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Девушка создаёт сказочные фото детей с дикими животными

Девушка создаёт сказочные фото детей с дикими животными

Автор:
06 сентября 2022 11:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: дети   дети и животные   дикая природа   дикие животные   животные   звери   красиво   фото   фотографии   фотографы   
343
17
Дети и животные - чудесное сочетание. Это всегда о счастье, чистоте и безусловной любви. Фотограф Габи Маркес (Gabi Marques) делает снимки маленьких детей, и создаёт из них сказочные сюжеты с участием диких животных. Получается настоящее волшебство. Для создания работ девушка использует Фотошоп, и немного фантазии.
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Источник:

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Метки: дети   дети и животные   дикая природа   дикие животные   животные   звери   красиво   фото   фотографии   фотографы   
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5  комментариев
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1k
DDM Полчаса назад
А вот процесс съёмки
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10k
Hunson Abadeer 23 минуты назад
милота
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10k
Hunson Abadeer 23 минуты назад
милота
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94
Arts Sitnikov 24 минуты назад
Действительно мило)
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83k
Павел Полчаса назад
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