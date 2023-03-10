14 гениальных перекрытий неудачных татуировок

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Иногда людям хочется, чтобы уже сделанная татуировку навсегда исчезла. Для этого они вновь идут к мастеру, но с другим эскизом. Порой новые рисунки на теле выглядят так, словно старых и не было вовсе.
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А для излишне агрессивных людей, считающих, что только их мнение важно и обязательно к исполнению, напомню, что история татуировок у славянских племён очень древняя. Татуировки били как мужчины, так и женщины. Да и к оценке умственных способностей отношения не имеет. Напомнить про последнего императора Российской империи? У него были татуировки.
Так что отсутствие татуировок не делает людей умными. А их наличие конечно не делает уникальными.