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16 интересных фактов о мультсериале «Том и Джерри»

16 интересных фактов о мультсериале «Том и Джерри»

Автор:
05 января 2024 09:53
Сообщество : Кино
Метки: анимация   интересно   кино   мультсериал   мультфильм   факты   
2095
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Многие из нас выросли на историях о вечном противоборстве кота Тома и мышонка Джерри. Предлагаю вам узнать несколько фактов о мультсериале «Том и Джерри», который считается одним из величайших телевизионных шоу всех времён.

1. В первых сериях кот и мышонок выглядели немного по-другому, а кота и вовсе звали Джаспером, а не Томом, как мы привыкли.

Оказывается, изначально мультфильм назывался не "Том и Джерри", а "Джаспер и Джинкс". Но после того, как мультфильм про кота и мышонка начал набирать бешеную популярность, их имена решено было изменить на более запоминающиеся.

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Боссы студии даже провели конкурс на новые имена для главных героев с призовым фондом в 50 долларов. В итоге победил аниматор Джон Карр, который и предложил назвать кота Томом, а мышонка - Джерри.

Но как оказалось, эти имена он взял не "с потолка". Дело в том, что еще в XIX веке выходил некий журнал под названием "Жизнь в Лондоне", где главными героями были два непоседливых человека, которых звали Том и Джерри. Эти имена, кстати, позже стали своеобразными мемами и ушли в народ.

2. Еще в 1931 году вышел первый черно-белый мультсериал "Том и Джерри", который опять же никак не относился к мультсериалу детства. Главными героями были опять же двое непоседливых молодых человека, которые то и дело ввязывались в приключения. Сам сериал длился с 1931 по 1933 год и насчитывал 26 серий.

Но самое интересное, что мультипликатором этого мультсериала стал Джозеф Барбара - один из создателей будущего мультсериала "Том и Джерри" про кота и мышонка.

Лишь в 1940 году Джозеф Барбара совместно с Уильямом Ханна создали для студии MGM отдельный мультсериал про кота и мышь, которых изначально хоть и звали по другому, но в итоге они получили те же самые имена, что и герои мультфильма, над которым работал Джозеф Барбара.

Мультсериал "Том и Джерри" (тот, который про кота и мышонка) стал настолько популярным, что персонажей мультсериала 30-х годов было решено переименовать в Дика и Ларри, дабы у зрителей не возникло путаницы.

3. Что касается мультсериала "Том и Джерри", то история его создания была не менее интересной. Дело в том, что мультипликационные проекты компании MGM (Metro Goldwyn Mayer) не пользовались спросом, тогда как Микки Маус (Дисней) и Баггз Банни (Веселые мелодии) пользовались огромной популярностью.

Тогда продюсер студии MGM Рудольф Айзинг решил, что нужно создать серию короткометражных мультфильмов, которые смогут конкурировать с Микки Маусом и Баггзом Банни. Это дело он поручил Уильяму Ханна, который работал над созданием мультфильмов про Баггза Банни, и Джозефу Барбара, который работал в студии "Van Beuren Studios", которая и выпускала тот самый черно-белый мультсериал "Том и Джерри", о котором я упоминал ранее.

Уильям и Джозеф накидали несколько идей, одной из которых было противостояние лиса и пса, но все эти идеи были задвинуты. Тогда было предложено классическое противостояние между котом и мышью, что тоже не очень понравилось боссам из-за отсутствия оригинальности, но тем не менее именно эту идею было решено воплотить в жизнь.

Как результат, первая серия под названием "Кот получает пинка" обрела настолько широкую популярность, что мультфильм даже был номинирован на премию "Оскар". Именно благодаря этому было решено снимать сериал и дальше.

4. В первых сезонах Том был больше похож на обычного кота и передвигался в основном на четвереньках, тогда как в более поздних сериях его сделали более очеловеченным. Он стал одеваться, читать книги и газеты, играть на инструментах и так далее.

5. Мультфильм "Том и Джерри" снимался во времена, когда афроамериканцы не имели никаких прав и считались людьми второго сорта. Более того, их часто высмеивали, используя так называемый "БлэкФэйс", когда белые комики обмазывались гуталином, изображая чернокожих.

Лишь в конце 50-х чернокожие получили равные права с белыми, после чего стала подниматься тема расизма. Это стало проблемой и для мультсериала "Том и Джерри", ведь и там периодически обыгрывались моменты, связанные с чернокожими.

Например, хозяйкой Тома была большая чернокожая женщина по прозвищу "Мамочка два тапочка", образ которой был вдохновлен Мамушкой из культового фильма 1939 года "Унесенные ветром".

Помимо этого в мультсериале неоднократно были показаны те самые "Блэкфейсы", которые высмеивали чернокожих.

И что вы думаете? В середине 60-х мультсериал был обвинен в расизме, из-за чего студии MGM пришлось переделывать многие сцены. Блэкфейс был заменен на грязь, а "Мамочка два тапочка" была заменена на стройную белую женщину с ирландским акцентом.

Но самое интересное, что именно студия MGM стала первой голливудской студией, которая наняла в свой штат чернокожего мультипликатора Фрэнка Бракстона.

Со временем многие чернокожие актеры, в том числе и Вупи Голдберг, встали на защиту мультфильма, сказав, что не видят в нем ничего расистского, и что этот мультфильм и по сей день является их любимым анимационным проектом.

6. Помните, как истошно орал Том во многих сериях? Этот крик навсегда врезался в наши воспоминания. А знаете, кто его озвучивал в тот момент? Один из создателей - Уильям Ханна. Уильям настолько стеснялся этого, что старался скрывать этот факт. Лишь спустя время он признался, что именно он отвечает за крик Тома.

