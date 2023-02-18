17 занимательных изображений любопытных редкостей

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Мы всегда встречаем много необычного, когда путешествуем по новым местам. И жизнь каждый день продолжает нам доказывать, что всегда есть что-то поразительное, чем можно восхищаться. В этом посте вы увидите удивительные вещи и интересные события.
Струнный квартет выступает перед аудиторией из 2292 растений, на открытии барселонского Большого театра Лисеу, 22 июня 2020 года
Оригинальный средневековый циферблат часов собора Уэллса, созданный примерно в 1325 году, когда церковная догма все еще утверждала, что Земля находится в центре Вселенной, а Солнце (внешнее кольцо) и Луна (внутреннее кольцо) вращаются вокруг нас
В Шаньдуне, Китай, фермер с психическим расстройством построил 7-этажное здание своими руками с целью, чтобы два его брата переехали жить к нему, несмотря на то, что жители деревни неоднократно говорили ему, что оба его брата давно умерли
Мост из живого корня в Мегхалае, Индия. Люди используют традиционные племенные знания, чтобы корни индийского каучукового дерева росли поперек русла ручья. Мост может выдержать нагрузку в 50 человек
Полиция Филадельфии смазывает уличный столб маслом, чтобы гуляки не могли взобраться на него после Суперкубка
Более 10 000 лет назад женщина или молодой человек совершили два путешествия, по крайней мере одно с малышом. Следы сохранились в современном национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, протяженностью 1,5 км, состоящие из 400 человеческих отпечатков
"Пульс" - это чудесная художественная инсталляция венесуэльской художницы Клаудии Буэно. Это произведение искусства состоит из 60 стеклянных панелей с подсветкой, которые содержат бесчисленные, тщательно переплетенные, и наложенные рисунки белых лини
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