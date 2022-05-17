Геноцид коренного населения Канады

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Про то, что устраивали в США достаточно много информации, но про угнетение коренных народов Канады известно не так много.
А тем временем, не так давно, на территории бывшей школы-интерната для детей коренных народов нашли 750 безымянных могил. Несколько ранее были найдены останки 215 детей. В общине коренных народов это назвали "местом преступления" и "концлагерем". Они уверены, что будет обнаружено ещё больше захоронений.
Геноцид или приобщение к цивилизации?
1863-1998 годах в Канаде было больше 130 школ-интернатов, которые финансировало государство. Туда, насильно отняв их у родителей, отправили больше 150 тысяч детей коренных народов, чтобы интегрировать их в канадское общество.
Данные разнятся, но от 3,2 тысячи до 6 тысяч умерли от побоев и болезней, а другие убегали из-за ужасных условий содержания. Общежития были в плохо построенных и плохо отапливаемых зданиях без каких-либо санитарных удобств. Их плохо кормили и лечили. Называли не по именам, а по номерам. Родители не имели права навещать своих детей.
Данные разнятся, но от 3,2 тысячи до 6 тысяч умерли от побоев и болезней, а другие убегали из-за ужасных условий содержания. Общежития были в плохо построенных и плохо отапливаемых зданиях без каких-либо санитарных удобств. Их плохо кормили и лечили. Называли не по именам, а по номерам. Родители не имели права навещать своих детей.
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Детям было запрещено разговаривать на своих языках, соблюдать свои народные обычаи. Со стороны представителей администрации было сексуальное и физическое насилие.
"Нас унижали как народ и приучали гнушаться своей идентичности", - рассказала на пресс-конференции бывшая воспитанница одного из таких интернатов Флоренс Спарвье.
Вождь племени чероки Чак Хоскин считает школы-интернаты главной причиной того, что его народ забыл свой язык.
"В ряде случаев родной язык и культуру в прямом смысле слова выбивали из детей", - рассказал он.
"Нас унижали как народ и приучали гнушаться своей идентичности", - рассказала на пресс-конференции бывшая воспитанница одного из таких интернатов Флоренс Спарвье.
Вождь племени чероки Чак Хоскин считает школы-интернаты главной причиной того, что его народ забыл свой язык.
"В ряде случаев родной язык и культуру в прямом смысле слова выбивали из детей", - рассказал он.
В 2008 году комиссия, которую создали власти Канады, выяснила, что большинство выпускников этих интернатов не возвращались в свои общины. Комиссия назвала политику принудительной ассимиляции культурным геноцидом. Канадское правительство принесло извинения коренным народам. А вот католическая церковь, в ведении которой было около 70% таких интернатов, извинений так и не принесла. Пока что.
Премьер-министр Джастин Трюдо назвал находку "постыдным напоминанием о системном расизме, дискриминации и несправедливости, которым подвергались коренные народы". Несколько памятников деятелям, которые были причастны к созданию этих интернатов были демонтированы.
Кстати, такие же школы были и в США в 1819-1969 годах, только они управлялись федеральными властями, а не церковью.
Кстати, такие же школы были и в США в 1819-1969 годах, только они управлялись федеральными властями, а не церковью.
Бывшие ученики школ вспоминали, что были и хорошие моменты, им нравились уроки физкультуры и искусства, развивающие секции. Но царящая в заведениях деспотичная дисциплина уничтожала психику учеников. По статистике, выпускники становились преступниками, живя от отсидки до отсидки. Многие отметили, что им тяжело общаться со своими детьми, из-за унижений, которым подвергались в детстве.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что значит нет ни того ни другого??!
Но.... В этих "могилах" не нашли ни одного тела, ни одного скелета. Но либерасты не успокаиваются, продолжают дальше искать "могилы", так как за каждую "могилу", индейцам отваливают кучи бабла от правительства.