Концепт роскошной яхты за 600 миллионов долларов, создатели которой вдохновлялись черной дырой

На верхней палубе суперъяхты находится вертолетная площадка, предназначенная для пассажиров, которые хотят отправиться в плавание прямо с воздуха. Она расположена рядом с флайбриджем (постом управления), который, согласно обещаниям, обеспечит «самый лучший обзор и маневренность в любых погодных условиях».

Запрыгнув в «лифт со стеклянной колонной», можно спуститься на нижнюю палубу, где находится «пляжный клуб» с тренажерным залом и «открытый сад» на корме. По словам дизайнеров, за счет раскладывающихся террас пляжный клуб превращается в пространство, где можно загорать. Также на нижней палубе есть большой гараж, где гости могут хранить и использовать свои тендеры, водные мотоциклы и прочие водные игрушки.