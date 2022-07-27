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19 странных и забавных ценников

19 странных и забавных ценников

Автор:
27 июля 2022 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   прикол   товар   умора   фото   цена   ценник   
793
20

Странные сокращения, ошибки или маркетинговые придумки рассказывают о продуктах что-то новенькое. И это не всегда то, что мы хотели бы знать. Зато весело! Наслаждайтесь!

Мы не откроем Америку, если скажем, что, глядя на ценники в магазинах, люди могут испытать не только шок от цен, но и узнать информацию о товаре. Однако иногда ценники могут вызвать ещё и смех.


Отблески Франции на провинциальном рынке

×
×

Пс, парень, брать не советую, потому что…

Сразу всё понятно

Для чего?

Тут имелся в виду велосипед? Или что-то иное? Какие у вас варианты?


Согласитесь, эскимо с глазами пугает куда больше

Действительно!

Да не, ничё…

Чебупели, чебупицца, чёкупила…

Ну щупал и щупал, зачем всем рассказывать?

Ты сегодня мне принёс не букет из алых роз

То что надо!

Занимательный состав

Как говорится, краткость — сестра таланта. Хотя нет! Кр. с. т.


Не мышонок, не лягушка, а неведомая Ктулха

Жестокие у дедушки сказки

За что так с бабушкой?

После дедушкиных сказок смотрится особенно тревожно.


Детям — мороженое, бабе — молочко, шампунь и крем

Ох уж эти трудности с транскрипциями!


Зло не дремлет…

Женщины. Недорого

Беспощадный египетский маркетинг

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   прикол   товар   умора   фото   цена   ценник   
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2  комментария
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2k
vasilykopkov 8 минут назад
Спасибо, поржал местами...
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pilgrimnl Полминуты назад
ну и состав у яйца, от кунжута до рыбы
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