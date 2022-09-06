В Петербурге пририсовали косые глаза статуе в Летнем саду

Сотрудники парка сейчас занимаются удалением краски с лица скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия» и просят так не шутить, сказали в объединении «Сады Русского музея».
В Петербурге неизвестные пририсовали косые глаза выставленной в Летнем саду копии скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия». Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.
«Возможно, злоумышленнику показалось это смешной шуткой. Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного, — непростое дело», — заявили в музее.
Изменения в первоначальном облике бюста во время утреннего обхода 5 сентября обнаружили сотрудники службы безопасности. В объединении «Сады Русского музея» сказали «Подъему», что реставраторы и инженерно-техническая служба уже начали очищать скульптуру. «Вреда статуе не должно быть», — отметили в пресс-службе.
Оригинальная скульптура «Петрония Прима, жена императора Вителлия», созданная мастерской Антонио Коррадини в 1717 году, находится в Михайловском замке Русского музея.
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