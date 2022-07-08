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Этому парню достаточно пара подручных материалов, чтобы изобразить что угодно

Этому парню достаточно пара подручных материалов, чтобы изобразить что угодно

Автор:
08 июля 2022 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Ануча Саенчарт   Юмор   забавно   косплей   талант   умора   фото   
848
20

Его зовут Ануча Саенчарт, и он известен тем, что умеет создавать свои образы буквально из подручных материалов, и получается это у него круто и смешно.

Кажется, фантазия этого парня просто неиссякаема, и он может изобразить кого угодно и что угодно от киногероев до куриных крылышек.


Спанч Боб

×
×

Куриное крылышко

Золушка

Ну кому бы ещё в голову пришло использовать круассаны как причёску для Золушки!


Симбиот

Алая ведьма

Гендальф

Эмодзи

Сочетание эмодзи

Дарт Вейдер

Шрек

Тимон и Пумба

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Очень странные дела

Хоумлендер

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Источник:

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Метки: Ануча Саенчарт   Юмор   забавно   косплей   талант   умора   фото   
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
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33k
Nefrion 47 минут назад
Юморной чувак и рукастый. Чего только лошадь Гендальфа стоит.
И этого Венома я еще нескоро развижу

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2k
АлексЮстасу 51 минуту назад
Этому парню достаточно пара...Ни пара, ни воды, никаких других агрегатных состояний... Обидно.
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339
Николай Александрович 52 минуты назад
Шрек - топ
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6k
ГГалка Час назад
кросавчег
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