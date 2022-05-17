Геноцид коренного населения Канады

1863-1998 годах в Канаде было больше 130 школ-интернатов, которые финансировало государство. Туда, насильно отняв их у родителей, отправили больше 150 тысяч детей коренных народов, чтобы интегрировать их в канадское общество.

Данные разнятся, но от 3,2 тысячи до 6 тысяч умерли от побоев и болезней, а другие убегали из-за ужасных условий содержания. Общежития были в плохо построенных и плохо отапливаемых зданиях без каких-либо санитарных удобств. Их плохо кормили и лечили. Называли не по именам, а по номерам. Родители не имели права навещать своих детей.