Концепт роскошной яхты за 600 миллионов долларов, создатели которой вдохновлялись черной дырой

Встречайте «Цион», суперъяхту стоимостью 600 миллионов долларов, дизайнеры которой черпали вдохновение из черной дыры, «самого загадочного, но прекрасного явления во Вселенной». Дизайнеры добились «эстетики черной дыры» за счет большого стеклянного купола в центре судна, откуда открывается «180-градусный вид» на море.
Судно, длина которого составляет 110 метров, а ширина — почти 16, является проектом индийской студии Bhusan Power Design. По словам дизайнеров, суперъяхта оснащена «инновационными особенностями», которые объединяют «красоту и функциональность».
Помимо купола, на главной палубе есть бассейн со стеклянным дном, объединенный с обеденной зоной «висячим мостом». Отсюда можно завернуть в главную каюту, по бокам которой есть «электроуправляемые» балконы.
На верхней палубе суперъяхты находится вертолетная площадка, предназначенная для пассажиров, которые хотят отправиться в плавание прямо с воздуха. Она расположена рядом с флайбриджем (постом управления), который, согласно обещаниям, обеспечит «самый лучший обзор и маневренность в любых погодных условиях».
Запрыгнув в «лифт со стеклянной колонной», можно спуститься на нижнюю палубу, где находится «пляжный клуб» с тренажерным залом и «открытый сад» на корме. По словам дизайнеров, за счет раскладывающихся террас пляжный клуб превращается в пространство, где можно загорать. Также на нижней палубе есть большой гараж, где гости могут хранить и использовать свои тендеры, водные мотоциклы и прочие водные игрушки.
Всего на суперъяхте могут разместиться 20 гостей — в главной каюте и 10 «роскошных» каютах — и более 20 членов экипажа, поясняют дизайнеры. Согласно Bhusan Power Design, судно может двигаться со скоростью 18 узлов (33,3 километра в час) и приводится в движение гибридно-электрической силовой установкой, которая сочетает в себе двигатели, работающие на топливе, с электродвигателями, или батареями.
Дизайнеры сообщают, что на постройку «Циона» уйдет от четырех до пяти лет, но пока это всего лишь концепт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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