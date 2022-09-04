Патриарх Кирилл придумал, как богатым не попасть в ад

Чем больше богатств у человека, тем больше к нему будет вопросов в аду. Так вот, ловите полезный совет от патриарха:

«Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, тогда обладание богатством становится оправданным. Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых, так или иначе, связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать».

Эту глубокомысленную тираду он выдал после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.