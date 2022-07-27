19 странных и забавных ценников

Странные сокращения, ошибки или маркетинговые придумки рассказывают о продуктах что-то новенькое. И это не всегда то, что мы хотели бы знать. Зато весело! Наслаждайтесь!
Мы не откроем Америку, если скажем, что, глядя на ценники в магазинах, люди могут испытать не только шок от цен, но и узнать информацию о товаре. Однако иногда ценники могут вызвать ещё и смех.
Отблески Франции на провинциальном рынке
Пс, парень, брать не советую, потому что…
Сразу всё понятно
Для чего?
Тут имелся в виду велосипед? Или что-то иное? Какие у вас варианты?
Согласитесь, эскимо с глазами пугает куда больше
Действительно!
Да не, ничё…
Чебупели, чебупицца, чёкупила…
Ну щупал и щупал, зачем всем рассказывать?
Ты сегодня мне принёс не букет из алых роз
То что надо!
Занимательный состав
Как говорится, краткость — сестра таланта. Хотя нет! Кр. с. т.
Не мышонок, не лягушка, а неведомая Ктулха
Жестокие у дедушки сказки
За что так с бабушкой?
После дедушкиных сказок смотрится особенно тревожно.
Детям — мороженое, бабе — молочко, шампунь и крем
Ох уж эти трудности с транскрипциями!
Зло не дремлет…
Женщины. Недорого
Беспощадный египетский маркетинг
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 15 раз, когда с фотографиями на документы пошло что-то не так
- Фотошоп-мастер, который любит выполнять просьбы клиентов в нестандартном ключе
- Смешные панорамные снимки: репортаж из ада
- 18 населённых пунктов, названия которых любого собьют с толку
- Как дела в качалке, пацаны?