Актриса в красном бикини из культовой киносцены с бассейном: кто она и как сейчас живет?

К сожалению, саму Фиби по имени и в лицо у нас знают мало. Зато многим знаком будет ее нежный проникновенный голос.

Итак, появилась на свет наша героиня в 1963-м году. В весьма смешанной семье - в ее роду и китайцы, и филиппинцы, и даже русские. Родители и ближайшая родня Фиби работали в киноиндустрии.