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Что происходит в канадской "Долине безголовых"

Что происходит в канадской "Долине безголовых" (6 фото)

Автор:
12 апреля 2022 15:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Канада   загадки   интересное   исследования   история   мистика   природа   
839
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Местные жители отлично знают, куда именно нужно отправиться, если внезапно захочется в прямом смысле потерять голову.
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Источник:

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Метки: Канада   загадки   интересное   исследования   история   мистика   природа   
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4  комментария
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8k
Игорь 45 минут назад
Конюхов про эту долину знает?
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9
Павел 5 минут назад
Автор за датами следи, первый абзац!!!
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3k
OLDer 23 минуты назад
Кто-нибудь! Позвоните главному редактору РенТВ! Срочно!
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38k
jonnyD 43 минуты назад
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