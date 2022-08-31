15 фактов про детский киножурнал "Ералаш"

Ералаш тоже можно отнести к сериалам. За 46 лет вышло 335 выпусков (более 1000 роликов). Ниже я собрал самые интересные факты про этот популярный детский киножурнал.
1. Создать юмористический киножурнал для детей предложила Алла Сурикова. Именно она отправила письмо с просьбой в ЦК КПСС. Название было выбрано "Фитилёк", мол, этакий детский "Фитиль".
2. Основателями киножурнала стали Александр Хмелик и Борис Грачевский.
3. В 2013 году Сурикова и Грачевский рассказали на ТВ, как на самом деле появилось название "Ералаш". Его придумала дочь Александра Хмелика - Мария. А до этого существовала легенда, что название было взято из письма советской школьницы, когда был брошен клич на "самое лучшее название" для детского киножурнала.
4. Изначально премьерные выпуски "Ералаша" демонстрировались перед киносеансами.
5. К моменту распада СССР киножурнал полностью стал телевизионным.
6. В 1991 года режиссер "Ералаша" Исаак Магитон снял фильм "Пять похищенных монахов", в котором звучала музыка из "Ералаша" и снимались дети, успевшие сняться в "Ералаше". Но фильм не показывали по телевидению и в кинотеатрах, так как Магитон ушел из киножурнала, а прокат начал разваливаться.
7. Анимация в заставке менялась 4 раза.
8. С 1974 по 1996 год песня в заставке звучала в исполнении Елены Камбуровой. Затем эту песню исполнил ансамбль "Непоседы" (Сергей Лазарев в частности). Но аранжировку "Непосед" несколько раз меняли.
9. Названия некоторых сюжетов в "Ералаше" повторяются. Например, «Самый умный» в 1981 и 2019 годах, «Зараза» в 1986 и 2006 годах.
10. Сценарий некоторых сюжетов также повторяется, например, «Ура, ура!» (1975) и «Цепная реакция» (2019), «Хочу в кино!» (1979) и «Снимите меня!» (2008), «Венецианский мавр из 6 „А“» (1987) и «Отелло. RU» (2009).
11. Некоторые сюжеты взяты из "Фитиля". Например, «Плоды просвещения» (Фитиль, 1989) и «Ду ю спик инглиш?» (Ералаш, 2005), «Петенька» (Фитиль, 1965) и «Успокойся» (Ералаш, 2020).
12. Сюжет "40 чертей и одна зелёная муха" изначально был короткометражным фильмом. Но получился слишком короткий хронометраж, а потому его включили в один из выпусков.
13. В одном из сюжетов с названием «Вот смеху-то будет!..» (1982) дети вызывают пожарную команду по адресу: улица Садовая, дом 302, квартира 50. А сегодня всем известно, что именно по этому адресу располагалась "Нехорошая квартирка", в которой жили Воланд со свитой. Как мы помним, потом в этой квартире по сюжету из "Мастера и Маргариты" был пожар.
14. Одним из популярных персонажей в "Ералаше" выступает Витя Кипятков (он же Вова). В одном из выпусков повзрослевшего Кипяткова сыграл Леонид Ярмольник.
15. В марте 2018 года в выпуске ток-шоу «Привет, Андрей!» актер Станислав Садальский, который снимался как в "раннем" "Ералаше", так и в позднем, сказал, что дети, с которыми он снимался раньше, были намного талантливее нынешних. Также он прямо намекнул, что дети стали набираться "по блату".
Источник:
АНТИФИШКИ
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ага, через постель, как в халивуде