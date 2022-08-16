И никакой рекламы: вещи из кино, которые вызвали ажиотаж зрителей и обрели популярность

Правда, ни один образ не вызвал такого восторга, как героя Колина Фаррелла с его спортивным костюмом в клетку. Модные интернет-журналы тут же начали учить читателей, как одеться похожим образом. Вот только оказалось, что костюмы шились специально под заказ, а значит, найти и приобрести их невозможно.

Вернее сказать, было невозможно, пока Lonsdale не запустила в широкое производство линейку одежды под названием «спортивный костюм для джентльмена».