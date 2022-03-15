Диалог на гильотине: есть ли шансы побеседовать с отрубленной человеческой головой?

Способ быстрой и относительно безболезненной казни впервые использовали французы. Произошло это в 1792 году. Именно тогда на смену топору и плахе пришла гильотина.
После казни Анны Болейн в 1536 году многие зеваки из толпы утверждали, что голова, которую палач продемонстрировал общественности, пыталась шевелить губами, словно желая что-то сказать.
После казни Анны Болейн в 1536 году многие зеваки из толпы утверждали, что голова, которую палач продемонстрировал общественности, пыталась шевелить губами, словно желая что-то сказать.
Значительно позже, в 1793 году на плаху попала француженка Шарлотта Корде, убившая одного из лидеров революции во Франции. Очевидцы рассказывали, что палач отвесил отрубленной голове пощёчину, в ответ на что черты лица исказились, словно от негодования за несправедливость, а кожа на месте удара покраснела.
Создателем этого гуманного способа казни стал доктор Жозеф-Игнас Гильотен, заявивший, что его изобретение – это гарантия мгновенной гибели.
Но, как говорится, доверяй, но проверяй. И проверить правдивость утверждения решил доктор Габриэль Борье. Он присутствовал на месте казни какого-то преступника. И когда голова упала с плеч, крикнул, обращаясь к казнённому по имени.
Доктор рассказал, что она направила взгляд на Борье, словно силясь уловить суть слов. Потом скосила глаза вниз. На повторный выкрик была такая же реакция. Третий выкрик остался без ответа.
На основании этого доктор сделал вывод, что голова после отделения от тела способна прожить ещё примерно 25-30 секунд. Последовавшие после этого попытки исследования мозговой активности показали, что средняя продолжительность жизни значительно меньше, около 4 секунд. После этого прекращается поступление кислорода, и мозг гибнет. То есть длительность мозговой активности обусловлена преимущественно количеством оставшегося в мозге кислорода.
Так что в теории голова казнённого еще может мыслить в течение нескольких секунд после, осознавая реальность. Но вот говорить и кричать она уже не сможет, поскольку голосовые связки и легкие остаются в теле. Но, опять же, в теории на проявление эмоций невербальным способом (моргание, шевеление губами, мимика) отрубленная человеческая голова будет способна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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проведите эксперимент, выдохните весь воздух из лёгких, и попробуйте что-то сказать... Не получилось? Конечно, так как наш голос напрямую связан с лёгкими, воздушный поток направляющийся из легких проходя через голосовые связки превращается в звук...
Не лёгких - нет воздуха - нет звука - нет голоса...
Но всё же, чёрт возьми,
Работа-то на воздухе,
Работа-то с людьми.