Актриса в красном бикини из культовой киносцены с бассейном: кто она и как сейчас живет?

Знаменитая сцена из американской молодежной комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» (Fast Times at Ridgemont High) стала просто культовой. Прекрасная девушка в красном бикини выходит из бассейна. Навстречу главному герою и его сладким мечтам...
Далеко не всем известно имя этой актрисы начала 1980-х годов. Давайте же узнаем о самой красотке и ее судьбе.
Итак, представляем вашему вниманию несравненную Фиби Кейтс (Phoebe Cates). Американскую актрису и певицу.
К сожалению, саму Фиби по имени и в лицо у нас знают мало. Зато многим знаком будет ее нежный проникновенный голос.
Итак, появилась на свет наша героиня в 1963-м году. В весьма смешанной семье - в ее роду и китайцы, и филиппинцы, и даже русские. Родители и ближайшая родня Фиби работали в киноиндустрии.
Излишне говорить, думаю, что наша Фиби с юных лет мечтала о карьере танцовщицы, певицы или актрисы. И уже в 1980-м году собственной персоной появилась на обложке американского подросткового журнала Seventeen.
В большом кино дебютировала в юные семнадцать лет, снявшись в приключенческой ленте «Рай» (Paradise). Одном из многочисленных клонов нашумевшей «Голубой лагуны». Сюжет тоже - мальчик и девочка волею судьбы остаются одни на лоне восхитительной природы.
Фиби Кейтс, кстати, проникновенно исполнила и главную тему фильма «Рай» - мгновенно ставшую суперхитом на все времена песню Paradise. Как бархатом по ушам!
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А вот в молодежной комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» Фиби появилась уже в девятнадцать лет от роду. Так ее и запомнил зритель: выходящей из бассейне в красном бикини и сливающейся с главгероем в страстном поцелуе. С попутной демонстрацией всех необходимых достоинств. :)
Журнал Rolling Stone, кстати, позже назвал сию проникновенную сцену самым мощным моментом с бикини в истории мирового кино. А у самой Фиби позже практически не было фильмов, где б режиссеры не уговаривали ее сняться в купальнике. Что саму Фиби несколько злило.
Впрочем, кинокарьера Фиби дальнейшая все равно не сложилась успешно. Наша обольстительная героиня сыграла в другой молодежной комедии - «Частная школа». Запомнил ее зритель и по роли в сатирическом ужастике «Гремлины» (1984-й год), а также их многочисленных продолжениях.
Не удалась, увы, дальнейшая карьера Фиби и как певицы - более никакие песни ее популярности не завоевали. Увы, одним красивым телом славы в кино и на эстраде не добиться.
«Принцесса Карабу» (1994г.), - одна из последних крупных и известных ролей Фиби:
Сегодня наша героиня уже много лет как счастливо замужем. Ее супруг с 1989-го года - оскароносный Кевин Клайн. У пары двое детей - сын Оуэн и дочь Грета.
Сама Фиби более в кино не снимается - открыла в центре Нью-Йорка собственный бутик Blue Tree (синее дерево). Всем счастлива-довольна. И выглядит вот так.
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АНТИФИШКИ
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Поднимите руки, кто видел? Спасибо, опустите. Почти никто.
Точно "культовая"?