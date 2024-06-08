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10 деталей из мультфильмов Pixar, доказывающих, что все их истории взаимосвязаны

10 деталей из мультфильмов Pixar, доказывающих, что все их истории взаимосвязаны

Автор:
08 июня 2024 09:13
Сообщество : Кино
Метки: pixar   взаимосвязь   детали   интересно   мультфильм   факты   фото   
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Мультфильмы студии Pixar — это очень продуманные творения, чьи авторы максимально внимательно относятся к деталям. За 26 лет существования студии было выпущено всего 27 полнометражных мультфильма, из которых 18 — оригинальные (то есть не являющиеся продолжением других).

Все эти 18 разных анимированных миров объединены тонкой, но заметной ниточкой фирменных пиксаровских отсылок. Или самоотсылок. Многие зрители не знают, что персонажи разных мультфильмов неожиданным и хитрым образом мельком появляются в совершенно других историях, тем самым объединяя мультфильмы Pixar в единый мир.

×

Это же Марлин из «В поисках Немо»!

И в этой отсылке есть любопытная особенность, ведь на момент появления «Корпорации монстров» (2001) на экранах «В поисках Немо» (2003) ещё не вышел. Таким образом создатели остроумно намекнули на свой следующий проект, хотя все поняли это уже после.

И это не последнее подобное предвосхищение персонажей новых историй в мультиках студии.

Вид из аквариума, где оказался сам Немо. Да там же Базз Лайтер из «Истории игрушек»!

Как и в случае с игрушечной рыбкой в «Корпорации монстров», мультфильм «Вверх» вышел спустя 3 года после «Рататуя». Ещё одна отсылка из будущего.

Во-первых это знаменитый пиксаровский мяч, который можно увидеть во многих мультфильмах студии. А во-вторых, в левом нижнем углу лежит Лотсо — главный антагонист третьей части «Истории игрушек».

Кстати, опять же, «История игрушек 3: Большой побег» (2010), где впервые появился Лотсо, вышла уже после «Вверх» (2009).

Разумеется, это отсылка к второму полнометражному мультфильму Pixar «Приключения Флика» (1998).

Плакат на стене справа — можно заметить, что персонажи на нём выполнены в «мёртвой» стилистике.

Да, «Тачки» (2006) вышли через два года после «Суперсемейки» (2004).

На столе у ведьмы стоит грузовик «Планета Пиццы», который, как и мяч, является так называемым пасхальным объектом и появляется почти во всех мультфильмах студии. А на кадре справа мы видим резьбу на пне, которая, очевидно, является изображением Салли из «Корпорации монстров».

Злодейский подросток Сид Филлипс из первой части «Истории игрушек» и весёлый уборщик мусора из третьей части — один и тот же персонаж.


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Метки: pixar   взаимосвязь   детали   интересно   мультфильм   факты   фото   
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1  комментарий
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Александр Полчаса назад
Ничего удивительного. Когда есть база данных с готовыми моделями (а рисуются они сильно ДО выхода картин и во многих вариантах) - проще подгрузить готовую, чем создавать с нуля ради секунды экранного времени. Это называется "пресет".
Да подобным даже компания Дисней занималась в рисованных мультфильмах))) Только они брали трафареты движения, а вот раскрашивали под задачу)))
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Miralanim
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