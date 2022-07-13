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Актриса в красном бикини из культовой киносцены с бассейном: кто она и как сейчас живет?

Актриса в красном бикини из культовой киносцены с бассейном: кто она и как сейчас живет?

Автор:
13 июля 2022 10:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Фиби Кейтс   актриса   интересно   кино   судьба   факты   фильм   фото   
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Знаменитая сцена из американской молодежной комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» (Fast Times at Ridgemont High) стала просто культовой. Прекрасная девушка в красном бикини выходит из бассейна. Навстречу главному герою и его сладким мечтам...

Далеко не всем известно имя этой актрисы начала 1980-х годов. Давайте же узнаем о самой красотке и ее судьбе.

Итак, представляем вашему вниманию несравненную Фиби Кейтс (Phoebe Cates). Американскую актрису и певицу.

К сожалению, саму Фиби по имени и в лицо у нас знают мало. Зато многим знаком будет ее нежный проникновенный голос.

Итак, появилась на свет наша героиня в 1963-м году. В весьма смешанной семье - в ее роду и китайцы, и филиппинцы, и даже русские. Родители и ближайшая родня Фиби работали в киноиндустрии.

Излишне говорить, думаю, что наша Фиби с юных лет мечтала о карьере танцовщицы, певицы или актрисы. И уже в 1980-м году собственной персоной появилась на обложке американского подросткового журнала Seventeen.

В большом кино дебютировала в юные семнадцать лет, снявшись в приключенческой ленте «Рай» (Paradise). Одном из многочисленных клонов нашумевшей «Голубой лагуны». Сюжет тоже - мальчик и девочка волею судьбы остаются одни на лоне восхитительной природы.

Фиби Кейтс, кстати, проникновенно исполнила и главную тему фильма «Рай» - мгновенно ставшую суперхитом на все времена песню Paradise. Как бархатом по ушам!


А вот в молодежной комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» Фиби появилась уже в девятнадцать лет от роду. Так ее и запомнил зритель: выходящей из бассейне в красном бикини и сливающейся с главгероем в страстном поцелуе. С попутной демонстрацией всех необходимых достоинств. :)

Журнал Rolling Stone, кстати, позже назвал сию проникновенную сцену самым мощным моментом с бикини в истории мирового кино. А у самой Фиби позже практически не было фильмов, где б режиссеры не уговаривали ее сняться в купальнике. Что саму Фиби несколько злило.

Впрочем, кинокарьера Фиби дальнейшая все равно не сложилась успешно. Наша обольстительная героиня сыграла в другой молодежной комедии - «Частная школа». Запомнил ее зритель и по роли в сатирическом ужастике «Гремлины» (1984-й год), а также их многочисленных продолжениях.

Не удалась, увы, дальнейшая карьера Фиби и как певицы - более никакие песни ее популярности не завоевали. Увы, одним красивым телом славы в кино и на эстраде не добиться.

«Принцесса Карабу» (1994г.), - одна из последних крупных и известных ролей Фиби:

Сегодня наша героиня уже много лет как счастливо замужем. Ее супруг с 1989-го года - оскароносный Кевин Клайн. У пары двое детей - сын Оуэн и дочь Грета.

Сама Фиби более в кино не снимается - открыла в центре Нью-Йорка собственный бутик Blue Tree (синее дерево). Всем счастлива-довольна. И выглядит вот так.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Фиби Кейтс   актриса   интересно   кино   судьба   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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−119
Thomsen Полчаса назад
<из культовой киносцены с бассейном>

Поднимите руки, кто видел? Спасибо, опустите. Почти никто.
Точно "культовая"?
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15k
Вася 11 минут назад
сказал "А" - говори "Б" !

сказал "А" - говори "Б" !Посмотреть
сказал "А" - говори "Б" !
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1k
pinbalist Полчаса назад
Ну а чего бы видео не приложить. Смотреть с 2:29
Ссылка rutube.ru
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