19 забавных животных, которые приняли в корне неверное решение и застряли

Животные обожают всюду совать свой любопытный нос. Такова уж их природа. Иногда это заканчивается тем, что они переоценивают свои возможности и застревают в самых неподходящих для этого местах.
Конечно, заботливый хозяин или неравнодушный прохожий обязательно освободит беднягу из ловушки и поможет оправиться от шока. Однако не оценить комичность таких происшествий невозможно. Вы только полюбуйтесь на этих неловких пушистиков.
Грабитель выдал себя
Я слышу музыку из фильма «Миссия невыполнима».
Джеральд забыл, где здесь выход
Здесь теснее, чем я ожидал
Нет, я хочу остаться здесь!
Соседи завели себе собаку. Кажется, она без ума от моего мопса
Я знаю, что собака просто проползла под забором и обернулась, но фото меня всё равно очень тревожит.
Есть кости, которые я могу одолжить?
Эй, как ты туда попал?
Оказался в ловушке
Мама только что прислала мне это фото. Думаю, наш пёс застрял
Товарищ оказывает моральную поддержку
Когда осознал, что действительно застрял
Бутилированный кот
Если вы выпьете его, то станете красивым, неотразимо ласковым и хаотично-злым.
Воин Дракона
Идеальный шпагат.
Жан Клод ПанДамм.
Я отлучился из комнаты всего на десять минут
Джек застрял в рукаве старой толстовки, в которую он обычно кутается
Лисёнок застрял в крышке из-под мусорного бака, но всё закончилось хорошо
Теперь только худеть, чтобы выбраться
Он так и продолжает застревать. Но это нормально
Отличные фары для машины
Белка объелась орехов и застряла в птичьей кормушке
Это просто потому что кто-то слишком много ест.
Животные делают нашу жизнь лучше и радостнее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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