7 интересных фактов о мультфильмах Disney

В 1997 году состоялась премьера мультипликационного фильма «Геркулес». Озвучил верховного Бога подземного царства мёртвых Джеймс Вудс. Но первоначально персонаж был нарисован под Джека Николсона. Создатели видели в образе Аида только этого актёра. Однако они не подозревали, какой гонорар запросит звезда. Им казалось, что он согласится озвучить героя за 500 000 долларов или 1 миллион долларов. Но звезда «Сияния» не принял их предложения и назвал сумму в 10-15 миллионов долларов. Конечно же это сразу оттолкнуло их от его кандидатуры. Когда на роль был утверждён Джеймс Вудс, художники переделали Аида и сделали его более остроумным.

Круэлла де Виль – «101 далматинец»