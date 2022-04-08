О чем они думали когда делали эти тату?

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Иногда видишь татуировку у человека и думаешь: "Зачем он вообще это сделал?". Знакомое ощущение? Если вы его никогда не испытывали, посмотрите примеры из этой подборки.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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И другая крайность - вот эти вот имбецилы.