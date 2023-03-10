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14 гениальных перекрытий неудачных татуировок

14 гениальных перекрытий неудачных татуировок

Автор:
10 марта 2023 10:43
Метки: до и после   перекрытие тату   результат после   тату   татуиировки   фото   
1729
15

Иногда людям хочется, чтобы уже сделанная татуировку навсегда исчезла. Для этого они вновь идут к мастеру, но с другим эскизом. Порой новые рисунки на теле выглядят так, словно старых и не было вовсе.

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Метки: до и после   перекрытие тату   результат после   тату   татуиировки   фото   
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7  комментариев
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5k
Котэ 2 часа назад
ващет им к психологу надо идти
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10k
Б.Касторский 22 минуты назад
У самого нет ни одной татуировки. Но не готов осуждать любителей. Хотят? Их право.
А для излишне агрессивных людей, считающих, что только их мнение важно и обязательно к исполнению, напомню, что история татуировок у славянских племён очень древняя. Татуировки били как мужчины, так и женщины. Да и к оценке умственных способностей отношения не имеет. Напомнить про последнего императора Российской империи? У него были татуировки.
Так что отсутствие татуировок не делает людей умными. А их наличие конечно не делает уникальными.
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7k
Slowly 37 минут назад
Набитая(ый) - значит отбитая(ый).
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19k
alexis Час назад
Лучшее исправление татуировок:
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17k
тов.Suhov Час назад
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59k
pynh Час назад
Комментарий к фото
Ну так это 2 большие разницы. Не всем нужна поиботина справа.
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Спелая кукурузинка

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