прячется от хищников.


Собачья блоха

Собачья блоха — вид паразита, который может появиться у домашних и бездомных собак. Является переносчиком ряда инфекций, поэтому от него стоит своевременно избавляться.


Цикада

Проживает в местности с тёплым и влажным климатом.


Павлинний клещ

Человеческая вошь

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: макрофото   насекомые   под микроскопом   природа   удивительно   фото   
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7  комментариев
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1k
ralpharn 45 минут назад
Оно?
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160
zenon 2 минуты назад
Значит она - стрекоза. А муж у неё - стрекозёл.
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1k
Оксид Бетона 23 минуты назад
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1k
Motorola Час назад
Муравья жалко ...
Такой грустный и замученный .
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4k
Shurik_aa Час назад
Удивительный мир!
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
Правильнее - микрофотография, а не макро...
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