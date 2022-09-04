FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 10945 постов • 1188 подписчиков подписаться
Новое > Сообщество Кино 
10 интересных деталей из мультфильмов, которые мало, кто понял

10 интересных деталей из мультфильмов, которые мало, кто понял

Автор:
04 сентября 2022 09:37
Сообщество : Кино
Метки: детали   интересно   кино   мультфильм   факты   фото   
1805
11

Мы можем смотреть любимые фильмы и мультфильмы бесчисленное количество раз, но они все равно могут нас удивить. Ведь в них скрывается масса интересных деталей, которые не так-то просто разглядеть или узнать.

«Зверополис»

×
×

В мультфильме «Зверополис» шеф полиции – буйвол по имени Бого, который носит очки. Как оказалось, очки – это не просто случайная деталь ради внешности, а отсылка к тому, что у буйволов плохое зрение.


«Шрек 3»

Во всех частях «Шрека» есть множество отсылок к другим мультфильмам, а также различным фильмам и сериалам. Можно сказать, что это большой кроссовер в виде мультфильма. В одной из сцен можно увидеть Красную Шапочку, которая сидит с плохими парнями, что совершенно для нее не характерно. На самом деле это отсылка к тому, что Волк в «Шреке» - это по большей части положительный персонаж, поэтому Красная Шапочка была сделана отрицательным.


«Король Лев»

В мультфильме «Король Лев» Шрам – это единственный лев, у которого можно заметить когти. Сделана эта деталь была для того, чтобы все понимали, что Шрам готов напасть в любую секунду.


«Мулан»

В мультфильмах персонажей с небольшим количеством элементов во внешности легко можно превратить в противоположный пол, достаточно лишь изменить пару элементов, что доказано в мультфильме «Мулан». Когда главная героиня не притворяется мужчиной, у нее острый подбородок и длинные ресницы. Когда она меняет свой образ, у нее резко исчезают ресницы, а подбородок приобретает пару лишних углов, из-за чего ее лицо становится более мужественным.


«Вверх»

В мультфильме «Вверх» пожилой мужчина по имени Карл тоскует по своей жене, которой не стало. Напоминают ему о ней не только приятные воспоминания, но и интерьер, который соответствует либо Карлу, либо Элли. Голова Карла квадратная и все его вещи тоже имеют острые формы, а голова Элли круглая, поэтому все ее вещи имеют округлые формы.


«В поисках Немо»

Все рыбы в мультфильме «В поисках Немо» выбран не случайно, и у каждой есть особенности, которые являются отсылками к реальным характеристикам этих рыб. Например, Гилл всегда придумывает планы побега, потому что мавританский идол – это рыба, которая не любит находиться в неволе.


«Тайна Коко»

В мультфильме «Тайна Коко» рассказывается о том, как маленький мальчик из-за детской шалости попал в мир призраков. Отсылки в этом мультфильме такие же мрачные, как и его описание, хотя сам фильм очень яркий и забавный. В одной из сцен можно заметить, на первый взгляд, обычный топор. В этом топоре фанаты «Тайны Коко» узнали топор из «Сияния» Стэнли Кубрика. Версия совершенно надуманная, но вскоре режиссер подтвердил, что это действительно отсылка к «Сиянию».

«Шрек»

«Шрек» уже достаточно показал, что он не прост, и в очередной раз он это докажет с помощью факта о том, как создатели мультфильма готовились к созданию сцен в болоте. Разработчики «Шрека» приняли грязевые ванны, чтобы понять гидродинамическое моделирование. Арт-директор пошел еще дальше и в попытке максимально точно показать болото в мультфильме поехал на плантацию магнолий, чтобы увидеть настоящее болото. Там он встретил не только настоящее болото, но и настоящего аллигатора, от которого ему пришлось убегать.


«Холодное сердце»

В фильмах Disney и Pixar есть множество отсылок на собственные мультфильмы. Иногда эти отсылки заключаются в том, что в одном мультфильме может появиться персонаж из другого. В «Холодном сердце» у ворот можно увидеть рапунцель без ее длинных волос и Флинна, который идет рядом с ней.


«Рататуй»

В мультфильме «Рататуй» нас познакомили с большой крысой Гитом, который будто всю свою жизнь занимался в крысином фитнес-зале. Но на самом деле объяснение его больших размеров кроется немного в другом. На нем можно заметить бирку с надписью «А113», и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: детали   интересно   кино   мультфильм   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Юрий 7 часов назад
«А113» и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты.

А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию.
Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
«А113» и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты. А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию. Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
«А113» и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты. А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию. Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
«А113» и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты. А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию. Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
«А113» и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты. А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию. Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
«А113» и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты. А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию. Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
«А113» и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты. А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию. Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
«А113» и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты. А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию. Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
«А113» и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты. А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию. Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
«А113» и это означает, что Гит был лабораторной крысой, над которой проводились опыты. А113 - это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой изучают графический дизайн и анимацию. Во многих мультиках есть эта забавная циферка....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
36k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
<<< топор из «Сияния» Стэнли Кубрика >>>

это американский топор пожарного



выпускается больше ста лет



входит в комплект оборудования пожарных машин компании Seagrave Co.





и может быть отсылкой к чему угодно, в том числе и к не к одной сотне фильмов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Старичок 5 часов назад
объясни лучше куда это отсылает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Corvus Corax 5 часов назад
Слепое преклонение перед Западом! (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Snork Snorkoff 7 часов назад
Чтобы понять как связана магнолиевая плантация с болотами пришлось гуглить )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

847975



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не на того напали
Украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не на того напали
«Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба
«Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба
Набирающие популярность в сообществах
«Дома в ванной держите своего ребёнка»: в Нижнем Новгороде продавщица избила мальчика с отклонениями, потому что ей не понравилось его поведение
«Дома в ванной держите своего ребёнка»: в Нижнем Новгороде продавщица избила мальчика...
Москва. Фотографии 1970-80-х и 2022 года
Москва. Фотографии 1970-80-х и 2022 года
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#кино#подборка#сарказм#Россия#школа#сатира#страна
#факты#Юмор#СССР#в мире#природа#фильм#девушки#Разное
#интересно#история#животные#картинки#фотографии#скандал#забавно#актеры
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) «Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы «Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы Как выглядит девочка Пеппи в различных экранизациях Как выглядит девочка Пеппи в различных экранизациях Самый короткий фильм в мире Самый короткий фильм в мире 10 фильмов, которые меняют жанр прямо по ходу повествования 10 фильмов, которые меняют жанр прямо по ходу повествования Актриса в красном бикини из культовой киносцены с бассейном: кто она и как сейчас живет? Актриса в красном бикини из культовой киносцены с бассейном: кто она и как сейчас живет?

На что жалуетесь?

Вернуться