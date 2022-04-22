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Как разделились невежда и невежа

Как разделились невежда и невежа

Автор:
22 апреля 2022 16:02
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   лингвистика   литература   образование   речь   языки   
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Язык - это достаточно подвижная и переменчивая система. Многие слова переосмысливаются, приобретают новые значения.
Стилистическая разница явна и по своему лексическому значению оба слова в XVIII и начала XIX вв. не различались. А в "Словаре Академии Российской" пишется, что "слова невежа, по просторечию, и невежда имели два значения:
простак, неученый, непросвещенный, безграмотный;
говорится также о тех, которые не наблюдают в поступках "учтивства", не умеют поступать благопристойно.
Эти два значения тогда объединялись в слове "невежество".
В книге "История слов" В. В. Виноградов обозначил так: "современная семантическая дифференциация слов "невежда" и "невежа" — продукт послепушкинской эпохи".

Источник:

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Метки: интересное   лингвистика   литература   образование   речь   языки   
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