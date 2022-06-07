FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12307 постов • 1321 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
19 забавных животных, которые приняли в корне неверное решение и застряли

19 забавных животных, которые приняли в корне неверное решение и застряли

Автор:
07 июня 2022 12:12
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   застряли   умора   фото   
1849
20

Животные обожают всюду совать свой любопытный нос. Такова уж их природа. Иногда это заканчивается тем, что они переоценивают свои возможности и застревают в самых неподходящих для этого местах.

Конечно, заботливый хозяин или неравнодушный прохожий обязательно освободит беднягу из ловушки и поможет оправиться от шока. Однако не оценить комичность таких происшествий невозможно. Вы только полюбуйтесь на этих неловких пушистиков.


Грабитель выдал себя

×
×

Я слышу музыку из фильма «Миссия невыполнима».


Джеральд забыл, где здесь выход

Здесь теснее, чем я ожидал

Нет, я хочу остаться здесь!

Соседи завели себе собаку. Кажется, она без ума от моего мопса

Я знаю, что собака просто проползла под забором и обернулась, но фото меня всё равно очень тревожит.

Есть кости, которые я могу одолжить?


Эй, как ты туда попал?

Оказался в ловушке

Мама только что прислала мне это фото. Думаю, наш пёс застрял

Товарищ оказывает моральную поддержку

Когда осознал, что действительно застрял

Бутилированный кот

Если вы выпьете его, то станете красивым, неотразимо ласковым и хаотично-злым.


Воин Дракона

Идеальный шпагат.

Жан Клод ПанДамм.


Я отлучился из комнаты всего на десять минут

Джек застрял в рукаве старой толстовки, в которую он обычно кутается

Лисёнок застрял в крышке из-под мусорного бака, но всё закончилось хорошо

Теперь только худеть, чтобы выбраться

Он так и продолжает застревать. Но это нормально

Отличные фары для машины

Белка объелась орехов и застряла в птичьей кормушке

Это просто потому что кто-то слишком много ест.

Животные делают нашу жизнь лучше и радостнее.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   животные   забавно   застряли   умора   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
83k
Павел 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Павел 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Павел 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Павел 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Павел 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

783281



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
Брежнева больше не вернется в Россию
Брежнева больше не вернется в Россию
События на Украине 6- 7 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Вместе, но не навсегда: единственный фильм, в котором снялись Высоцкий и Влади
Вместе, но не навсегда: единственный фильм, в котором снялись Высоцкий и Влади
"Хочу усидеть на трёх стульях": Анна Нетребко рассказала немецкой газете, чего они с Россией хотят друг от друга
"Хочу усидеть на трёх стульях": Анна Нетребко рассказала немецкой газете, чего они с...
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный котик

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#подборка#Разное#кино#аварии#кот#дтп#ограбление
#фото#животные#факты#в мире#автомобили#автомир#женщины#маразм#интересные факты#позитив
#интересно#картинки#люди#Приколы#забавно#комментарии#фотографии#дети#Мемы#птицы
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства «Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства 15 примеров того, как люди попытались сделать селфи, но что-то пошло не так 15 примеров того, как люди попытались сделать селфи, но что-то пошло не так 16 комичных фото, на которых происходит что-то странное и вызывающее замешательство 16 комичных фото, на которых происходит что-то странное и вызывающее замешательство 15 смешных снимков о том, почему не стоит надолго оставлять детей с питомцами наедине 15 смешных снимков о том, почему не стоит надолго оставлять детей с питомцами наедине Панорамные снимки способны превратить очаровательных питомцев в неведомых зверушек Панорамные снимки способны превратить очаровательных питомцев в неведомых зверушек Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17&nbsp;смешных фото Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17 смешных фото

На что жалуетесь?

Вернуться