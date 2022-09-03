Провал ради денег: неудачные замены актёров в фильмах и сериалах, негативно встреченные зрителями

Случаи, когда полюбившиеся актёры по разным причинам уходят из фильмов или сериалов, не редкость. Тогда перед режиссёрами, желающими состричь побольше денег, встаёт сложная задача – рискнуть и заменить актёра так, чтобы не вызывать зрительский гнев.
Как показывает практика, удаётся это далеко не часто, ведь новых героев всегда будут сравнивать со старыми из ностальгических чувств. И вот лишь несколько примеров.
И начнём с Вивьен Ли – главной звезды «Унесённых ветром», вышедших в 1939 году. В 1994 году было принято решение о съёмках продолжения под названием «Скарлетт», на роль в котором взяли Джоанн Уолли.
Понятно, что Ли уже не смогла сняться, так как скончалась в 1967 году, однако зрители не приняли замену, поскольку актриса их ничем не зацепила.
Несмотря на то, что Роберт Патрик шикарно исполнил роль Т-1000, его появление в «Секретных материалах» не особо оценили. Создатели подчеркнули, что он будет играть просто нового персонажа, но никак не заменит привычного Малдера от Духовны.
Тем не менее, масштабный провал это не предотвратило.
Питер Уэллер удачно вписался в первые два фильма «Робокоп», ведь в его исполнении киборг выглядел жёстким и крутым. Однако от участия в продолжении он отказался, желая проявить себя и в других проектах.
Именно поэтому его место занял Джон Бёрк, который показался зрителям деревянным, а посему не смог завоевать их любовь.
Поклонники сериала «Офис» наверняка любят и помнят неуклюжего шефа в исполнении Стива Карелла. Однако в конце 7-го сезона актёр решил покинуть проект и посвятить себя семье. Тогда на его место взяли Джеймса Спейдера, сыгравшего нового босса – Роберта Калифорнию.
Такую утрату зрители уже не простили, так что вскоре после ухода Карелла сериал и вовсе пришлось свернуть.
Вероятно, многие согласятся, что франшиза «Мумия» и вовсе не нуждалась в третьей части, не говоря уже о замене милой Рэйчел Вайс на суровую Марию Белло. Уж слишком последняя показалась холодной, чем добавила дёгтя и в и без того бессмысленный безумный аттракцион.
Линда Хэмилтон шикарно сыграла суровую Сару Коннор в первых двух частях «Терминатора», на которых и стоило остановить этот бессмысленный конвейер. Ведь когда в «Генезис» к кривляющемуся Арни добавили якобы такую же сильную Эмилию Кларк, зрители справедливо разнесли фильм в пух и прах.
Астерикс в исполнении Кристиана Клавье вышел притягательным и располагающим к себе, а главное, он умел отлично веселить. Кловис Корнийяк, появившийся в «Астериксе на Олимпийских играх» не смог так расположить к себе, поскольку его игра больше напоминала кривляния. Так что мало просто нацепить усы на другого актёра, чтобы подмену проигнорировали.
Не будем касаться игры Кристиана Бейла и Роберта Паттинсона в фильмах о «Бэтмене», поскольку это редкий случай, когда актёрам удалось показать двух разных супергероев. Обратимся к старым картинам, где по началу зрителя радовал Вэл Килмер, которому быстро наскучила эта роль.
На его место решили взять харизматичного Джорджа Клуни. Вот только здесь его игра никого не впечатлила. В общем, как и весь фильм «Бэтмен и Робин», собравший на IMDb рейтинг в 3,7 баллов.
А какие замены актёров или персонажей в фильмах или сериалах показались вам неуместными?
Источник:
АНТИФИШКИ
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