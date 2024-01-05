16 интересных фактов о мультсериале «Том и Джерри»

Боссы студии даже провели конкурс на новые имена для главных героев с призовым фондом в 50 долларов. В итоге победил аниматор Джон Карр, который и предложил назвать кота Томом, а мышонка - Джерри.

Но как оказалось, эти имена он взял не "с потолка". Дело в том, что еще в XIX веке выходил некий журнал под названием "Жизнь в Лондоне", где главными героями были два непоседливых человека, которых звали Том и Джерри. Эти имена, кстати, позже стали своеобразными мемами и ушли в народ.

2. Еще в 1931 году вышел первый черно-белый мультсериал "Том и Джерри", который опять же никак не относился к мультсериалу детства. Главными героями были опять же двое непоседливых молодых человека, которые то и дело ввязывались в приключения. Сам сериал длился с 1931 по 1933 год и насчитывал 26 серий.