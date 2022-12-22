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Успеху вопреки: почему актёры «Бригады» так не любят говорить о своих ролях

Успеху вопреки: почему актёры «Бригады» так не любят говорить о своих ролях

Автор:
22 декабря 2022 22:34
Сообщество : Кино
Метки: 90-е   Cергей Безруков   Бригада   Павел Майков   бандитизм   кино   сериалы   
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20 лет назад на экраны вышел культовый сериал «Бригада», сюжет которого известен даже тем, кто никогда его не смотрел. Нужен ли он был российскому зрителю? Споры на этот счёт не утихают до сих пор, а большинство актёров не любят о нём вспоминать. Чем же он заслужил такую репутацию?

Работа над «гангстерской сагой» (так сериал называли сами продюсеры) длилась около двух лет, а выход пришёлся как раз тогда, когда память о бандитских временах ещё была жива. Поэтому неудивительно, что многие окрестили «Бригаду» «памятником эпохе 90-х».

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Хотя режиссер Алексей Сидоров заявлял, что черпал вдохновение из «Крестного отца», «Лица со шрамом» и «Однажды в Америке». С момента выхода сериала споры вокруг него не утихали. Чаще всего создателей обвиняли в романтизации преступного мира и пропаганде получения прибыли незаконным путём.

Правда, продюсер Анатолий Сивушов видел всё это по-другому. По его словам, съёмки сериала проходили под лозунгом: «Мафия глазами матери и жены». Мол, создатели хотели показать бандитскую жизнь через призму их близких, и что жить как Белый и его друзья – нельзя.


Режиссер и вовсе пытался убедить, что это кино о любви, где показана история героя и его жены в течение 10 лет. Вот только «Бригаду» сложно назвать мелодрамой, когда криминальный сюжет двигает все основные события.

Главные герои выглядели довольно убедительно, из-за чего представители криминального мира примеряли на себя их амплуа. Так, в Саше Белом увидели лидера орехово-медведковской ОПГ Сильвестра, поскольку он также занимался рэкетом в 80-х, а после инсценировал свою смерть.

Ходят слухи, что съёмки финансировали сами «братки». Создатели же утверждают, что консультировали как с милицией, так и с представителями криминала, однако денег у них никто не брал.  Что же до актёров, то, несмотря на полученную сумасшедшую популярность, Дюжев, Вдовиченков и Безруков боялись, что за ними будет тянуться этот бандитский шлейф.

Исключением стал лишь Майков, который после «Бригады» не страдал от избытка предлагаемых ролей, а после и вовсе заявил, что сериал – преступление перед родиной, в котором он принял участие. Прошёлся он и по Безрукову, сыгравшему после Белого Иисуса Христа, заявив, что сам на такое не пошёл бы. По мнению актёра, привлекательные образы бандитов привели к тому, что многие мальчишки мечтали стать такими.

Разумеется, продюсеры принялись оправдываться, а Вдовиченко расценил эти слова, как попытку привлечь к своей персоне внимание. Вот только никто из них с особой любовь не вспоминает эти роли.  Сам он вместе с актрисой Екатериной Гусевой несколько лет отказывался отвечать на вопросы о «Бригаде». Безруков заявил, что хочет забыть, как страшный сон, съёмки в этом «грязном кино».

В стороне всегда оставался лишь Алексей Панин. Несмотря на то, что к нему прилипло это злодейское амплуа, он воспринимал это с полным безразличием.

Кто бы и что не говорил о «Бригаде», сложно отрицать его бешеную популярность. Вот только заслужил ли он это? Может Майков прав? Или всё-таки это проблема людей, неверно воспринявших главную мысль сериала?

Источник:

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Метки: 90-е   Cергей Безруков   Бригада   Павел Майков   бандитизм   кино   сериалы   
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10  комментариев
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21k
babuby 2 часа назад
Майков прав! И остальные актёры это косвенно подтверждают, даже своим умалчиванием.
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3k
SR 39 минут назад
Все почему-то восторгаются этим говном. Наверное, это - социально близкое явление. То есть, восторгаются не людьми, которые пытались что-то создать в те времена, а теми, кто паразитировал на обществе. И, ребята, не было такого вообще. Не было никакой романтики, типа, "Брат... Ты же мне брат...". Был полный беспредел и подставы друг друга. И те, кто утверждает обратное, никогда не сталкивались с этим. Криминальный мир - это полное дерьмо, скрашенное "понятиями" и "братскими" отношениями. По факту - узаконенный беспредел. Говняное кино про говняные времена.
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7k
Pravednik84 42 минуты назад
Есть во многом похожий фильм, но воспринимается куда как лучше - Жмурки. Мне кажется что всё дело в отношении к фильму и персонажам сценариста и режиссёра, в Бригаде они романтизированы, в Жмурках они все уроды, о чём не забывает ни актёрский, ни режиссёрский состав.
Считаю Жмурки лучшей российской (не советской) криминальной комедией.
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112
Охинец Сахалинцев 45 минут назад
Этот Панин - Андрей, земля пухом..... Лучшая роль в этом сериале.
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21k
BiZ 49 минут назад
ьуйня какая-то. как можно путать произведение искусства с тем, что оно описывает?
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4k
Алексей 58 минут назад
Потому что с точки зрения нормального человека сериал воспевает мразей, делая из них белых рыцарей. Тогда пацаны денег заработали, а сейчас эту тему понимают.
И да, сериал этот вышел в конце моего студенчества, тогда он мне понравился. А сейчас вызывает рвотный рефлекс.
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27k
Юрьевич Час назад
"Споры на этот счёт не утихают до сих пор, а большинство актёров не любят о нём вспоминать."

Ну это естественно, потому что убого сыграли... Скорее всего, снимался на скорую руку и никто особо не парился над сценами.

"Хотя режиссер Алексей Сидоров заявлял, что черпал вдохновение из «Крестного отца», «Лица со шрамом» и «Однажды в Америке»."

Вдохновение там близко не валялось, ни у сценариста, ни у режиссёра, ни у актёров..
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32k
russger Час назад
Из КВН, на рынка у палатки с кассетами.

- Ну есть ещё фильм "Бригада".
- О, а это про что?
- Строительные работы у Панина на даче.
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4k
Горожанин Час назад
Секрет Полишинеля. Сериал финансировал под себя Березовский. Ну, как финансировал... Естественно, из своего кармана не дал ни копейки. Всё было украдено из бюджета. И сериал бандитский, и создавался полностью по бандитской, коррупционной схеме.
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4k
Трям Час назад
Из этой четверки только Вдовиченков актер! Безруков словно имбецил с нарушенной психикой, который постоянно переигрывает, но еще и кончает от этого. Майков - актер одного амплуа... включаешь середину любого фильма или сериала с его участием - и хер ты догадаешься о какой картине речь, т.к. он всегда и везде одинаковый. А Дюжев... эпатажный тип, но явно слабый, как актер.
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Антибиотик
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