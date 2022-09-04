10 интересных деталей из мультфильмов, которые мало, кто понял

Мы можем смотреть любимые фильмы и мультфильмы бесчисленное количество раз, но они все равно могут нас удивить. Ведь в них скрывается масса интересных деталей, которые не так-то просто разглядеть или узнать.
«Зверополис»
В мультфильме «Зверополис» шеф полиции – буйвол по имени Бого, который носит очки. Как оказалось, очки – это не просто случайная деталь ради внешности, а отсылка к тому, что у буйволов плохое зрение.
«Шрек 3»
Во всех частях «Шрека» есть множество отсылок к другим мультфильмам, а также различным фильмам и сериалам. Можно сказать, что это большой кроссовер в виде мультфильма. В одной из сцен можно увидеть Красную Шапочку, которая сидит с плохими парнями, что совершенно для нее не характерно. На самом деле это отсылка к тому, что Волк в «Шреке» - это по большей части положительный персонаж, поэтому Красная Шапочка была сделана отрицательным.
«Король Лев»
В мультфильме «Король Лев» Шрам – это единственный лев, у которого можно заметить когти. Сделана эта деталь была для того, чтобы все понимали, что Шрам готов напасть в любую секунду.
«Мулан»
В мультфильмах персонажей с небольшим количеством элементов во внешности легко можно превратить в противоположный пол, достаточно лишь изменить пару элементов, что доказано в мультфильме «Мулан». Когда главная героиня не притворяется мужчиной, у нее острый подбородок и длинные ресницы. Когда она меняет свой образ, у нее резко исчезают ресницы, а подбородок приобретает пару лишних углов, из-за чего ее лицо становится более мужественным.
«Вверх»
В мультфильме «Вверх» пожилой мужчина по имени Карл тоскует по своей жене, которой не стало. Напоминают ему о ней не только приятные воспоминания, но и интерьер, который соответствует либо Карлу, либо Элли. Голова Карла квадратная и все его вещи тоже имеют острые формы, а голова Элли круглая, поэтому все ее вещи имеют округлые формы.
«В поисках Немо»
Все рыбы в мультфильме «В поисках Немо» выбран не случайно, и у каждой есть особенности, которые являются отсылками к реальным характеристикам этих рыб. Например, Гилл всегда придумывает планы побега, потому что мавританский идол – это рыба, которая не любит находиться в неволе.
«Тайна Коко»
В мультфильме «Тайна Коко» рассказывается о том, как маленький мальчик из-за детской шалости попал в мир призраков. Отсылки в этом мультфильме такие же мрачные, как и его описание, хотя сам фильм очень яркий и забавный. В одной из сцен можно заметить, на первый взгляд, обычный топор. В этом топоре фанаты «Тайны Коко» узнали топор из «Сияния» Стэнли Кубрика. Версия совершенно надуманная, но вскоре режиссер подтвердил, что это действительно отсылка к «Сиянию».
«Шрек»
«Шрек» уже достаточно показал, что он не прост, и в очередной раз он это докажет с помощью факта о том, как создатели мультфильма готовились к созданию сцен в болоте. Разработчики «Шрека» приняли грязевые ванны, чтобы понять гидродинамическое моделирование. Арт-директор пошел еще дальше и в попытке максимально точно показать болото в мультфильме поехал на плантацию магнолий, чтобы увидеть настоящее болото. Там он встретил не только настоящее болото, но и настоящего аллигатора, от которого ему пришлось убегать.
«Холодное сердце»
В фильмах Disney и Pixar есть множество отсылок на собственные мультфильмы. Иногда эти отсылки заключаются в том, что в одном мультфильме может появиться персонаж из другого. В «Холодном сердце» у ворот можно увидеть рапунцель без ее длинных волос и Флинна, который идет рядом с ней.
«Рататуй»
В мультфильме «Рататуй» нас познакомили с большой крысой Гитом, который будто всю свою жизнь занимался в крысином фитнес-зале. Но на самом деле объяснение его больших размеров кроется немного в другом. На нем можно заметить бирку с надписью «А113», и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию.
Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
это американский топор пожарного
выпускается больше ста лет
входит в комплект оборудования пожарных машин компании Seagrave Co.
и может быть отсылкой к чему угодно, в том числе и к не к одной сотне фильмов.