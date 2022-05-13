Удивительная природа: странные и интересные растения

Науке известно более 300 тысяч видов растений и более 100 тысяч грибов. Не удивительно, что люди регулярно сталкивается с экземплярами, которые выглядят настолько инопланетно и притягательно, что пройти мимо них просто так невозможно.
Если опознать диковинное растение не получается, то следует поторопиться и обратиться за помощью к интернет-знатокам. Они немного поломают голову, но найдут ответ на любую загадку. Именно так и поступили герои нашей подборки.
Что произошло с этим кукурузным початком?
Это гриб кукурузная головня. Он поражает листья, стебли, початки растения, приводя к уничтожению урожая. В некоторых странах гриб считается деликатесом. Его употребляют преимущественно в южных штатах США и Мексики. Некоторые гурманы считают, что вкус кукурузной головни напоминает трюфели, поэтому они с удовольствием едят его в сыром виде или используют в качестве добавки к мясным и овощным блюдам.
Не знаю, как называется этот странный инопланетный цветок. Любая помощь приветствуется
Это пуйя. Невероятно редкое растение родом из Чили. Первые цветения пуйи появляются спустя 6-8 лет после посадки. Некоторые разновидности растения способны доживать до 150 лет.
Что это за кудрявый кактус?
Спиральный цереус — разновидность бразильского кактуса, которая не имеет ствола. Отличается столбчатыми стеблями, которые разветвляются в виде канделябров.
Что это за причудливая маленькая лоза?
Это фарфоровая лоза. Несмотря на свой яркий и привлекательный вид, это растение является достаточно агрессивным сорняком.
Нашёл такой цветок. Кто знает, что это?
Нефритовая виноградная лоза — растение семейств бобовых. Находится под угрозой исчезновения.
Мой друг прислал мне фото этого необычного кактуса. Как он называется?
Опунция Санта-Риты — кустовидное растение, способное достигать до 2 метров в высоту. Сегменты могут быть пурпурными и даже голубовато-зелёными. Цветы ярко-лимонные, в диаметре до 7-8 сантиметров.
Моё приложение для опознавания растений не помогло мне понять, что это. Растение найдено в Германии
Растение называется банксией. Ранее её цветы использовались в пищу в качестве источника сахара. Сегодня растение применяется при создании различных декоративных композиций.
Нашёл эти маленькие пушистые шарики где-то в районе Нунавута, провинции Канады
Пушица или тундровый хлопок — многолетнее растение, имеющее характерную пушистую головку — пуховку. Ранее пуховки пушиц использовались при производстве бумаги.
Выглядит восхитительно, что бы это ни было!
Физалис ранее часто встречался на дачных и садовых территориях. Сегодня можно встретить преимущественно дикое растение, плоды которого непригодны в пищу, однако их легко можно использовать в декоративных целях.
Кто-нибудь знает, что это?
Эхеверия — суккулентное растение, которое распространено в основном в Мексике. Имеет также названия «каменная роза» или «каменный цветок».
Странное дерево, растущее в Индии
Это пальма под названием «рыбий хвост», которая только начала цвести. Растение часто используется для уличного озеленения в тропических странах.
Что это за растение? Мой друг съел один из красных стручков, и я теперь волнуюсь
Мы позвонили в токсикологический центр и врач сказал нам, что от одного семени ничего не будет, поэтому нам не о чем беспокоиться. Он также пояснил, что нужно съесть около дюжины плодов, чтобы получить отравление.
Саговник — растение, напоминающее пальму, но относится к совершенно другому семейству. Его плоды достаточно ядовиты, их нельзя употреблять в пищу. Является одним из самых древних растений на планете.
Я только что нашёл это странное растение в Северной Джорджии
Это красноустка — несъедобный гриб, имеющий ярко-красный окрас. Молодые грибы этого вида покрыты толстым студневидным налётом.
Выглядит пугающе. Что происходит с деревом?
Гледичия трёхколючковая имеет шипы, способные проткнуть колесо автомобиля. Эта особенность является эволюционным анахронизмом. Ранее колючки позволяли растению защищаться от гигантских растений, которые могли произрастать с ним поблизости.
Странная штука буквально подняла этот 15-фунтовый камень
Трутовик лакированный появляется на больных и погибших деревьях, несъедобен, занесен в Красную книгу России.
Что это вообще за растение? Оно опасно?
Слоновый ямс — травяной кустарник, способный вырастать до прилично крупных размеров. Имеет неприятный, специфический запах в период цветения. Клубни ямса являются отличным источником крахмала и белка.
Что это за дерево? Найдено во Флориде
Это бокарнея отогнутая. Дерево отличается хорошо заметными пальмовидными стеблями, которые заканчиваются своеобразными метёлками, состоящими из изогнутых листьев.
Что это за пушистый цветок?
Растение выглядит нереалистично, но оно настоящее. Это гравилат ползучий. Относится к семейству розовых, имеет жёлтые цветы, которые в дальнейшем увядают и превращаются в привлекательные, пушистые семенные головки. За них гравилат и полюбился большинству садоводов.
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АНТИФИШКИ
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Пуйя не такая уж и редкая, Давно культивируется и продается как декоративное растение. Капризная только. Чаще покупают как долгоживущий букет.