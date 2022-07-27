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Актёры с самой невнятной речью, из-за которых зрители включают субтитры

Актёры с самой невнятной речью, из-за которых зрители включают субтитры

Автор:
27 июля 2022 09:40
Сообщество : Кино
Метки: актеры   киео   речь   роль   субтитры   факты   фильм   фото   
658
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На основе полученных данных исследователи составили список знаменитостей с самой неразборчивой речью, воспринимать на слух которых опрошенным зрителям сложнее всего. Давайте посмотрим на актёров и актрис, из-за которых зрителям приходится включать субтитры, даже несмотря на то, что все они говорят на английском языке.

Образовательная онлайн-платформа Preply провела исследование среди американцев, выяснив как много из них смотрит англоязычные фильмы и сериалы с субтитрами. Как оказалось, это делают 50% из опрошенных 1200 зрителей. Главными причинами включения субтитров на своём же языке являются перекрывающие речь актёров звуки (музыка, спецэффекты и т.д.), а также акценты самих исполнителей.


15 место: Лиам Ниссон

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Британский актёр.


14 место: Идрис Эльба


Британский актёр.


13 место: Галь Гадот


Израильская актриса.


12 место: Брэд Питт


Американец, представитель южного штата Оклахома. Акцент жителей южных штатов также сложно воспринимаем на слух большим количеством американцев.


11 место: Сальма Хайек


Мексикано-американская актриса.


10 место: Джеймс Макэвой


В исследовании перечислили, какие акценты английского наиболее сложны для восприятия американцами:

  • 2% — южноамериканский акцент;
  • 4% — австралийский акцент;
  • 10% — южноафриканский акцент;
  • 17% — ирландский акцент;
  • 17% — британский акцент;
  • 50% — шотландский акцент.

Кстати, Джеймс Макэвой как раз шотландец.


9 место: Майкл Кейн


Британский актёр.


8 место: Бенедикт Камбербэтч


Британский актёр.


7 место: Оззи Осборн


Внезапный британский музыкант! По всей видимости, все его интервью американцы также смотрят с субтитрами.


6 место: Джеки Чан


Гонконгский актёр.


5 место: Джонни Депп


В отличие от почти всех в этом списке, Депп — американец. И даже не из южных штатов.


4 место: Шон Коннери


Британский актёр.


3 место: Арнольд Шварценеггер

Несмотря на то, что Шварценеггер был губернатором американского штата, все знают (и слышат), что он родом из Австрии.


2 место: София Вергара

Колумбийско-американская актриса.


1 место: Том Харди

Харди — британец, и о его речи давно ходят легенды. Его эксперименты с интонациями и акцентами делают его персонажей сложными для восприятия американской публикой. К тому же герои Харди часто вынуждены носить маски как в «Дюнкерке» или в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды».

Помимо списка знаменитостей, исследователи выявили и самые трудные для восприятия на слух сериалы. Вот первая пятёрка:

  1. «Острые козырьки»
  2. «Девчонки из Дерри»
  3. «Игра престолов»
  4. «Чужестранка»
  5. «Аббатство Даунтон».

Источник:

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Метки: актеры   киео   речь   роль   субтитры   факты   фильм   фото   
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9  комментариев
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7k
Алеksей Час назад
дануна! вроде скок кин пересмотрел, но все говорят на русском вполне разборчиво, ну может за исключением цыгана с 12 места
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2k
pinbalist Полчаса назад
На первом месте козловский в фильме Чернобыль :)
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637
HalloFreeSpace 42 минуты назад
Ну с бритишами все понятно )))
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−39
Thomsen Час назад
А как сюда Оззи попал? Во-первых, он не актёр. Во-вторых, у него вполне разборчивый вокал. Ну, когда нет головы летучей мыши во рту
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47k
dima423 Час назад
нас это не касается. мы смотрим с переводом)
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69k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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18
Karskur 2 часа назад
А где Козловский? Этот "актер" явный победитель.
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