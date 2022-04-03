Как необычно выглядят под микроскопом различные предметы

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В каждом предмете, даже если он совсем мал, скрывается целая вселенная. Убедиться в этом не так сложно: достаточно посмотреть на вещи через микроскоп.
И тогда можно будет разглядеть каждую чешуйку на крыле бабочки или различить, какой лист бумаги был оторван, а какой отрезан ножницами. Мы собрали для вас подборку фотографий вещей из-под микроскопа.
Витамин С
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Перья павлина
Бактериофаг
Вши на человеческих волосах
Крыло бабочки Красный адмирал
Бумага, отрезанная ножницами, и лист, который оторвали
Глубоководный червь
Мышечная ткань
Поперечный срез хвои сосны
Паутинные бородавки
Это органы, которые находятся на брюшке пауков и отвечают за формирование паутинного волокна.
Древесина
Новая шариковая ручка
Щетина использованной зубной щётки
У мужа есть микроскоп. Вот мои волосы, его волосы и мех нашего домашнего кролика
Повреждённый капилляр, из которого выходят эритроциты
Источник:
АНТИФИШКИ
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