В Петербурге пририсовали косые глаза статуе в Летнем саду

Изменения в первоначальном облике бюста во время утреннего обхода 5 сентября обнаружили сотрудники службы безопасности. В объединении «Сады Русского музея» сказали «Подъему», что реставраторы и инженерно-техническая служба уже начали очищать скульптуру. «Вреда статуе не должно быть», — отметили в пресс-службе.

Оригинальная скульптура «Петрония Прима, жена императора Вителлия», созданная мастерской Антонио Коррадини в 1717 году, находится в Михайловском замке Русского музея.