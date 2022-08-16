И никакой рекламы: вещи из кино, которые вызвали ажиотаж зрителей и обрели популярность

FISHKINET
Популярные мифы о цифровой безопасности Популярные мифы о цифровой безопасности 14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку 14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую... Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя В Нальчике инспектор ПДН избила обидчиков своих детей В Нальчике инспектор ПДН избила обидчиков своих детей Здоровья мужикам: в Каменске-Уральском автомобилистка на «зебре» сбила двух человек Здоровья мужикам: в Каменске-Уральском автомобилистка на «зебре»... 35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом» 35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим... Самые смешные мемы. Выпуск № 21 Самые смешные мемы. Выпуск № 21 "Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в рижском порту "Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в... Одни дома: трагичная история братьев-затворников из Гарлема Одни дома: трагичная история братьев-затворников из Гарлема Культурные люди, которые не привыкли отказывать в помощи Культурные люди, которые не привыкли отказывать в помощи Случилось страшное..."Модный приговор" и "Давай поженимся" попали под санкции Случилось страшное..."Модный приговор" и "Давай поженимся" попали... Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации вооружённых сил России Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации вооружённых сил России Из спального мешка и старых пледов: крутые и дешевые вещи, которые умельцы переделали своими руками Из спального мешка и старых пледов: крутые и дешевые вещи, которые... Маленькие архитектурные шедевры Маленькие архитектурные шедевры Кот жадно грызёт свежий огурец Кот жадно грызёт свежий огурец 15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока 15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17 сюрреалистических фотографий от португальца Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17... Посетители контактного зоопарка спасли сотрудницу от аллигатора Посетители контактного зоопарка спасли сотрудницу от аллигатора 15 удивительных примеров, что инфраструктуру можно гармонично вписать в природный мир 15 удивительных примеров, что инфраструктуру можно гармонично...
И никакой рекламы: вещи из кино, которые вызвали ажиотаж зрителей и обрели популярность

И никакой рекламы: вещи из кино, которые вызвали ажиотаж зрителей и обрели популярность

Автор:
16 августа 2022 23:06
Метки: Вещи   Популярность   вещи из кино   зрители   кино   потребители   сериалы   
1076
10

Кино уже давно стало двигателем людских предпочтений. Увидев что-либо на экране, зритель превращается в потребителя, желающего приобрести в реальности ту или иную вещь. Как правило, это происходит из-за скрытой рекламы, однако бывает, когда маркетинговые уловки оказываются не причём.

Как, например, произошло с куклой в виде малыша Йоды из сериала «Мандалорец». После его выхода на экраны, зритель умилялся маленьким существом, поэтому компания игрушек Hasbro тут же решила поймать удачу за хвост.

×
×

И не прогадала, ведь отбоя от покупателей не было отбоя. Да и продажи фирмы выросли аж на 70%. И это при том, что сам по себе Йода существует уже ни один десяток лет.

В 2019 году всем известный режиссер Гай Ричи решил порадовать зрителей картиной «Джентльмены». Помимо сюжета, зрители оценили работу художника по костюмам, которому предстояло одеть героев в британском стиле, но в зависимости от его проявлений.

Правда, ни один образ не вызвал такого восторга, как героя Колина Фаррелла с его спортивным костюмом в клетку. Модные интернет-журналы тут же начали учить читателей, как одеться похожим образом. Вот только оказалось, что костюмы шились специально под заказ, а значит, найти и приобрести их невозможно.


Вернее сказать, было невозможно, пока Lonsdale не запустила в широкое производство линейку одежды под названием «спортивный костюм для джентльмена».

Многие зрители остались в восторге от «Игры в Кальмара». Одной из самых запоминающихся сцен стала та, где герои вырезали фигурки из конфеты Дальгона. Соцсети тут же заполнили ролики, где пользователи пытались повторить манипуляции с этим лакомством.

Самое интересное, что созданием конфет занималась корейская кондитерская Segyero Dalgona, которая до выхода сериала испытывала далеко не лучшие времена. Однако позже продажи Дальгона выросли в несколько раз, а покупатели были готовы стоять в очереди по несколько часов, чтобы приобрести те самые лакомства.

Кепки-восьмиклинки существуют уже давно, однако относительно недавно к ним вновь вернулся бешеный интерес, который продолжает сохраняться. Всему виной сериал «Острые козырьки», спровоцировавший возрождение классической мужской одежды.

Чем популярнее становился проект, тем активнее росло количество запросов по ключевым словам «Стиль Шелби». А в 2016 году с выходом третьего сезона продажа «шапок газетчика» выросли на 83%.

Ну и бонусом затронем тему заимствования женских имён из фильмов.  Например, с 2002 года в мире заметно увеличилось число Гермион, хотя до выхода «Гарри Поттера» немногие могли похвастаться таким именем. А вот имени Кхалиси из «Игры престолов» вовсе не существовало до 2011 года.

Примерно та же ситуация с именем Китнисс из «Голодных игр». До 2012 его не существовало.

 А какие вещи или имена, известные вам, приобрели особую популярность после выхода определённого фильма или сериала?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Вещи   Популярность   вещи из кино   зрители   кино   потребители   сериалы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51538



Другие посты автора
Популярное
Что бывает, когда животные просят помощи у людей
Что бывает, когда животные просят помощи у людей
Незатейливый смысл: названия музыкальных групп с курьезным или забавным переводом
Незатейливый смысл: названия музыкальных групп с курьезным или забавным переводом
Набирающие популярность
В Ачинске подростки угнали каток и протаранили им ларёк
В Ачинске подростки угнали каток и протаранили им ларёк
«Даже не подозревали, что можем быть обмануты»: работяг из “Мосводоканала” отправили восстанавливать Донбасс и не выплатили зарплату
«Даже не подозревали, что можем быть обмануты»: работяг из “Мосводоканала” отправили...
Популярные мифы о цифровой безопасности
Популярные мифы о цифровой безопасности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#аварии#история#подборка#забавно#автомир#Еда#сарказм#авария дня
#Юмор#интересно#дтп#в мире#автомобили#Прошлое#познавательно#картинки#Россия#кино
#животные#факты#авто аварии#интересное#позитив#улыбнуло#природа#новости#маразм#люди
Популярные мифы о цифровой безопасности Популярные мифы о цифровой безопасности Самые интересные зарубежные сериалы: топ 50 Самые интересные зарубежные сериалы: топ 50 25 шикарных сериалов, которые безнадежно испортились со временем 25 шикарных сериалов, которые безнадежно испортились со временем Полное разочарований кино: как распознать халтуру, не потратив впустую своё время Полное разочарований кино: как распознать халтуру, не потратив впустую своё время Вы могли этого не знать: 15 интересных фактов о сериалах Вы могли этого не знать: 15 интересных фактов о сериалах 20 сюжетных приёмов, которые бесят зрителей в фильмах 20 сюжетных приёмов, которые бесят зрителей в фильмах

На что жалуетесь?

Вернуться