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Сообщество Треники&Вареники 5329 постов • 1369 подписчиков подписаться
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Патриарх Кирилл придумал, как богатым не попасть в ад

Патриарх Кирилл придумал, как богатым не попасть в ад

Автор:
04 сентября 2022 16:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ад   богатство   богатые люди   патриарх кирилл   полезный совет   речь   
660
2

С возрастом начинаешь задумываться о вечном, особенно это актуально, если ты Патриарх Московский и всея Руси.

Чем больше богатств у человека, тем больше к нему будет вопросов в аду. Так вот, ловите полезный совет от патриарха:

 

«Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, тогда обладание богатством становится оправданным. Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых, так или иначе, связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать».

 

Эту глубокомысленную тираду он выдал после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.


Преподобный уверен, что если человек с большим количеством денег не может помочь другому — «это путь в ад, и говорить тут не о чем». Кстати, если делится с ближним регулярно, то Господь станет помогать увеличивать материальные возможности - чтобы и далее можно было помогать нуждающимся.

Источник:

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Метки: ад   богатство   богатые люди   патриарх кирилл   полезный совет   речь   
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24  комментария
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1k
SHAGREEN 55 минут назад
И тут мы вспоминаем о старых добрых индульгенциях.
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10k
kaboza Минуту назад
Воры всегда в церковь башляли, кирилка туда же...
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1k
Evgeniy 2 минуты назад
В принципе он сказал суть притчи о богаче и Лазаре, которая содержится в Новом Завете. То, что человек богат-в этом нет ничего плохого, во времена Иисуса у иудеев считалось, что богатство- от Бога и если человек богат, то это дар от Бога. Но в итоге в притче богатый человек попал в ад, а бедный Лазарь-в рай. И когда богач спросил Бога-почему я попал в ад, где сейчас мучаюсь, то получил ответ- ты свое уже получил при жизни- стол полный еды каждый день, одежду дорогую, почет и уважение. Но ты оьладая всем этим ничего не сделал для нуждающихся и бедных.
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2k
Старичок 15 минут назад
цитата не полная, вот продолжение-" люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом, но и "в будущем веке" это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей», сказал патриарх (цитата по ТАСС)."
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127k
Игорь 16 минут назад
А говорят, что бог уверяет, что легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в рай.
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10k
wild cat 20 минут назад
поп ещё денег отжать решил? сигареты уже не так прибыль приносят?
а он действительно считает, что попадёт в рай? для жуликов.
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2k
pinbalist 20 минут назад
Кирюша, начни с себя
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31k
Snork Snorkoff 23 минуты назад
Что не так? Генри Форд был богатейшим человеком своего времени, и фактически всё своё состояние, более 500 миллионов долларов, а на 1947-й это была охереть какая сумма отдал на благотворительность. Этот рекорд кстать по сию пору не побит. И я более чем уверен, если рай существует, этот мужик там.
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83
Levaksinyak Sinyak Snork Snorkoff 19 минут назад
В США это распростоененная практика, когда миллионеры жертвуют на благотворительность. Актёры например отваливают в фонды огромные суммы
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8k
Mauritanien 24 минуты назад
Сам то много помогает?
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1k
Vadim Balabanov 24 минуты назад
Если абстрагироваться от его личности, то ничего плохого он не сказал, хотя и ничего нового.
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1k
MPEG-8 Полчаса назад
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3k
Parus59 51 минуту назад
Заплатил налоги и спи спокойно
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