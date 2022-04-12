Что происходит в канадской "Долине безголовых"

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Местные жители отлично знают, куда именно нужно отправиться, если внезапно захочется в прямом смысле потерять голову.
В конце 19 века, в одной из долин Канады было обнаружено золото. Тут же туда направились золотоискатели, правда только пришлые - местные сторонились этих мест. Считалось, что в той долине живет злой дух и что он отрывает людям головы.
Первые золотоискатели, которые спустились в долину в 1989 году стали жертвами странного явления: их скелеты с остатками плоти нашли только через несколько лет. И у них не было голов. Оружие при этом было рядом, полностью в рабочем состоянии. Поэтому возложить вину за произошедшее на каких-либо злодеев или индейцев не получилось. Похожее случилось и в 1905 году: братья-старатели, пришедшие в долину, также лишились голов. Полиция не смогла найти никакого рационального объяснения произошедшему.
Вот тогда место и стали называть "Долиной безголовых".
Первые золотоискатели, которые спустились в долину в 1989 году стали жертвами странного явления: их скелеты с остатками плоти нашли только через несколько лет. И у них не было голов. Оружие при этом было рядом, полностью в рабочем состоянии. Поэтому возложить вину за произошедшее на каких-либо злодеев или индейцев не получилось. Похожее случилось и в 1905 году: братья-старатели, пришедшие в долину, также лишились голов. Полиция не смогла найти никакого рационального объяснения произошедшему.
Вот тогда место и стали называть "Долиной безголовых".
Жертв становится всё больше
Полиция, начиная с 1920-х, буквально сбилась со счёта, в попытке сосчитать количество обезглавленных старателей, которых находили в долине.
1921 год - погиб Джон О`Брейн, 1922 год - Ангус Холл. Через десять лет нашли обезглавленный труп Фила Пауэрса. В 1936 году исчезли еще два золотоискателя. Статистику можно вести долго.
Учёные не могли обойти вниманием такой феномен, что стало роковым: в 1962 году в долине сгинула группа учёных. Когда на поиски отправили вертолёт, то находка уже никого не удивила - их тела обнаружили обезглавленными.
1921 год - погиб Джон О`Брейн, 1922 год - Ангус Холл. Через десять лет нашли обезглавленный труп Фила Пауэрса. В 1936 году исчезли еще два золотоискателя. Статистику можно вести долго.
Учёные не могли обойти вниманием такой феномен, что стало роковым: в 1962 году в долине сгинула группа учёных. Когда на поиски отправили вертолёт, то находка уже никого не удивила - их тела обнаружили обезглавленными.
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К 1980 году ситуация стала проясняться. Журнал Шпигель направил в "Долину безголовых" трёх американских десантников в отставке. Опытные, бывавшие во множестве переделок, бойцы пообещали провести в долине месяц и вернуться живыми, с головами на плечах. Уже на третий день от них поступило сообщение, что долину затянуло странным туманом и что через него невозможно что-либо разглядеть. Больше от десантников не было никаких вестей. Группа, которая пошла их искать, также бесследно пропала.
Смертельная пустота
Следующим, кто рискнул отправиться в долину, стал исследователь аномальных явлений Хэнк Мортимер. Он поехал туда не один, а с шестью помощниками, аппаратурой связи, автоматическими винтовками и в бронированном фургоне. У входа в долину стоял вертолёт, который был готов в любую минут вылететь на помощь. И всё это не помогло.
Как только настал вечер, радист, что был в вертолёте, услышал крики ужаса, среди которых он услышал очень странную фразу: "Из скалы выходит пустота! Это ужасно!" Вертолёт мгновенно поднялся в воздух, но не обнаружил исследователей. Только через несколько дней нашли труп одного из помощников Хэнка. Стоит ли говорить, что он был без головы?
Как только настал вечер, радист, что был в вертолёте, услышал крики ужаса, среди которых он услышал очень странную фразу: "Из скалы выходит пустота! Это ужасно!" Вертолёт мгновенно поднялся в воздух, но не обнаружил исследователей. Только через несколько дней нашли труп одного из помощников Хэнка. Стоит ли говорить, что он был без головы?
Время шло. Безголовые трупы множились, но объяснения так и не нашли. Последнюю жертву "Долины безголовых" обнаружили в 1990 году.
Нет никакого объяснения этому феномену. Есть индейские предания, утверждающие, что расправу чинит некая сущность, отдалённо напоминающая снежного человека, судя по описаниям. Но почему жертвы не отстреливались при виде монстра, ведь большинство тех, кто побывал в долине, были вооружены до зубов. Индейцы описывали, что снежный человек (сасквоч) огромного роста и весом около трёхсот килограмм.
Нет никакого объяснения этому феномену. Есть индейские предания, утверждающие, что расправу чинит некая сущность, отдалённо напоминающая снежного человека, судя по описаниям. Но почему жертвы не отстреливались при виде монстра, ведь большинство тех, кто побывал в долине, были вооружены до зубов. Индейцы описывали, что снежный человек (сасквоч) огромного роста и весом около трёхсот килограмм.
Из того, что известно совершенно точно, это то, что на долину по вечерам опускается очень густой туман, в котором ничего и никого не видно. Могут ли люди погибнуть в таком тумане, заблудиться? Конечно. Но почему они все обезглавлены? Эту загадку ещё предстоит разгадать тем, что рискнёт в наши дни спуститься в "Долину безголовых".
Источник:
АНТИФИШКИ
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