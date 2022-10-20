Пять реальных предметов, найденных на чердаке и проданных за миллионы

Отыскать в старом чулане, в сундуке или на блошином рынке старинные сокровища, приобрести их за бесценок, а потом продать и получить целое состояние – вот о чём мечтает любой антиквар! И такие случаи бывают.
Архив художника, найденный на помойке
Буквально год назад на одном аукционе в нашей стране выставили эскизы талантливого художника-гравера Усачева. Его рисунки принес человек, который поделился рассказом о том, что имел личное знакомство с этим художником и знал, что тот хранил этот архив у себя дома. Он уговаривал его продать свои эскизы, которые занимали много места, но тот не согласился и говорил, что архив ценен для него самого.
А после смерти Усачева, его родственники или другие люди просто отнесли весь архив на помойку, не разбираясь, что это за бумаги. Ценитель творчества художника каким-то образом спас несколько папок из архива и принес их на аукцион. Ему удалось продать эти работы на торгах и выручить общую сумму более 1,5 миллионов рублей.
Не так давно одна московская семья отыскала на своем чердаке старинную книгу от 1908 года. Они отнесли ее к оценщику и выяснили, что она является настоящим раритетом! Там были собраны творения Александра Сергеевича Пушкина под названием "Стихотворения, не изданные в России".
Сборник содержал многие малоизвестные произведения Пушкина. В царское время весь его выпуск был почти полностью уничтожен. Потому что эти произведения посчитали непозволительными для народа. В нашей стране уцелело лишь 5 таких книг. Хоть и в книге было множество изъянов: страницы из неё выпадали, на них было много заломов и надрывов, тем не менее на аукционе она ушла за 650 тысяч рублей.
Запретная кружка, обнаруженная на даче
Зимой прошлого года на торгах в северной столице кружку 1920-х годов продали за 4 миллиона 300 тысяч рублей. Эту старинную, потертую посуду хозяин отыскал на своей старой даче, расположенной в северном районе Санкт-Петербурга.
Во время земельных работ на участке в том месте, где некогда располагалось крыльцо снесенной постройки, он нашел "клад" с разными бытовыми вещами, в том числе и этой посудиной. Кружка оказалась ценна тем, что на наружной ее части представлен лозунг-агитация: "Да здравствует Коммунистический Интернационал!", а также изображен портрет репрессированного революционера Зиновьева.
После того как его арестовали, любые изображения этого человека были строго запрещены, почти все портреты и фото Зиновьева тогда уничтожили. Поэтому бывший владелец и зарыл кружку поглубже в землю, скрыв от посторонних глаз, потому что в то время за наличие в доме любого изображения Зиновьева могли запросто отправить за решетку.
Книга с блошиного рынка
Произведение Кэролла "Аня въ стране чудесъ" было издано в Берлине в 1923 году. Его отыскал на блошином базаре один любитель антиквариата и приобрёл там за копейки. Потом выяснил, что купил он перевод Владимира Набокова, который эмигрировал в то время в Берлин и подрабатывал там своим литературным талантом.
В числе трудов была и эта книга, за перевод которой писателю заплатили 5 долларов.
В своём переводе Набоков талантливым образом смог адаптировать роман Кэролла под русскую ментальность, назвал героев русскими именами и наполнив диалоги метафорами и речевым оборотами нашего родного языка.
От такого преображения книга получилась еще интереснее для русских читателей. Набоков тогда был еще очень молод, всего 24 года – но уже невероятно начитан и умен. Творение Кэролла в переводе Набокова продали на аукционе за 1 миллион 600 тысяч рублей.
В одной сибирской семье хранилось одно кольцо, которое много лет передавалось от родителей к детям. Хозяевам было известно, что изготовлено оно из кандального железа. Подобные украшения когда-то мастерили ссыльные декабристы. Чтобы грубый металл не раздражал кожу, в кольцах делали внутренние вставки из драгоценных металлов.
Но со временем эти кольца, выкованные на каторге, научились подделывать. Однако экспертиза представленного украшения показала, что его владельцем был Евгений Оболенский, активно участвовавший в восстании. Декабрист передал в подарок это кольцо своей сестре. Потом украшение пошло по рукам, пока не попало в семью внука известного оружейника Токарева.
В итоге это кольцо продали за 6 миллионов рублей. Ценность также придали письма и фотокарточки известного декабриста, которые были доказательством, что кольцо принадлежало именно Оболенскому. Без подтверждения это украшение бы стоило в разы дешевле.
Не все измеряется в деньгах
Конечно, сокровища "с помойки" далеко не каждый продает на аукционах, чтобы получить за них целое состояние. Например, полотна известной художницы Светланы Ковальской случайно отыскали на свалке. Больше сорока полотен спасли сердобольные люди и не пожелали на них обогащаться, а решили просто раздать ценителям искусства и часть передали в музей.
А в 2019 году в столице Узбекистана нашли клад в подвале старинного дома. Вероятно, кто-то спрятал свои богатства здесь еще во времена революции, а затем благополучно забыл. Среди ценностей там были золотые монеты, редкие книги и слитки драгоценных металлов. Изначально все сокровища оценили в полтора миллиона долларов, но затем сумма значительно возросла.
Объявились даже злоумышленники, которые пытались украсть эти ценности и увезти из страны, но их поймали. В итоге клад стал достоянием Узбекского Исторического музея.
А что для вас важнее: уважение к раритетам или жажда наживы на вещах с помойки?
Источник:
АНТИФИШКИ
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