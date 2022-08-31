15 фактов про детский киножурнал "Ералаш"

8. С 1974 по 1996 год песня в заставке звучала в исполнении Елены Камбуровой. Затем эту песню исполнил ансамбль "Непоседы" (Сергей Лазарев в частности). Но аранжировку "Непосед" несколько раз меняли.

9. Названия некоторых сюжетов в "Ералаше" повторяются. Например, «Самый умный» в 1981 и 2019 годах, «Зараза» в 1986 и 2006 годах.

10. Сценарий некоторых сюжетов также повторяется, например, «Ура, ура!» (1975) и «Цепная реакция» (2019), «Хочу в кино!» (1979) и «Снимите меня!» (2008), «Венецианский мавр из 6 „А“» (1987) и «Отелло. RU» (2009).

11. Некоторые сюжеты взяты из "Фитиля". Например, «Плоды просвещения» (Фитиль, 1989) и «Ду ю спик инглиш?» (Ералаш, 2005), «Петенька» (Фитиль, 1965) и «Успокойся» (Ералаш, 2020).

12. Сюжет "40 чертей и одна зелёная муха" изначально был короткометражным фильмом. Но получился слишком короткий хронометраж, а потому его включили в один из выпусков.