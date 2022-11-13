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7 интересных фактов о мультфильмах Disney

7 интересных фактов о мультфильмах Disney

Автор:
13 ноября 2022 09:28
Сообщество : Кино
Метки: Disney   акетры   дети   интересно   мультфильм   факты   фото   
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Компания «Дисней» выпустила множество замечательных мультфильмов, которые с удовольствием смотрят и дети и взрослые.

Аид – «Геркулес»

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В 1997 году состоялась премьера мультипликационного фильма «Геркулес». Озвучил верховного Бога подземного царства мёртвых Джеймс Вудс. Но первоначально персонаж был нарисован под Джека Николсона. Создатели видели в образе Аида только этого актёра. Однако они не подозревали, какой гонорар запросит звезда. Им казалось, что он согласится озвучить героя за 500 000 долларов или 1 миллион долларов. Но звезда «Сияния» не принял их предложения и назвал сумму в 10-15 миллионов долларов. Конечно же это сразу оттолкнуло их от его кандидатуры. Когда на роль был утверждён Джеймс Вудс, художники переделали Аида и сделали его более остроумным.


Круэлла де Виль – «101 далматинец»

Круэлла де Виль – один из самых узнаваемых персонажей в кино. При создании героини художники вдохновились Таллулой Бэнкхед. Американская актриса славилась не только особой тягой к курению, вульгарным поведением и чрезмерной худобой, но и честностью. Женщина не стеснялась говорить откровенно. Подобными качествами она и привлекла внимание создателей мультфильма. Круэлла много курит, носит стильные вещи, отличается особой худобой и хриплым голосом. Всем этим в своё время обладала и Таллула Бэнкхед.


Человек – «Бэмби»

Мультипликационный фильм Уолта Диснея повествует зрителям о тяжёлой судьбе оленёнка, который остался без матери. Несмотря на утрату, ему попадаются хорошие друзья, с которыми он обретает настоящую семью. При создании ленты художник решил показать гибель человека, лишившего Бэмби матери. Он даже нарисовал соответствующие кадры. Помимо этого, ему хотелось добавить в картину гибель самой оленихи. Но, поняв, что зрителям, а в особенности детям, подобное будет не по душе, избавился от этой идеи.


Шрам – «Король лев»

Шрам отличается от своих сородичей чёрной гривой и коричневым цветом шёрстки. Конечно он не так силён, как Муфаса, однако Шрам может похвастаться тем, что он достаточно хитёр и умён. Джереми Айронс – актёр, которому доверили озвучивание данного персонажа. Чтобы голос у льва была хрипловатым, британец на протяжении всей работы потратил огромное количество табака. Он не прекращал это делать даже в те моменты, когда необходимо было петь. Старания Джереми Айронса не были проделаны впустую. Мультфильм стал культовым, собрав восторженные отзывы критиков и зрителей.


Гастон – «Красавица и чудовище»

Гастон – типичный самонадеянный и самовлюблённый персонаж, который может похвастаться весьма высокой самооценкой. Но его никто не интересует так сильно, как Белль. Девушка не отвечает на его ухаживания, а Гастона это крайне удивляет и привлекает, ведь мужчина не привык слышать отказы. Линда Вулвертон, написавшая сценарий к мультфильму, создала данного героя на примере тех, с кем её когда-то связывали отношения. Большая часть мужчин не обладала положительными качествами. Таким способом она решила пошутить и придать ленте изюминки.


Урсула – «Русалочка»

Да, Урсула не красавица, однако она обладает весьма интересными качествами, благодаря которым привлекает к себе внимание. Пэт Кэрролл, подарившая голос злодейке, однажды рассказала, почему у персонажа вместо восьми щупалец, всего лишь шесть. Как оказалось, создание ещё двух могло дорого обойтись студии. Примечательно, что Урсула была срисована с американского актёра, носившего псевдоним Дивайн. Его образы всегда были яркими и незабываемыми, что и передалось антагонисту.


Клод Фролло – «Горбун из Нотр-Дама»

Клод Фролло – достаточно неприятный персонаж, который пытается разрушить жизнь Эсмеральде и тем, кто хочет ей помочь. Несмотря на свою непривлекательность, Квазимодо полон любви и оптимизма. Он помогает прекрасной цыганке освободиться от преследования своего опекуна и начать новую жизнь. Некоторые повадки Клода Фролло были заимствованы с персонажа Рэйфа Файнса в «Списке Шиндлера». Создателей так впечатлили актёрские способности Рэйфа, что они решили придать определённые черты данному персонажу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Disney   акетры   дети   интересно   мультфильм   факты   фото   
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