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Геноцид коренного населения Канады

Геноцид коренного населения Канады

Автор:
17 мая 2022 18:58
Сообщество : Факты
Метки: Канада   геноцид   интересное   история   коренное населения   факты   
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Про то, что устраивали в США достаточно много информации, но про угнетение коренных народов Канады известно не так много.
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Источник:

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Метки: Канада   геноцид   интересное   история   коренное населения   факты   
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2  комментария
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Василич 12 часов назад
Канадской цивилизации сколько уже веков? Ну у то есть канадской национальности..
Что значит нет ни того ни другого??!
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Ed B 7 минут назад
Интересный факт, вернее подтасовка "фактов". Нашли 215 "возможных могил" детей на территории интерната. Были митинги протеста, крики о геноциде, требование денег...
Но.... В этих "могилах" не нашли ни одного тела, ни одного скелета. Но либерасты не успокаиваются, продолжают дальше искать "могилы", так как за каждую "могилу", индейцам отваливают кучи бабла от правительства.
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