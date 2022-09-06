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В Петербурге пририсовали косые глаза статуе в Летнем саду

В Петербурге пририсовали косые глаза статуе в Летнем саду

Автор:
06 сентября 2022 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: Петербург   Юмор   вандалы   глаза   статуя   умора   фото   
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Сотрудники парка сейчас занимаются удалением краски с лица скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия» и просят так не шутить, сказали в объединении «Сады Русского музея».

В Петербурге неизвестные пририсовали косые глаза выставленной в Летнем саду копии скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия». Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.


«Возможно, злоумышленнику показалось это смешной шуткой. Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного, — непростое дело», — заявили в музее.

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Изменения в первоначальном облике бюста во время утреннего обхода 5 сентября обнаружили сотрудники службы безопасности. В объединении «Сады Русского музея» сказали «Подъему», что реставраторы и инженерно-техническая служба уже начали очищать скульптуру. «Вреда статуе не должно быть», — отметили в пресс-службе.


Оригинальная скульптура «Петрония Прима, жена императора Вителлия», созданная мастерской Антонио Коррадини в 1717 году, находится в Михайловском замке Русского музея.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Петербург   Юмор   вандалы   глаза   статуя   умора   фото   
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5  комментариев
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7k
Енот Потаскун 11 минут назад
А чё, не плохо так получилось.
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13k
MrForstd 10 минут назад
Сам нарисовал, сам пост сделал. Хитро
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8k
Mowgley Z ⚔ 22 минуты назад
Вот же вандалы.
Наклеивать надо, а не пририсовывать
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16k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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705
Lexx 44 минуты назад
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