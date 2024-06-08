10 деталей из мультфильмов Pixar, доказывающих, что все их истории взаимосвязаны

Это же Марлин из «В поисках Немо»!

И в этой отсылке есть любопытная особенность, ведь на момент появления «Корпорации монстров» (2001) на экранах «В поисках Немо» (2003) ещё не вышел. Таким образом создатели остроумно намекнули на свой следующий проект, хотя все поняли это уже после.

И это не последнее подобное предвосхищение персонажей новых историй в мультиках студии.