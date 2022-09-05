16 людей, которые пожалели о сделанной татуировке - и переделали ее

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Порой сделанные в юном возрасте тату со временем выглядят не очень. Или мастерство татуировщика подкачало, или рисунок потерял яркость и актуальность. Некоторые решаются на переделку. Вот некоторые интересные работы.
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А как вы относитесь к татуировкам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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