Провал ради денег: неудачные замены актёров в фильмах и сериалах, негативно встреченные зрителями

Как показывает практика, удаётся это далеко не часто, ведь новых героев всегда будут сравнивать со старыми из ностальгических чувств. И вот лишь несколько примеров.

И начнём с Вивьен Ли – главной звезды «Унесённых ветром», вышедших в 1939 году. В 1994 году было принято решение о съёмках продолжения под названием «Скарлетт», на роль в котором взяли Джоанн Уолли.