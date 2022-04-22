Как разделились невежда и невежа

Стилистическая разница явна и по своему лексическому значению оба слова в XVIII и начала XIX вв. не различались. А в "Словаре Академии Российской" пишется, что "слова невежа, по просторечию, и невежда имели два значения:

простак, неученый, непросвещенный, безграмотный;

говорится также о тех, которые не наблюдают в поступках "учтивства", не умеют поступать благопристойно.

Эти два значения тогда объединялись в слове "невежество".

В книге "История слов" В. В. Виноградов обозначил так: "современная семантическая дифференциация слов "невежда" и "невежа" — продукт послепушкинской эпохи".