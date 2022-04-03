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Как необычно выглядят под микроскопом различные предметы

Как необычно выглядят под микроскопом различные предметы (23 фото)

Автор:
03 апреля 2022 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   под микроскопом   познавательно   удивительно   фото   
934
23

В каждом предмете, даже если он совсем мал, скрывается целая вселенная. Убедиться в этом не так сложно: достаточно посмотреть на вещи через микроскоп.

И тогда можно будет разглядеть каждую чешуйку на крыле бабочки или различить, какой лист бумаги был оторван, а какой отрезан ножницами. Мы собрали для вас подборку фотографий вещей из-под микроскопа.


Витамин С

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Перья павлина

Бактериофаг

Вши на человеческих волосах

Крыло бабочки Красный адмирал


Бумага, отрезанная ножницами, и лист, который оторвали

Глубоководный червь

Мышечная ткань

Поперечный срез хвои сосны


Паутинные бородавки

Это органы, которые находятся на брюшке пауков и отвечают за формирование паутинного волокна.


Древесина


Новая шариковая ручка

Щетина использованной зубной щётки

У мужа есть микроскоп. Вот мои волосы, его волосы и мех нашего домашнего кролика

Повреждённый капилляр, из которого выходят эритроциты

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вещи   интересно   под микроскопом   познавательно   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Andrew 14 минут назад
у пауков есть кожа ?
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Olxi

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