И никакой рекламы: вещи из кино, которые вызвали ажиотаж зрителей и обрели популярность

Кино уже давно стало двигателем людских предпочтений. Увидев что-либо на экране, зритель превращается в потребителя, желающего приобрести в реальности ту или иную вещь. Как правило, это происходит из-за скрытой рекламы, однако бывает, когда маркетинговые уловки оказываются не причём.
Как, например, произошло с куклой в виде малыша Йоды из сериала «Мандалорец». После его выхода на экраны, зритель умилялся маленьким существом, поэтому компания игрушек Hasbro тут же решила поймать удачу за хвост.
И не прогадала, ведь отбоя от покупателей не было отбоя. Да и продажи фирмы выросли аж на 70%. И это при том, что сам по себе Йода существует уже ни один десяток лет.
В 2019 году всем известный режиссер Гай Ричи решил порадовать зрителей картиной «Джентльмены». Помимо сюжета, зрители оценили работу художника по костюмам, которому предстояло одеть героев в британском стиле, но в зависимости от его проявлений.
Правда, ни один образ не вызвал такого восторга, как героя Колина Фаррелла с его спортивным костюмом в клетку. Модные интернет-журналы тут же начали учить читателей, как одеться похожим образом. Вот только оказалось, что костюмы шились специально под заказ, а значит, найти и приобрести их невозможно.
Вернее сказать, было невозможно, пока Lonsdale не запустила в широкое производство линейку одежды под названием «спортивный костюм для джентльмена».
Многие зрители остались в восторге от «Игры в Кальмара». Одной из самых запоминающихся сцен стала та, где герои вырезали фигурки из конфеты Дальгона. Соцсети тут же заполнили ролики, где пользователи пытались повторить манипуляции с этим лакомством.
Самое интересное, что созданием конфет занималась корейская кондитерская Segyero Dalgona, которая до выхода сериала испытывала далеко не лучшие времена. Однако позже продажи Дальгона выросли в несколько раз, а покупатели были готовы стоять в очереди по несколько часов, чтобы приобрести те самые лакомства.
Кепки-восьмиклинки существуют уже давно, однако относительно недавно к ним вновь вернулся бешеный интерес, который продолжает сохраняться. Всему виной сериал «Острые козырьки», спровоцировавший возрождение классической мужской одежды.
Чем популярнее становился проект, тем активнее росло количество запросов по ключевым словам «Стиль Шелби». А в 2016 году с выходом третьего сезона продажа «шапок газетчика» выросли на 83%.
Ну и бонусом затронем тему заимствования женских имён из фильмов. Например, с 2002 года в мире заметно увеличилось число Гермион, хотя до выхода «Гарри Поттера» немногие могли похвастаться таким именем. А вот имени Кхалиси из «Игры престолов» вовсе не существовало до 2011 года.
Примерно та же ситуация с именем Китнисс из «Голодных игр». До 2012 его не существовало.
А какие вещи или имена, известные вам, приобрели особую популярность после выхода определённого фильма или сериала?
Источник:
АНТИФИШКИ
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