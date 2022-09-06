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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 368 постов • 297 подписчиков подписаться
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17 изображений, которые покажут то, что всегда скрыто

17 изображений, которые покажут то, что всегда скрыто

Автор:
06 сентября 2022 21:55
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: От глаз   Сторона   анализ   покажут   скрыто   сложные   фотографии   
1594
19
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Нас часто интересует, как выполняют те или иные вещи. Например, как перевозят большие деревья на новое место или как создают сложные фотографии. У всех этих действий есть скрытая сторона, которую мы никогда не перестанем анализировать. В этом посте вы увидите то, что всегда скрыто от наших глаз.
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Источник:

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Метки: От глаз   Сторона   анализ   покажут   скрыто   сложные   фотографии   
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8  комментариев
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1k
MPEG-8 13 часов назад
Джордж Буш мл. и Николя Саркози.
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10k
DumDum 4 минуты назад
"Так лепят калачи на хлебозаводе"
Это - крендели.
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−16
Tyger Kegan Полчаса назад
фигню какую то постят последняя время (((
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11k
Karelian 3 часа назад
Это у них в отсталых Европах, Америках. Наши просто скорость побольше набирают, чтобы сдуло.
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31
Иваныч 12 часов назад
Ну да, ну да...

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15k
Александр 12 часов назад
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