Патриарх Кирилл придумал, как богатым не попасть в ад

С возрастом начинаешь задумываться о вечном, особенно это актуально, если ты Патриарх Московский и всея Руси.
Чем больше богатств у человека, тем больше к нему будет вопросов в аду. Так вот, ловите полезный совет от патриарха:
«Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, тогда обладание богатством становится оправданным. Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых, так или иначе, связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать».
Эту глубокомысленную тираду он выдал после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.
Преподобный уверен, что если человек с большим количеством денег не может помочь другому — «это путь в ад, и говорить тут не о чем». Кстати, если делится с ближним регулярно, то Господь станет помогать увеличивать материальные возможности - чтобы и далее можно было помогать нуждающимся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а он действительно считает, что попадёт в рай? для жуликов.
Большая часть паствы следует не слову, а примеру.