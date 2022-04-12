Что происходит в канадской "Долине безголовых"

В конце 19 века, в одной из долин Канады было обнаружено золото. Тут же туда направились золотоискатели, правда только пришлые - местные сторонились этих мест. Считалось, что в той долине живет злой дух и что он отрывает людям головы.

Первые золотоискатели, которые спустились в долину в 1989 году стали жертвами странного явления: их скелеты с остатками плоти нашли только через несколько лет. И у них не было голов. Оружие при этом было рядом, полностью в рабочем состоянии. Поэтому возложить вину за произошедшее на каких-либо злодеев или индейцев не получилось. Похожее случилось и в 1905 году: братья-старатели, пришедшие в долину, также лишились голов. Полиция не смогла найти никакого рационального объяснения произошедшему.

Вот тогда место и стали называть "Долиной безголовых".