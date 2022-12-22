Успеху вопреки: почему актёры «Бригады» так не любят говорить о своих ролях

Правда, продюсер Анатолий Сивушов видел всё это по-другому. По его словам, съёмки сериала проходили под лозунгом: «Мафия глазами матери и жены». Мол, создатели хотели показать бандитскую жизнь через призму их близких, и что жить как Белый и его друзья – нельзя.

Режиссер и вовсе пытался убедить, что это кино о любви, где показана история героя и его жены в течение 10 лет. Вот только «Бригаду» сложно назвать мелодрамой, когда криминальный сюжет двигает все основные события.