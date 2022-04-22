Как разделились невежда и невежа

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Язык - это достаточно подвижная и переменчивая система. Многие слова переосмысливаются, приобретают новые значения.
К таким вот преобразованным словам можно отнести "невежду" и "невежу". Они от одной и той же праславянской формы nevědja (у них один корень-предок), но чуть позже разделились по стилю.
Невежда - это заимствовано из старославянского и занимает место в высоком стиле.
Невежа - древнерусского происхождения и образовалось от существительного "вежа" (знаток). Использовалось в просторечии.
Невежда - это заимствовано из старославянского и занимает место в высоком стиле.
Невежа - древнерусского происхождения и образовалось от существительного "вежа" (знаток). Использовалось в просторечии.
Стилистическая разница явна и по своему лексическому значению оба слова в XVIII и начала XIX вв. не различались. А в "Словаре Академии Российской" пишется, что "слова невежа, по просторечию, и невежда имели два значения:
простак, неученый, непросвещенный, безграмотный;
говорится также о тех, которые не наблюдают в поступках "учтивства", не умеют поступать благопристойно.
Эти два значения тогда объединялись в слове "невежество".
В книге "История слов" В. В. Виноградов обозначил так: "современная семантическая дифференциация слов "невежда" и "невежа" — продукт послепушкинской эпохи".
простак, неученый, непросвещенный, безграмотный;
говорится также о тех, которые не наблюдают в поступках "учтивства", не умеют поступать благопристойно.
Эти два значения тогда объединялись в слове "невежество".
В книге "История слов" В. В. Виноградов обозначил так: "современная семантическая дифференциация слов "невежда" и "невежа" — продукт послепушкинской эпохи".
В современном мире эти два слова обозначают следующее:
Невежа - не знающий приличий, грубый, необразованный человек. Однокоренные образования: невежливый, невежливость.
Прилагательное "вежливый" значило сначала "опытный, знающий" и сохранялась тесная связь с глаголом "ведать". Но в современном языке это значение утрачено. К XVII веку у него появился новый смысл: "учтивый, обходительный", который позже и стал основным, единственным.
Невежда - необразованный, несведущий человек, неуч. Однокоренные слова: невежество, невежественный, невежественность. Например: он полный невежда в этих вопросах.
Невежа - не знающий приличий, грубый, необразованный человек. Однокоренные образования: невежливый, невежливость.
Прилагательное "вежливый" значило сначала "опытный, знающий" и сохранялась тесная связь с глаголом "ведать". Но в современном языке это значение утрачено. К XVII веку у него появился новый смысл: "учтивый, обходительный", который позже и стал основным, единственным.
Невежда - необразованный, несведущий человек, неуч. Однокоренные слова: невежество, невежественный, невежественность. Например: он полный невежда в этих вопросах.
Сейчас два эти слова всегда есть в рейтингах самых часто встречающихся ошибок русского языка. Также они являются хорошим примером паронимии - когда в языке есть слова с похожим звучанием и разным лексическим значением. Но в чём-то эти слова и связаны, ведь в обществе нередко малообразованность и незнание правил поведения идут рядом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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