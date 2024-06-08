10 деталей из мультфильмов Pixar, доказывающих, что все их истории взаимосвязаны

Мультфильмы студии Pixar — это очень продуманные творения, чьи авторы максимально внимательно относятся к деталям. За 26 лет существования студии было выпущено всего 27 полнометражных мультфильма, из которых 18 — оригинальные (то есть не являющиеся продолжением других).
Все эти 18 разных анимированных миров объединены тонкой, но заметной ниточкой фирменных пиксаровских отсылок. Или самоотсылок. Многие зрители не знают, что персонажи разных мультфильмов неожиданным и хитрым образом мельком появляются в совершенно других историях, тем самым объединяя мультфильмы Pixar в единый мир.
Это же Марлин из «В поисках Немо»!
И в этой отсылке есть любопытная особенность, ведь на момент появления «Корпорации монстров» (2001) на экранах «В поисках Немо» (2003) ещё не вышел. Таким образом создатели остроумно намекнули на свой следующий проект, хотя все поняли это уже после.
И это не последнее подобное предвосхищение персонажей новых историй в мультиках студии.
Вид из аквариума, где оказался сам Немо. Да там же Базз Лайтер из «Истории игрушек»!
В «Истории игрушек 3» показано, на каких батарейках работает Базз Лайтер. И их производитель нам знаком!
Когда робот ВАЛЛ-И сделал из мусора копию Евы, он использовал знакомую всем лампу — символ студии Pixar
В мультфильме «Рататуй» крысу Реми пугает пёс, показанный только в виде тени, которая очень кого-то напоминает
Как и в случае с игрушечной рыбкой в «Корпорации монстров», мультфильм «Вверх» вышел спустя 3 года после «Рататуя». Ещё одна отсылка из будущего.
Когда домик Карла Фредриксена из «Вверх» взлетает, нам показывают комнату девочки, где можно заметить две отсылки
Во-первых это знаменитый пиксаровский мяч, который можно увидеть во многих мультфильмах студии. А во-вторых, в левом нижнем углу лежит Лотсо — главный антагонист третьей части «Истории игрушек».
Кстати, опять же, «История игрушек 3: Большой побег» (2010), где впервые появился Лотсо, вышла уже после «Вверх» (2009).
Разумеется, это отсылка к второму полнометражному мультфильму Pixar «Приключения Флика» (1998).
Плакат на стене справа — можно заметить, что персонажи на нём выполнены в «мёртвой» стилистике.
Да, «Тачки» (2006) вышли через два года после «Суперсемейки» (2004).
На столе у ведьмы стоит грузовик «Планета Пиццы», который, как и мяч, является так называемым пасхальным объектом и появляется почти во всех мультфильмах студии. А на кадре справа мы видим резьбу на пне, которая, очевидно, является изображением Салли из «Корпорации монстров».
Злодейский подросток Сид Филлипс из первой части «Истории игрушек» и весёлый уборщик мусора из третьей части — один и тот же персонаж.
Источник:
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Да подобным даже компания Дисней занималась в рисованных мультфильмах))) Только они брали трафареты движения, а вот раскрашивали под задачу)))