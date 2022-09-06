Девушка создаёт сказочные фото детей с дикими животными

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Дети и животные - чудесное сочетание. Это всегда о счастье, чистоте и безусловной любви. Фотограф Габи Маркес (Gabi Marques) делает снимки маленьких детей, и создаёт из них сказочные сюжеты с участием диких животных. Получается настоящее волшебство. Для создания работ девушка использует Фотошоп, и немного фантазии.
"И дети, и животные обладают невероятной энергетикой. Используя свои навыки фотографии и редактирования, я сделала серию снимков, на которых мне удалось запечатлеть нежность и чистоту обоих," - говорит фотограф. Посмотрим на эти волшебные работы:
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Источник:
АНТИФИШКИ
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