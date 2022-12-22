Успеху вопреки: почему актёры «Бригады» так не любят говорить о своих ролях

20 лет назад на экраны вышел культовый сериал «Бригада», сюжет которого известен даже тем, кто никогда его не смотрел. Нужен ли он был российскому зрителю? Споры на этот счёт не утихают до сих пор, а большинство актёров не любят о нём вспоминать. Чем же он заслужил такую репутацию?
Работа над «гангстерской сагой» (так сериал называли сами продюсеры) длилась около двух лет, а выход пришёлся как раз тогда, когда память о бандитских временах ещё была жива. Поэтому неудивительно, что многие окрестили «Бригаду» «памятником эпохе 90-х».
Хотя режиссер Алексей Сидоров заявлял, что черпал вдохновение из «Крестного отца», «Лица со шрамом» и «Однажды в Америке». С момента выхода сериала споры вокруг него не утихали. Чаще всего создателей обвиняли в романтизации преступного мира и пропаганде получения прибыли незаконным путём.
Правда, продюсер Анатолий Сивушов видел всё это по-другому. По его словам, съёмки сериала проходили под лозунгом: «Мафия глазами матери и жены». Мол, создатели хотели показать бандитскую жизнь через призму их близких, и что жить как Белый и его друзья – нельзя.
Режиссер и вовсе пытался убедить, что это кино о любви, где показана история героя и его жены в течение 10 лет. Вот только «Бригаду» сложно назвать мелодрамой, когда криминальный сюжет двигает все основные события.
Главные герои выглядели довольно убедительно, из-за чего представители криминального мира примеряли на себя их амплуа. Так, в Саше Белом увидели лидера орехово-медведковской ОПГ Сильвестра, поскольку он также занимался рэкетом в 80-х, а после инсценировал свою смерть.
Ходят слухи, что съёмки финансировали сами «братки». Создатели же утверждают, что консультировали как с милицией, так и с представителями криминала, однако денег у них никто не брал. Что же до актёров, то, несмотря на полученную сумасшедшую популярность, Дюжев, Вдовиченков и Безруков боялись, что за ними будет тянуться этот бандитский шлейф.
Исключением стал лишь Майков, который после «Бригады» не страдал от избытка предлагаемых ролей, а после и вовсе заявил, что сериал – преступление перед родиной, в котором он принял участие. Прошёлся он и по Безрукову, сыгравшему после Белого Иисуса Христа, заявив, что сам на такое не пошёл бы. По мнению актёра, привлекательные образы бандитов привели к тому, что многие мальчишки мечтали стать такими.
Разумеется, продюсеры принялись оправдываться, а Вдовиченко расценил эти слова, как попытку привлечь к своей персоне внимание. Вот только никто из них с особой любовь не вспоминает эти роли. Сам он вместе с актрисой Екатериной Гусевой несколько лет отказывался отвечать на вопросы о «Бригаде». Безруков заявил, что хочет забыть, как страшный сон, съёмки в этом «грязном кино».
В стороне всегда оставался лишь Алексей Панин. Несмотря на то, что к нему прилипло это злодейское амплуа, он воспринимал это с полным безразличием.
Кто бы и что не говорил о «Бригаде», сложно отрицать его бешеную популярность. Вот только заслужил ли он это? Может Майков прав? Или всё-таки это проблема людей, неверно воспринявших главную мысль сериала?
Источник:
- 15 коротких фактов о сериале "Бригада"
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Считаю Жмурки лучшей российской (не советской) криминальной комедией.
И да, сериал этот вышел в конце моего студенчества, тогда он мне понравился. А сейчас вызывает рвотный рефлекс.
Ну это естественно, потому что убого сыграли... Скорее всего, снимался на скорую руку и никто особо не парился над сценами.
"Хотя режиссер Алексей Сидоров заявлял, что черпал вдохновение из «Крестного отца», «Лица со шрамом» и «Однажды в Америке»."
Вдохновение там близко не валялось, ни у сценариста, ни у режиссёра, ни у актёров..
- Ну есть ещё фильм "Бригада".
- О, а это про что?
- Строительные работы у Панина на даче.