Диалог на гильотине: есть ли шансы побеседовать с отрубленной человеческой головой?

После казни Анны Болейн в 1536 году многие зеваки из толпы утверждали, что голова, которую палач продемонстрировал общественности, пыталась шевелить губами, словно желая что-то сказать.

Значительно позже, в 1793 году на плаху попала француженка Шарлотта Корде, убившая одного из лидеров революции во Франции. Очевидцы рассказывали, что палач отвесил отрубленной голове пощёчину, в ответ на что черты лица исказились, словно от негодования за несправедливость, а кожа на месте удара покраснела.