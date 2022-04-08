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О чем они думали когда делали эти тату?

О чем они думали когда делали эти тату? (30 фото)

Автор:
08 апреля 2022 08:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: внешность   люди   тату   татуировка   тело   фото   чудики   
1730
30
Иногда видишь татуировку у человека и думаешь: "Зачем он вообще это сделал?". Знакомое ощущение? Если вы его никогда не испытывали, посмотрите примеры из этой подборки.
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Источник:

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Метки: внешность   люди   тату   татуировка   тело   фото   чудики   
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8  комментариев
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3k
Andy 2 часа назад
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9k
Ivan 19 минут назад
О чем они думали когда делали эти тату?Посмотреть
О чем они думали когда делали эти тату?
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1k
Aleksandr 24 минуты назад
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993
Лебовски Полчаса назад
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11k
Cornho 2 часа назад
Слово "эти" в заголовке лишнее.
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30k
Игорь 2 часа назад
Квантовые компьютеры, ионные космические двигатели, нано технологии и т.д. и т.п. 21 век одним словом.
И другая крайность - вот эти вот имбецилы.
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