7. Несмотря на то, что Том и Джерри практически не разговаривают, к их озвучке были привлечены аж 31 актер за все время создания классического мультсериала (20 актеров для Тома и 11 для Джерри).

Особенно забавно было видеть удивление героев в полнометражном мультфильме "Том и Джерри" (1992), когда они узнали, что они могут разговаривать.

8. Классический мультсериал "Том и Джерри" шел с 1940 по 1958 год. За это время было снято 114 серий. Последней из них стала серия под названием "Watcers", где Том и Джерри объединились для того, чтобы спасти младенца, за которым не уследила молодая няня-болтушка.

После этого было выпущено еще две спин-оффные серии про бульдога Спайка и его сына Тайка, где Тома и Джерри уже не было. Ну а затем Уильям Ханна и Джозеф Барбара перестали работать над созданием мультсериала, а шоу было закрыто.

Помимо этого в 1955 году вышла отдельная спин-офф серия под названием "Послание человечеству", в которой старый мышь рассказывал мышатам об ужасах войны, когда люди убивали друг друга до тех пор, пока просто не истребили друг друга.

9. Но закрыто шоу было ненадолго, так как в 1961 году компания MGM решает возродить мультсериал, отдав его чехословацкой студии "Rembrandt Films", которая выпустила 13 новых эпизодов мультсериала. Правда, из-за более низкого бюджета рисовка была более простой и менее интересной, как и сами сюжеты серий.

Но даже после этого интерес к "Тому и Джерри" не угас. Выходили новые эпизоды уже от других студий, снимались полнометражные мультфильмы, а в 1990 году вышел даже мультсериал "Том и Джерри в детстве". И я уже молчу про игрушки, видеоигры и популярный журнал с наклейками от компании "Panini", который был чуть ли ни у каждого, кто рос в 90-е. По крайней мере в моем окружении этот журнал был весьма популярен и был практически у каждого.

10. За все время отдельные эпизоды мультсериала "Том и Джерри" получили 7 "Оскаров".

11. Одна из серий (Blue cat blues) рассказывает про влюбленного Тома, у которого за душой нет ни гроша, но который хочет завоевать сердце кошечки, за которой в это время ухлестывает богатый кот.

Чтобы купить автомобиль, который на самом деле та еще развалюха, Том берет кредит. В детстве мы над этим не задумывались, так как не знали английского языка, да и в принципе вряд ли дети что-то понимали в кредитной системе. А между тем в данной серии жестко показана сатира на банковскую кредитную систему, которая может оставить клиента без штанов.

Если взглянуть на условия, то мы прекрасно видим, что Том берет кредит под 112% годовых, на 312 месяцев, что составляет 26 лет. Более того, в залог он передает банку свою руку и ногу, а также попадает в рабство на 20 лет.

12. В мультфильме не раз поднималась тема смерти. Один только Том за все время умирал 5 раз. Причем серия, когда Тома не пускают в Рай после смерти, пока Джерри не подпишет документ о том, что он прощает кота, стала самой страшной по мнению Мэтта Гроенинга - создателя "Симпсонов" и "Футурамы".

13. Из 114 серий три являлись повторами предыдущих эпизодов, то есть так называемые широкоформатные версии. Они отличались от оригинала стереозвуком, более яркой и сочной картинкой, некоторыми изменениями фона, а также некоторыми вырезанными сценами.

14. В 40-х и 50-х годах XX века премьера каждой серии проходила в кинотеатре перед показом какого-либо полнометражного фильма. Поэтому, чтобы дождаться новой серии мультсериала, пришлось ждать немало времени. Зато сегодня мы можем посмотреть все серии этого классического мультсериала за пару дней.

15. В начале 50-х годов люди еще толком не понимали, как выглядит Земля из космоса, так как первые снимки не столь подробными как хотелось бы, а хорошие и полноценные кадры Земли из космоса появились лишь в 1961 году.

Это я к чему? Да к тому, что в серии "Джерри и золотая рыбка", которая вышла в 1951 году, Том "улетает" прямо в космос и видит нашу планету с огромной высоты. Правда, вместо черного пространства Землю почему-то окружает чистое небо и белые облака.

16. Про расизм мы уже поговорили, но в 2006 году перед культовым мультфильмом встала новая проблема - табакокурение и алкоголизм. Да, в некоторых, а точнее во многих сериях нам показывают как Том (а иногда и Джерри) курит или пьёт.

В 2006 году власти Британии посчитали неприемлемым, что в детских мультфильмах показывают эти вредные привычки главных героев. Поэтому было решено вырезать неугодные моменты. Но таких моментов было настолько много, что проще было и вовсе не транслировать классические серии.

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Метки: анимация   интересно   кино   мультсериал   мультфильм   факты   
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6  комментариев
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8k
Pravednik84 Час назад
Японцы пересняли
Ссылка youtu.be
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134
Александра С 3 минуты назад
Я видеокассеты до дырок засматривала при просмотре этих мультфильмов.
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9k
Zhora 19 минут назад
В 2006 году власти Британии посчитали неприемлемым, что в детских мультфильмах показывают эти вредные привычки главных героев. Поэтому было решено вырезать неугодные моменты.
=========================

Но зато в детские мультфильмы вскоре стали пихать п.и.д.о.р.а.с.о.в. Но это уже совсем другая история...

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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Стало быть, самые мои любимые и классные серии были с 1945 по 1955 года, судя по прорисовке Тома.

Минуточку - классических серий всего-навсего 114? Как это? Это как с "Ну, погоди!", где всего 22 серии, оказывается.
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1k
Лебовски 59 минут назад
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