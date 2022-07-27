Актёры с самой невнятной речью, из-за которых зрители включают субтитры

Харди — британец, и о его речи давно ходят легенды. Его эксперименты с интонациями и акцентами делают его персонажей сложными для восприятия американской публикой. К тому же герои Харди часто вынуждены носить маски как в «Дюнкерке» или в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды».

Помимо списка знаменитостей, исследователи выявили и самые трудные для восприятия на слух сериалы. Вот первая пятёрка: