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15 фактов про детский киножурнал "Ералаш"

15 фактов про детский киножурнал "Ералаш"

Автор:
31 августа 2022 11:16
Сообщество : Кино
Метки: дети   ералаш   интересно   кино   познавательно   факты   фильм   фото   
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Ералаш тоже можно отнести к сериалам. За 46 лет вышло 335 выпусков (более 1000 роликов). Ниже я собрал самые интересные факты про этот популярный детский киножурнал.

1. Создать юмористический киножурнал для детей предложила Алла Сурикова. Именно она отправила письмо с просьбой в ЦК КПСС. Название было выбрано "Фитилёк", мол, этакий детский "Фитиль".

2. Основателями киножурнала стали Александр Хмелик и Борис Грачевский.

3. В 2013 году Сурикова и Грачевский рассказали на ТВ, как на самом деле появилось название "Ералаш". Его придумала дочь Александра Хмелика - Мария. А до этого существовала легенда, что название было взято из письма советской школьницы, когда был брошен клич на "самое лучшее название" для детского киножурнала.

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4. Изначально премьерные выпуски "Ералаша" демонстрировались перед киносеансами.

5. К моменту распада СССР киножурнал полностью стал телевизионным.

6. В 1991 года режиссер "Ералаша" Исаак Магитон снял фильм "Пять похищенных монахов", в котором звучала музыка из "Ералаша" и снимались дети, успевшие сняться в "Ералаше". Но фильм не показывали по телевидению и в кинотеатрах, так как Магитон ушел из киножурнала, а прокат начал разваливаться.


7. Анимация в заставке менялась 4 раза.


8. С 1974 по 1996 год песня в заставке звучала в исполнении Елены Камбуровой. Затем эту песню исполнил ансамбль "Непоседы" (Сергей Лазарев в частности). Но аранжировку "Непосед" несколько раз меняли.

9. Названия некоторых сюжетов в "Ералаше" повторяются. Например, «Самый умный» в 1981 и 2019 годах, «Зараза» в 1986 и 2006 годах.

10. Сценарий некоторых сюжетов также повторяется, например, «Ура, ура!» (1975) и «Цепная реакция» (2019), «Хочу в кино!» (1979) и «Снимите меня!» (2008), «Венецианский мавр из 6 „А“» (1987) и «Отелло. RU» (2009).

11. Некоторые сюжеты взяты из "Фитиля". Например, «Плоды просвещения» (Фитиль, 1989) и «Ду ю спик инглиш?» (Ералаш, 2005), «Петенька» (Фитиль, 1965) и «Успокойся» (Ералаш, 2020).

12. Сюжет "40 чертей и одна зелёная муха" изначально был короткометражным фильмом. Но получился слишком короткий хронометраж, а потому его включили в один из выпусков.

13. В одном из сюжетов с названием «Вот смеху-то будет!..» (1982) дети вызывают пожарную команду по адресу: улица Садовая, дом 302, квартира 50. А сегодня всем известно, что именно по этому адресу располагалась "Нехорошая квартирка", в которой жили Воланд со свитой. Как мы помним, потом в этой квартире по сюжету из "Мастера и Маргариты" был пожар.


14. Одним из популярных персонажей в "Ералаше" выступает Витя Кипятков (он же Вова). В одном из выпусков повзрослевшего Кипяткова сыграл Леонид Ярмольник.


15. В марте 2018 года в выпуске ток-шоу «Привет, Андрей!» актер Станислав Садальский, который снимался как в "раннем" "Ералаше", так и в позднем, сказал, что дети, с которыми он снимался раньше, были намного талантливее нынешних. Также он прямо намекнул, что дети стали набираться "по блату".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дети   ералаш   интересно   кино   познавательно   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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−53
Thomsen 40 минут назад
Ложка дёгтя: месяц назад бывшего режиссёра Ералаша Белостоцкого приговорили к 14 г. колонии за педофилию.
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pynh 17 минут назад
что дети стали набираться "по блату"

ага, через постель, как в халивуде
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