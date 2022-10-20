Пять реальных предметов, найденных на чердаке и проданных за миллионы

Архив художника, найденный на помойке

Буквально год назад на одном аукционе в нашей стране выставили эскизы талантливого художника-гравера Усачева. Его рисунки принес человек, который поделился рассказом о том, что имел личное знакомство с этим художником и знал, что тот хранил этот архив у себя дома. Он уговаривал его продать свои эскизы, которые занимали много места, но тот не согласился и говорил, что архив ценен для него самого.

А после смерти Усачева, его родственники или другие люди просто отнесли весь архив на помойку, не разбираясь, что это за бумаги. Ценитель творчества художника каким-то образом спас несколько папок из архива и принес их на аукцион. Ему удалось продать эти работы на торгах и выручить общую сумму более 1,5 миллионов рублей.