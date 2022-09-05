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16 людей, которые пожалели о сделанной татуировке - и переделали ее

16 людей, которые пожалели о сделанной татуировке - и переделали ее

Автор:
05 сентября 2022 21:57
Метки: до и после   красиво   перектыие   преображение тату   тату   татуировка   татумастер   фото   
2137
16

Порой сделанные в юном возрасте тату со временем выглядят не очень. Или мастерство татуировщика подкачало, или рисунок потерял яркость и актуальность. Некоторые решаются на переделку. Вот некоторые интересные работы.

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А как вы относитесь к татуировкам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: до и после   красиво   перектыие   преображение тату   тату   татуировка   татумастер   фото   
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4  комментария
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 47 минут назад
Пожалели о сделанной татуировке?
А об отсутствии мозга не жалеют?
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Показать 1 ответ
4k
salim777 Минуту назад
Херню переделали на херню. Быть может на менее херовую, но всё равно херня. Теперь и в голове херня и на коже херня. Лучше было и не начинать.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 16 минут назад
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Спелая кукурузинка

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