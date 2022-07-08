Этому парню достаточно пара подручных материалов, чтобы изобразить что угодно

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Его зовут Ануча Саенчарт, и он известен тем, что умеет создавать свои образы буквально из подручных материалов, и получается это у него круто и смешно.
Кажется, фантазия этого парня просто неиссякаема, и он может изобразить кого угодно и что угодно от киногероев до куриных крылышек.
Спанч Боб
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Куриное крылышко
Золушка
Ну кому бы ещё в голову пришло использовать круассаны как причёску для Золушки!
Симбиот
Алая ведьма
Гендальф
Эмодзи
Сочетание эмодзи
Дарт Вейдер
Шрек
Тимон и Пумба
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Косплей с котами
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Очень странные дела
Хоумлендер
Источник:
АНТИФИШКИ
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И этого Венома я еще нескоро развижу