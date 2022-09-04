10 интересных деталей из мультфильмов, которые мало, кто понял

Во всех частях «Шрека» есть множество отсылок к другим мультфильмам, а также различным фильмам и сериалам. Можно сказать, что это большой кроссовер в виде мультфильма. В одной из сцен можно увидеть Красную Шапочку, которая сидит с плохими парнями, что совершенно для нее не характерно. На самом деле это отсылка к тому, что Волк в «Шреке» - это по большей части положительный персонаж, поэтому Красная Шапочка была сделана отрицательным.

«Король Лев»